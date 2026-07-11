Gobierno Petro definió la estrategia para contrarrestar las consecuencias por el fenómeno de El Niño en 2026 y 2027

El Gobierno de Gustavo Petro activó la estrategia nacional frente al Fenómeno de El Niño 2026-2027 tras la clasificación de evento fuerte hecha por el Ideam - crédito Ungrd

El Gobierno de Gustavo Petro puso en marcha la estrategia nacional para enfrentar el Fenómeno de El Niño 2026-2027, después de que el Ideam clasificó el evento climático como fuerte, con un plan que busca proteger la vida, evitar racionamientos de agua, sostener el servicio eléctrico y contener impactos sobre los precios de los alimentos y el bolsillo de los colombianos.

La hoja de ruta, presentada por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), incluye acciones prioritarias en 111 municipios de alto riesgo ubicados en 15 departamentos, la instalación de un Puesto de Mando Unificado permanente y una inversión superior a $669.000 millones para proteger la producción agropecuaria, los medios de vida rurales y la seguridad alimentaria.

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“Esta estrategia tiene un plan de acción que es la hoja de ruta donde define las medidas, su priorización, los responsables y los recursos asignados para cumplir con estas medidas”, expresó el director de la Ungrd Javier Pava Sánchez.

De acuerdo con el Gobierno, el plan fue aprobado por el Consejo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y quedó estructurado para responder de manera anticipada a los efectos de las altas temperaturas, la reducción de lluvias y otros eventos asociados al fenómeno. La estrategia también busca reducir los impactos sociales, económicos y ambientales de la temporada seca.

El Consejo Nacional para la Gestión del Riesgo activó el plan para el Fenómeno de El Niño 2026-2027 que prioriza proteger la vida, evitar racionamientos de agua, sostener el servicio eléctrico y contener el impacto en los precios de los alimentos - crédito Ungrd

La preparación nacional quedó organizada en tres ejes: coordinación institucional, información estratégica y gestión del conocimiento, y despliegue territorial con un plan de acción definido.

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Ese instrumento ordena acciones, responsabilidades y recursos para prevenir riesgos, articular la preparación para la respuesta y fortalecer el manejo de emergencias y desastres en el territorio.

“No se escatimará ningún esfuerzo para proteger la vida de la población que pueda ser afectada por los temas de las olas de calor, por los incendios o por cualquier otro evento que se pueda generar en el país”, agregó el funcionario.

La Ungrd informó además que expidió más de 11 circulares, resoluciones y directrices sectoriales para preparar al país. Entre ellas figuran lineamientos para el alistamiento institucional y territorial, junto con medidas de los ministerios de Vivienda, Ambiente, Energía y Agricultura, además de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, centradas en el ahorro de agua, el uso eficiente del recurso y la protección de ecosistemas.

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A esas disposiciones se suman circulares de la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico, la Comisión de Regulación de Energía y Gas y la Superintendencia de Servicios Públicos para garantizar el suministro de agua y electricidad y reducir el impacto de las tarifas sobre los usuarios.

La entidad también habilitó el módulo Snigrd El Niño, una plataforma con información técnica, herramientas de seguimiento, contenidos de prevención y un kit territorial para aplicar el plan de acción.

El Ministerio de Vivienda ordenó activar planes de emergencia en acueductos y el Gobierno lanzó la campaña “El Niño viene, el agua se cuida” para promover el ahorro de agua - crédito Reuters

Uno de los componentes centrales apunta al abastecimiento de agua. El Ministerio de Vivienda ordenó activar los Planes de Emergencia y Contingencia de los acueductos municipales y veredales, mientras las autoridades territoriales deberán priorizar el suministro para consumo humano y servicios esenciales y promover el uso eficiente del recurso.

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“El Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, junto con la Comisión Reguladora de Agua, vienen desarrollando una serie de medidas permitan a los municipios y a las entidades prestadoras garantizar unos planes de contingencia que reduzcan al máximo el riesgo que se pueda presentar”, añadió el director de la Ungrd.

El Gobierno también lanzó la campaña nacional “El Niño viene, el agua se cuida”, impulsada por la Comisión de Regulación del Agua Potable (CRA), para fomentar el ahorro y el aprovechamiento de fuentes alternas. La prioridad oficial es reducir al máximo la posibilidad de racionamientos y de población sin acceso al servicio.

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En el frente agropecuario, el Ministerio de Agricultura y las entidades del sector aplicarán una estrategia basada en monitoreo agroclimático para priorizar la atención en los territorios más vulnerables.

El paquete contempla apoyos directos a productores, gestión del recurso hídrico, sostenimiento pecuario, líneas especiales de crédito, incentivos para la capitalización rural y acciones de reactivación agropecuaria.

“Garantizar la seguridad alimentaria, el acceso a alimentos a unos precios asequibles, reduciendo su exposición. En esto hay medidas que el Ministerio de Agricultura y las entidades adscritas y vinculadas van a desarrollar para garantizar el tema de producción de alimentos y las cadenas productivas”, dice en el comunicado de la Ungrd.

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El sector energético también quedó incorporado como frente prioritario. El Gobierno definió que acudirá a la energía solar y fortalecerá el programa Colombia Solar para acelerar la incorporación de energías limpias y elevar la resiliencia del sistema eléctrico.

Según la información oficial, la capacidad instalada de energías renovables pasó de cerca de 200 MW a 4.418,12 MW, lo que elevó su participación en la matriz energética del 5 % al 12%.

La Creg, además, autorizó la entrega transitoria de energía excedentaria al Sistema Interconectado Nacional para reforzar la continuidad del servicio durante la temporada seca.

Colombia sumará helicópteros Firehawk, 80 carrotanques, dos buques logísticos y convenios departamentales, mientras la UNGRD reportó incendios, crecientes súbitas e inundaciones en varias regiones - crédito Antonio Cascio/Reuters

En materia operativa, Colombia contará desde septiembre de 2026 con dos helicópteros Firehawk especializados en extinción de incendios forestales.

La Ungrd indicó que también capacitó a 541 especialistas y puso en marcha una plataforma nacional para monitorear puntos de calor y áreas quemadas, con 2.354 personas formadas y cobertura en los 32 departamentos.

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El director de la entidad, Javier Pava, advirtió que mientras avanzaba la reunión del Consejo ya se presentaban incendios forestales en el valle del Magdalena, La Dorada, San Juan de Rioseco, San Luis y Melgar.

También se reportaban crecientes súbitas e inundaciones en el piedemonte llanero, en Nunchía, Tame y Güicán, y en Norte de Santander, en Chitagá, Cácota y Toledo.

Pava señaló que esos episodios reflejan impactos diferenciales del fenómeno, acelerados por el cambio climático, que ha aumentado de manera drástica las víctimas climáticas.

La estrategia toma como línea base el comportamiento registrado entre 2023 y 2024 para anticipar escenarios de mayor impacto y focalizar acciones preventivas en agua, incendios, seguridad alimentaria y continuidad energética.

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El fortalecimiento territorial incluye además 80 carrotanques distribuidos en 22 departamentos, la adquisición de dos buques de apoyo logístico y la firma de 12 convenios departamentales para mejorar la capacidad de respuesta frente a la variabilidad climática.

El presidente Petro pidió revisar los marcos tarifarios definidos por las comisiones reguladoras de energía y agua y las medidas de la Superintendencia de Servicios Públicos para reducir los costos que puedan trasladarse a los usuarios.