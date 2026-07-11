Colombia

Gobierno Petro anunció que radicará el proyecto de ley para prohibir el fracking en Colombia: “Defenderemos la transición energética”

La iniciativa será presentada el 20 de julio ante el nuevo Congreso y estará sustentada, según el Ejecutivo, en evidencia científica

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La iniciativa será presentada por los ministerios de Minas y Energía y de Ambiente durante la instalación del periodo legislativo 2026-2030 - crédito Juan Diego Cano/Presidencia y REUTERS
La iniciativa será presentada por los ministerios de Minas y Energía y de Ambiente durante la instalación del periodo legislativo 2026-2030 - crédito Juan Diego Cano/Presidencia y REUTERS

El Gobierno nacional anunció que el 20 de julio radicará ante el nuevo Congreso de la República el proyecto de ley que busca prohibir el fracking en Colombia. La iniciativa será presentada de manera conjunta por los ministerios de Minas y Energía y de Ambiente durante la instalación del periodo constitucional 2026-2030 y, según el Ejecutivo, tiene como propósito proteger el agua, la vida y los ecosistemas del país.

El anuncio fue realizado en Becerril y Curumaní, en el departamento del Cesar, durante la entrega de dos proyectos de energía solar impulsados por el Ministerio de Minas y Energía.

De acuerdo con el Gobierno, el proyecto de ley antifracking será sustentado en evidencia científica que, según indicó, demuestra los riesgos ambientales, sociales y para la salud pública relacionados con esta técnica de extracción de hidrocarburos.

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Durante el anuncio, el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, afirmó que la iniciativa fue acordada con la ministra de Ambiente y que será presentada junto con los congresistas del Pacto Histórico.

“He acordado con la ministra de Ambiente que el próximo 20 de julio, durante la instalación del nuevo Congreso de la República, presentaremos junto con las y los congresistas del Pacto Histórico el proyecto de ley que prohíbe el fracking en Colombia. Es una iniciativa para proteger el agua, la vida y nuestros ecosistemas. Durante años se intentó vender el fracking como la solución para el país; incluso hubo gobiernos que impulsaron esa apuesta y fracasaron“.

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La próxima semana se discutirá en el Congreso el proyecto de ley que prohíbe el fracking en Colombia. Colprensa
El ministro Edwin Palma afirmó que el Gobierno defenderá la transición energética y buscará impedir que el fracking se implemente en el país mediante una prohibición legal - crédito Colprensa

Y agregó: “Nosotros defenderemos la transición energética y haremos todo lo que esté a nuestro alcance para evitar que esta práctica ponga en riesgo nuestros territorios y el patrimonio ambiental de los colombianos”, manifestó el funcionario, que señaló que la propuesta hace parte de su política de transición energética y que su objetivo es impedir la implementación de esta práctica mediante una prohibición establecida por ley.

El anuncio sobre la radicación del proyecto coincidió con la puesta en funcionamiento de dos proyectos de energía solar en los municipios de Becerril y Curumaní, donde el Ministerio de Minas informó la instalación de 2.494 paneles solares destinados a beneficiar a más de 4.300 personas.

Según las cifras oficiales, las iniciativas representaron una inversión de 36.000 millones de pesos y permitirán generar 1.870 megavatios-hora (MWh) de energía limpia al año, además de evitar la emisión de 340 toneladas de dióxido de carbono (CO₂) anualmente. El Gobierno indicó que la infraestructura tiene una vida útil estimada de 25 años.

Balance de las comunidades energéticas y del proceso de empalme

El Ministerio de Minas y Energía aseguró que continuará publicando información sobre el proceso de empalme institucional y los resultados de la gestión del sector energético - crédito Jovani Pérez/Infobae
El Ministerio de Minas y Energía aseguró que continuará publicando información sobre el proceso de empalme institucional y los resultados de la gestión del sector energético - crédito Jovani Pérez/Infobae

A través de un comunicado, el Gobierno nacional indicó que la estrategia de Comunidades Energéticas integra la planeación territorial, la identificación de beneficiarios, los mecanismos de financiación, la ejecución de los proyectos y su sostenibilidad, con el propósito de fortalecer la participación de las comunidades y la gobernanza local.

Como balance de esta política, informó que actualmente existen 848 comunidades energéticas implementadas en el país. De acuerdo con las cifras oficiales, estas benefician a 567.558 personas, atienden a 42.200 usuarios, suman 29,68 MWp de capacidad instalada y representan una inversión superior a 382.913 millones de pesos.

El ministro Palma también hizo referencia al proceso de empalme institucional del sector minero-energético y señaló que la cartera continuará divulgando información sobre los proyectos desarrollados durante la actual administración.

“Como parte de nuestro compromiso con la transparencia, el Ministerio de Minas y Energía adelanta el proceso de empalme institucional de cara al país, poniendo a disposición de la ciudadanía la información sobre los avances, resultados y proyectos estratégicos del sector. Ante la decisión de la administración entrante de no continuar con los espacios de articulación institucional, la cartera minero-energética mantiene abiertos los canales de información para garantizarle al pueblo colombiano que conozca el estado de la gestión y los desafíos que deberán atenderse en los próximos años”, agregó el ministro.

Plantón en contra del Fracking en la Universidad EAN. (Colprensa - Álvaro Tavera)
El ministro Palma también hizo referencia al proceso de empalme institucional del sector minero-energético - crédito Álvaro Tavera/Colprensa

Finalmente, el Gobierno sostuvo que las Comunidades Energéticas se han consolidado como un modelo para impulsar la generación de energía a partir de fuentes limpias tanto en las Zonas No Interconectadas como en el Sistema Interconectado Nacional. Asimismo, afirmó que, con proyectos como los desarrollados en Becerril y Curumaní, busca continuar ampliando el acceso a la energía, fortalecer la seguridad energética del país y avanzar en la implementación de la transición energética mediante iniciativas con impactos sociales, ambientales y económicos.

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