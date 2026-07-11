Gustavo Puerta es una de las revelaciones del Mundial 2026, según diario francés : “Brilló”

El volante colombiano Gustavo Puerta jugó los cinco partidos de Colombia en el Mundial 2026 y sumó 470 minutos como uno de los futbolistas con más participación-crédito Lee Smith/REUTERS

La Copa del Mundo de la FIFA de Estados Unidos, México y Canadá llega a su fin, y a pesar de la eliminación de Colombia desde los tiros del punto penal, algunas figuras de la “Tricolor” resaltaron durante su participación.

Es el caso de Gustavo Puerta, futbolista Racing de Santander de la Liga EA Sports de España, y que se consolidó como el titular en la primera línea de volantes del equipo de Néstor Lorenzo, recibió un importante reconocimiento por parte de la prensa europea.

El atacante destaca junto a figuras de la Copa del Mundo como el marroquí Ismael Saibairi, Yan Diomandé, Julián Quiñones, entre otros-crédito L'Equipe

El 8 de julio de 2026, un día después del juego ante Suiza, el diario L’Equipe de Francia realizó el once inicial de futbolistas revelación de Estados Unidos, México y Canadá.

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En el equipo que conformó el diario en mención, se colocaron como representantes de Latinoamérica al paraguayo Matías Galarza, al atacante colombo-mexicano Julián Quiñones, y a Gustavo Puerta.

La presencia del volante de Suiza Johan Manzambi (rival de la “Tricolor” en Vancouver, y gran ausencia para el partido de cuartos de final ante Argentina en Kansas, el 11 de julio) es otra de las grandes sorpresas para el diario.

A continuación, este es el once ideal de jugadores revelación:

Portero: Ørjan Nyland (Noruega - 35 años)

Defensores: Sidny Lopes Cabral (Cabo Verde - 23 años), Brandon Mechele (Bélgica - 33 años), Matías Galarza (Paraguay - 24 años)

Volantes: Gustavo Puerta (Colombia - 22 años) , Nicolas Raskin (Bélgica - 25 años), Johan Manzambi (Suiza - 20 años)

Delanteros: Yan Diomandé (Costa de Marfil - 19 años), Julián Quiñones (México - 29 años), Ismael Saibari (Marruecos - 25 años)

Gustavo Puerta fue incluido por el diario francés entre las revelaciones del Mundial 2026 tras consolidarse en la selección de Colombia-crédito L'Equipe

La aparición de Puerta como pieza central de la selección colombiana fue una de las sorpresas del torneo. Antes del debut ante Uzbekistán, la principal duda en el mediocampo era si Lorenzo apostaría por Richard Ríos o por el jugador vallecaucano.

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El técnico argentino eligió a Puerta desde el arranque y el volante respondió con 80 minutos, una asistencia y una participación destacada en pases ofensivos. A partir de ese partido, mantuvo la titularidad hasta el final de la campaña de Colombia. El medio francés describió su rendimiento con una valoración precisa:

“En el mediocampo de la atractiva selección colombiana, Gustavo Puerta brilló. El joven de 22 años, internacional desde hace menos de un año, se lució jugando en doble pivote junto a Jefferson Lerma, a pesar de la temprana eliminación de su equipo ante Suiza (0-0, 3-5 en penales)”.

Su mejor partido fue ante Ghana y su proyección ya mueve el mercado

Gustavo Puerta en el juego entre Colombia y Ghana en Kansas-crédito Bernadett Szabo/REUTERS

La actuación más alta de Puerta en el torneo se produjo frente a Ghana, donde recibió una calificación de 8.4 de acuerdo con Sofascore. Ese registro fue el punto más alto de una competencia en la que el mediocampista ganó peso partido tras partido.

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Su recorrido con la selección absoluta había comenzado bastante antes del Mundial, aunque sin tanta visibilidad. Después de destacarse como capitán de la selección sub-20 en el Sudamericano de 2023, recibió su primera convocatoria para la fecha FIFA de junio de 2025, en los partidos de Eliminatorias ante Perú y Argentina, pero no tuvo minutos.

El debut llegó en noviembre de 2025 en los amistosos ante Nueva Zelanda y Australia. Jugó todo el partido contra el primero y 21 minutos frente al segundo, con rendimientos que lo mantuvieron en el radar del cuerpo técnico.

Luego de ser una pieza importante en el ascenso de Racing de Santander a la primera división de España, volvió a entrar en las convocatorias para los amistosos de marzo ante Croacia, donde disputó 19 minutos, y Francia, donde jugó 45.

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Más tarde quedó en la lista definitiva para el Mundial y participó también en la preparación frente a Costa Rica y Jordania.

A continuación, estos son los detalles de sus estadísticas durante la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá, acumulando 470 minutos en cinco partidos, con una asistencia:

17 de junio de 2026 - Mundial de la FIFA de Norteamérica: 80 minutos y asistencia en el Uzbekistán 1-3 Colombia

23 de junio de 2026 - Mundial de la FIFA de Norteamérica: 90 minutos en el Colombia 1-0 República Democrática del Congo

27 de junio de 2026 - Mundial de la FIFA de Norteamérica: 90 minutos en el Portugal 0-0 Colombia

3 de julio de 2026 - Mundial de la FIFA de Norteamérica: 90 minutos en el Colombia 1-0 Ghana

7 de julio de 2026 - Mundial de la FIFA de Norteamérica: 120 minutos en el Suiza 0-0 Colombia