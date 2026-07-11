Aida Quilcué le contestó a Enrique Gómez por críticas al decreto que reordena las Entidades Territoriales Indígenas

El senador electo dijo que no permitirán la formación de "repúblicas independientes" durante el gobierno de Abelardo de la Espriella, cuya posesión será el viernes 7 de agosto de 2026 - crédito @Enrique_GomezM/X

A raíz de las declaraciones que compartió la mañana del jueves 8 de julio el senador electo Enrique Gómez, y en las que volvió a cuestionar al Gobierno de Gustavo Petro por el Decreto 488 de 2025, la exfórmula vicepresidencial de Iván Cepeda y congresista Aida Quilcué le contestó al líder del Movimiento de Salvación Nacional debido a que señaló que esto podría ser un factor para que se creen “república independientes”.

La norma que creó el marco jurídico, administrativo y fiscal de las Entidades Territoriales Indígenas en Colombia (ETI), permite entregar parte del territorio nacional con autonomía propia y sin controles equivalentes a los de otros entes territoriales.

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En su grabación del jueves, Gómez afirmó que ya se habrían creado “por lo menos ocho” entidades y que, según su versión, en las siguientes horas podrían legalizarse otras 16 o 18.

Adicional a lo anterior, el senador electo aseguró que el conjunto de esas 22 entidades sumaría 17 millones de hectáreas y abarcaría el 15% del territorio nacional.

Gómez compartió el video la mañana del jueves 9 de julio de 2026 vía X - crédito @Enrique_GomezM/X

Por este motivo, Quilcué se refirió a estas declaraciones y defendió el Decreto 488 de 2025 a través de un mensaje que compartió en su cuenta de X la tarde del viernes 10 de julio.

“Pretenden vulnerar los derechos fundamentales de los pueblos indígenas y desconocer la Constitución y la ley”, inicia la declaración de la lideresa indígena, en la que, seguido de lo anterior, señaló con nombre propio al líder de Salvación Nacional.

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“Senador electo, @Enrique_GomezM, debe saber que las Entidades Territoriales Indígenas (ETI) son un mandato constitucional, y no son estados independientes ni gobiernos soberanos”.

Para defender tal afirmación, Quilcué le recordó a Gómez que “los Decretos Ley 632 de 2018 y 488 de 2025 no crearon las ETI, son decretos reglamentarios que establecen las reglas para su funcionamiento y coordinación con las demás entidades territoriales”.

Quilcué compartió su réplica a Gómez vía X el viernes 10 de julio - crédito @aida_quilcue/X

En consecuencia, y como un ‘dardo’ a la manera en la que Gómez se refirió al decreto, ella dejó esta reflexión final: “Atacar desde el odio y la desinformación lo que la Constitución Política consagra, es un acto de irresponsabilidad”.

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Las críticas de Enrique Gómez al Decreto 488 de 2025

Las críticas de Gómez también se dirigieron contra el ministro del Interior, Armando Benedetti, al que mencionó junto al presidente al presentar su denuncia en X.

Allí sostuvo que las nuevas figuras territoriales tendrían presupuesto y autonomía en salud y educación, y lanzó una de sus acusaciones más duras: “Nadie va a poder entrar ahí”.

El Decreto 488 de 2025 se conoció el 5 de mayo de 2025, y establece las reglas para la puesta en funcionamiento de las Entidades Territoriales Indígenas.

La norma define su autonomía, sus competencias, los mecanismos de coordinación con otras entidades territoriales y sus fuentes de financiación.

En el documento se puntualiza que se busca garantizar derechos fundamentales, la autodeterminación y la integración diferencial de los pueblos indígenas, en consonancia con la Constitución y con convenios internacionales. También detalla requisitos, procedimientos y principios rectores para la administración autónoma de esos territorios.

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Frente a ese diseño institucional, Gómez planteó en su video una interpretación opuesta.

El Decreto 488 de 2025 provocó la reacción vehemente por parte de Enrique Gómez, al considerar que con esto se pretenden establecer "repúblicas independientes" - crédito Función Pública

“¿Puede Gustavo Petro crear un municipio en menos de quince días hábiles y darle todo el territorio que quiera y que ahí no se aplique ni la Constitución, ni la ley, ni el Código Penal, ni las normas generales que rigen los entes territoriales? Sí lo puede hacer”, dijo el senador electo.

El líder de Salvación Nacional también aseguró que esos territorios serían usados por el presidente como “contrapartida para que gasten sin ningún tipo de supervisión los traslados del sistema general de participaciones”.

A partir de esa lectura, afirmó que la medida beneficia a aliados políticos de Petro y de Benedetti.

Gómez vinculó las ETI con zonas de presencia del ELN y disidencias de las Farc

En la parte central de su mensaje, Gómez sostuvo que el Ministerio del Interior estaría entregando esos “neomunicipios” en zonas con alta presencia del ELN y de las disidencias de las Farc.

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Según dijo en el mismo video que compartió vía X, eso coincidiría con la aspiración de esas organizaciones de impulsar territorios autónomos “en donde no rija la ley”.

Con esa idea, el dirigente de Salvación Nacional afirmó que “vuelven las repúblicas independientes por cuenta de Gustavo Petro” y que “el proceso avanza a todo vapor”.

Según Gómez las entidades territoriales indígenas asignadas hasta el momento se encuentran en zonas donde operan el ELN y las disidencias de las Farc - créditos Sergio Acero / Colprensa | Catalina Olaya / Colprensa | Presidencia de la República / Joel González

Adicional a todo lo anterior, Gómez recalcó que, a su juicio, el Gobierno “viola la Constitución, viola la ley y genera una inequidad total con el resto de los colombianos y los demás municipios en Colombia”.

Al final del video, Gómez trasladó el asunto al terreno político y anticipó una confrontación desde la futura administración de Abelardo de la Espriella, de cuyo equipo de campaña presidencial hizo parte.

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“Lo perseguiremos, Gustavo Petro. Esa es la herramienta con la que usted quiere entregarle gran parte de la Amazonía, la Orinoquía, La Guajira, a entidades falsas, a entidades que no tienen legitimidad política real alguna, violando la Constitución y la ley”, concluyó el senador electo.