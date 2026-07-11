El fuerte dardo de periodista a James Rodríguez tras la eliminación: “Hay que hacer cosas que no nos gustan”

El volante que actualmente se encuentra sin equipo fue fuertemente cuestionado tras ser titular en todos los partidos con la Tricolor-crédito @JulesEDF/X-Documental de James - Manchester City

La eliminación de Colombia del Mundial de Norteamérica de 2026 ante Suiza en Vancouver generó una serie de reacciones en el entorno “Cafetero”.

Desde la jugada que erró Jáminton Campaz al minuto 114 ante el portero Gregor Kobel, los tiros desde el punto penal fallados por Dávinson Sánchez y “Cucho” Hernández, hasta el rendimiento de James Rodríguez fueron los principales temas de debate y polémica.

Con respecto al último, el papel que cumplió el capitán de la selección Colombia, el periodista Andrés Felipe Díaz de Caracol Radio realizó un informe sobre la actualidad de la selección de Suiza, y lanzó una fuerte indirecta al volante con reciente paso en el Minnesota United.

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James Rodríguez fue criticado por parte del periodista Andrés Felipe Díaz de Caracol Radio-crédito Anne-Marie Sorvin/IMAGN IMAGES via Reuters

El 10 de julio de 2026, Díaz publicó un video en Instagram con el calentamiento de la selección de Suiza en la bicicleta, y allí aprovechó para recordar el video viral en el cual comparan a James Rodríguez con Erling Haaland en relación con este tipo de ejercicios físicos, y criticó al capitán “Cafetero”.

“Amigos, ¿Qué tal? Estamos en el entrenamiento de Suiza. Están haciendo bicicleta. Para pertenecer a la élite hay que hacer cosas que a veces no nos gustan, como la bicicleta, en unos cuartos de final de una Copa del Mundo, a más de treinta grados centígrados. Están haciendo bicicleta. A veces es complicado no entender las cosas. A veces es más fácil criticar que hacer, pero cuando se hace con convicción, con ganas y sobre todo pensando en que eso te va a hacer mejor, los resultados están. Hoy nosotros estamos afuera y ellos van a jugar contra Argentina".

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Tras su crítica, los comentarios de la publicación no se hicieron esperar, en los cuales algunos estuvieron a favor de lo que dijo Díaz, y otros criticando al comunicador:

El comunicador recibió comentarios de apoyo por su referencia al capitán de la selección Colombia, y fuertes críticas por su indirecta-crédito Instagram

El comunicador recibió comentarios de apoyo por su referencia al capitán de la selección Colombia, y fuertes críticas por su indirecta-crédito Instagram

El comunicador recibió comentarios de apoyo por su referencia al capitán de la selección Colombia, y fuertes críticas por su indirecta-crédito Instagram

El video viral de comparación entre Erling Haaland y James Rodríguez

Erling Haaland jugará los cuartos de final ante la selección de Inglaterra en el estadio de Miami-crédito Sam Navarro/IMAGN IMAGES via Reuters

El 7 de julio de 2026, después de la eliminación de Colombia en el Mundial de Norteamérica, el usuario de X @JulesEDF publicó un video haciendo una comparación entre James Rodríguez y Erling Haaland.

El primer fragmento del video muestra la declaración del exjugador del Real Madrid criticando el método de trabajo del técnico croata Niko Kovač cuando jugaba en el Bayern Múnich en el cual después de los entrenamientos, los futbolistas realizaban trabajos con la bicicleta estática:

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“A Niko Kovač le gustaba que los jugadores hicieran treinta minutos de bicicleta después de entrenar. Y yo le decía: “No, yo no voy a hacer que voy para el Tour de Francia o qué. Yo soy jugador de fútbol”.

Luego de las palabras de James, aparece un fragmento del delantero noruego Erling Haaland haciendo el trabajo con la bicicleta estática luego de un entrenamiento con el Manchester City de Inglaterra, explicando que pese a que no es cómodo para él por el cansancio, realiza dicha actividad para rendir al más alto nivel de competencia:

“¿Quiero hacer esto? No, no quiero. ¿Lo haré? Sí. ¿Lo estoy haciendo? Sí. ¿Por qué no? Es bueno para mi cuerpo. Es bueno para mi mente. Siento que estoy cansado, pero entonces le digo a mi cuerpo que no estoy cansado. Creo que es algo psicológico, decirte a ti mismo: «Está bien, no estoy tan cansado. Seguimos». Si te dices que estás cansado, vas a estar cansado. Si te dices: «No estoy tan cansado, está bien», no lo estás tanto. Así de simple. También es algo muy psicológico porque nuestros cuerpos pueden soportar mucho más de lo que pensamos".

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Estadísticas de James Rodríguez durante el Mundial 2026

James Rodriguez en acción con Granit Xhaka-crédito Anne-Marie Sorvin/IMAGN IMAGES via Reuters

El capitán de la “Tricolor” jugó cinco partidos en 317 minutos y no marcó goles ni asistencias.

A continuación, estos son los detalles de sus números:

17 de junio de 2026 - Mundial de la FIFA de Norteamérica: 72 minutos en el Uzbekistán 1-3 Colombia

23 de junio de 2026 - Mundial de la FIFA de Norteamérica: 58 minutos en el Colombia 1-0 República Democrática del Congo

27 de junio de 2026 - Mundial de la FIFA de Norteamérica: 76 minutos en el Portugal 0-0 Colombia

3 de julio de 2026 - Mundial de la FIFA de Norteamérica: 45 minutos en el Colombia 1-0 Ghana

7 de julio de 2026 - Mundial de la FIFA de Norteamérica: 66 minutos en el Suiza 0-0 Colombia