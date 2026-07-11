Colombia

Sinuano Día resultados de hoy sábado 11 de julio: ganadores del último sorteo

Como todos los sábado, este tradicional sorteo colombiano, anunció la combinación ganadora del primer juego del día

Guardar
Google icon
Sinuano tiene dos sorteos diarios, este es el resultado del primero del día. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Sinuano tiene dos sorteos diarios, este es el resultado del primero del día. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El sorteo Sinuano Día, con profundas raíces y extensa participación en el departamento de Córdoba y la región Caribe, mantiene presencia nacional pese a su arraigo en la costa norte de Colombia. Se trata de la principal lotería de la costa caribe colombiana que multiplica hasta por 4.500 veces el dinero la apuesta. Este chance difundió los números ganadores de su último sorteo del día, realizado este sábado, 11 de julio de 2026.

Resultados del Sinuano Día

Fecha: 11 de julio de 2026.

Números ganadores: 9394.

Quinta: 0.

A que hora se juega el Sinuano Día

Esta lotería cuenta con dos ediciones todos los días: Sinuano Día se realiza todos los días, de lunes a sábado a las 14:30 horas y el domingo a las 13:00 horas. Mientras que el Sinuano Noche se celebra diariamente, de lunes a sábado a las 22:30 horas y los domingo a las 20:30 horas. Esta lotería es una de las pocas que lleva a cabo sus sorteos hasta en días festivos. Guarde bien el boleto porque es el comprobante oficial para reclamar el premio en caso de resultar ganador, hay que mantenerlo en un lugar seguro y procurar que no se pierda.

PUBLICIDAD

Si ganó alguno de los premios, se debe acudir a cualquier punto de venta con tu boleto e identificación oficial, donde se podrá cobrarlo sin problemas.

Recomendaciones para guardar y validar el billete ganador de la lotería Sinuano

¿No sabes como ganar los premios del Sinuano? No te preocupes, nosotros te decimos cómo. (Imagen Ilustrativa Infobae)
¿No sabes como ganar los premios del Sinuano? No te preocupes, nosotros te decimos cómo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para guardar y validar el billete ganador de la Lotería Sinuano, es fundamental: Conservar el boleto original en buen estado, ya que es el único documento legal que acredita el derecho a reclamar el premio.

Guardarlo en un lugar seguro, seco y protegido, para evitar que se deteriore, se moje o se ensucie, ya que un billete dañado puede impedir el cobro del premio. Tomar una fotografía o escanear el billete apenas se adquiere para tener un respaldo digital por si acaso.

PUBLICIDAD

Para validar el boleto, debes: Verificar el número ganador en fuentes oficiales como la página web de la Lotería Sinuano o medios confiables de resultados.

Presentar el billete original junto con tu documento de identidad en los puntos autorizados es indispensable para cobrar. En caso de premios mayores, el trámite puede requerir adicionalmente documentos como certificado bancario.

Recuerda que el billete debe ser legible y sin alteraciones para que sea aceptado sin problemas al momento de reclamar. Evita divulgar públicamente que posees un billete ganador para evitar fraudes o presiones. Mantén la discreción mientras verificas los resultados.

Respeta los plazos oficiales para reclamar el premio y acude a los distribuidores u oficinas autorizadas de la Lotería Sinuano para garantizar un proceso seguro y confiable. Así proteges tu derecho y facilitas un cobro sin contratiempos.

Plan de premios del Sinuano

Los pasos para jugar por los premios del Sinuano. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Los pasos para jugar por los premios del Sinuano. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para jugar al Sinuano solo se necesita definir la apuesta eligiendo cuatro dígitos entre el 0 y el 9.

A diferencia de la gran mayoría de las loterías, en el Sinuano no hay un plan de premios establecido o una bolsa acumulada. En este sorteo quién pone el límite de lo que puedes ganar es el apostador.

Para ganar el premio mayor, la combinación ganadora debe de coincidir en cifrasy orden con el resultado del sorteo. De ser así, el monto a recibir será de la cantidad de tu apuesta multiplicada4 mil 500 veces. Es decir, por cada peso apostado, se recibe 4 mil 500 pesos.

Eso no es todo. La lotería del Sinuano entrega premios hasta en el primer acierto.

Si la combinación ganadora coincide en tres cifras con el resultado del sorteo, tu premio será de 400 veces lo apostado.

En el caso de que se acierte dos de los dígitos del premio mayor, la lotería tu apuesta se incrementará 50 veces.

Y si se atina a una sola cifra, tu apuesta se quintuplica.

El Sinuano cuenta con otra modalidad de premio que se llama “Combinada”. Esta opción se elige al momento de comprar tu boleto y consiste en acertar las cifras del premio mayor pero en desorden.

Si se acierta a las cuatro cifras del resultado del sorteo en desorden, con esta modalidad recibes 208 veces lo apostado. Y si se acierta a tres cifras en desorden, el premio se multiplica 83 veces.

Temas Relacionados

Sinuano DíaResultado de SinuanoSinuano dia hoy ultimo sorteoResultado de Sinuano DíaLoterías de Colombiacolombia-noticiascolombia-loteríasÚltimas actualizaciones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Congresistas pidieron a Abelardo de la Espriella derogar las Áreas de Protección para la Producción de Alimentos creadas por el Gobierno Petro

Los legisladores solicitaron revocar desde el inicio del nuevo gobierno las resoluciones expedidas, al considerar que estas medidas afectan la seguridad jurídica, la autonomía territorial y la propiedad privada

Congresistas pidieron a Abelardo de la Espriella derogar las Áreas de Protección para la Producción de Alimentos creadas por el Gobierno Petro

Jugador de Suiza destacó el partido ante la Selección Colombia como inolvidable: “Podré escribir un libro”

Los europeos debieron llegar a la tanda de penales para superar a los cafeteros, por marcador de 4-3, pues en 120 minutos sufrieron por las opciones del rival

Jugador de Suiza destacó el partido ante la Selección Colombia como inolvidable: “Podré escribir un libro”

Mercado de fichajes de la Liga BetPlay 2026-II - EN VIVO: Junior de Barranquilla, campeón de Colombia, tiene nuevo delantero

El fútbol profesional colombiano tendrá el retorno de sus actividades el 24 de julio de 2026 en Villavicencio con el duelo Llaneros vs. Deportivo Pereira

Mercado de fichajes de la Liga BetPlay 2026-II - EN VIVO: Junior de Barranquilla, campeón de Colombia, tiene nuevo delantero

Hijo de Jorge Oñate se despachó contra su viuda y contó detalles del juicio de sucesión por las regalías del cantante vallenato

El hijo menor del “Jilguero de América” contó detalles del pleito legal en el que están envueltos sus hermanos y la viuda del artista desde su fallecimiento en 2021

Hijo de Jorge Oñate se despachó contra su viuda y contó detalles del juicio de sucesión por las regalías del cantante vallenato

Gustavo Petro invitó, de nuevo, a movilizaciones el 20 de julio: “Vamos a bailar para espantar las energías oscuras”

De manera implícita, el jefe de Estado reiteró su mensaje de que “la mayoría” está con él, como desconocimiento a las elecciones presidenciales con las que Abelardo de la Espriella quedó como presidente electo

Gustavo Petro invitó, de nuevo, a movilizaciones el 20 de julio: “Vamos a bailar para espantar las energías oscuras”
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Defensoría pidió a De la Espriella y al Congreso entrante garantizar derechos de víctimas en Colombia, tras firma del Acuerdo de Paz

Defensoría pidió a De la Espriella y al Congreso entrante garantizar derechos de víctimas en Colombia, tras firma del Acuerdo de Paz

Cuatro uniformados heridos en Arenal, Bolívar, luego de ataque con drones cargados de explosivos a estación de Policía

Más de 1.100 niños siguen sin clases en el Catatumbo por riesgo de minas antipersona

Atacan con drones explosivos el aeropuerto de Tibú: Aerocivil confirmó tres personas heridas

Retén ilegal en la vía Inzá-La Plata terminó con el robo de una camioneta de la UNP: investigan si el ELN estuvo detrás del asalto

ENTRETENIMIENTO

Hijo de Jorge Oñate se despachó contra su viuda y contó detalles del juicio de sucesión por las regalías del cantante vallenato

Hijo de Jorge Oñate se despachó contra su viuda y contó detalles del juicio de sucesión por las regalías del cantante vallenato

Carmen Villalobos apareció en el protocolo previo al partido entre Noruega e Inglaterra en el Mundial 2026: conozca la razón

Alejandra Serje anunció su salida de ‘Lo Sé Todo’ a través de las redes sociales: “Esto no es un adiós”

Laura Tobón relató las dificultades de su segundo embarazo: “Este proceso ha sido completamente diferente”

Karina García reveló complicaciones en su tercer embarazo durante sus vacaciones: “Esto es estar enferma”

Deportes

Jugador de Suiza destacó el partido ante la Selección Colombia como inolvidable: “Podré escribir un libro”

Jugador de Suiza destacó el partido ante la Selección Colombia como inolvidable: “Podré escribir un libro”

Mercado de fichajes de la Liga BetPlay 2026-II - EN VIVO: Junior de Barranquilla, campeón de Colombia, tiene nuevo delantero

Lionel Scaloni, técnico de Argentina, reveló que esperaba verse con Colombia: “Pensábamos que podía estar acá”

Luis Díaz responde a la afición tras la eliminación de Colombia ante Suiza: “Toca aceptar el momento”

América de Cali vs. Pumas UNAM: hora y dónde ver el amistoso de los “Diablos Rojos” previo al debut en la Liga BetPlay