Sargento fue asesinado mientras compartía con familiares en un establecimiento comercial en Montería

Un brazo de civil sostiene una pistola que dispara con fogonazo, con las piernas de soldados en uniforme camuflado visibles en el fondo - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

El sargento viceprimero Jesús David Vargas Flores, del Ejército Nacional, fue asesinado la noche del viernes 10 de julio en Montería tras un ataque a tiros dentro de un establecimiento comercial en el norte de la ciudad. En un comunicado, la Décima Primera Brigada afirmó que los hechos son materia de investigación y que las primeras versiones indican que el ataque al parecer sería un intento de robo.

Según la información entregada por la institución militar, el caso ocurrió hacia las 8:40 p. m., cuando el suboficial compartía con varios familiares. En ese momento, hombres armados ingresaron al lugar y le dispararon en tres oportunidades.

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Tras el ataque, Vargas Flores fue auxiliado y trasladado a un centro asistencial de la capital de Córdoba, donde murió pese a la atención médica. La unidad indicó que dio aviso a las autoridades competentes para establecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar del homicidio e identificar a los responsables.

Este video corresponde a la cobertura del asesinato del sargento viceprimero Jesús David Vargas Flores del Ejército Nacional, ocurrido en un establecimiento en el norte de Montería - crédito Policía de Montería

El gobernador de Córdoba Erasmo Zuleta Bechara anunció una recompensa de $30 millones por información sobre el caso. “En respaldo a quienes diariamente arriesgan su vida por la seguridad de los colombianos, ofrecemos una recompensa de $30 millones por información que permita la identificación y captura del responsable del asesinato del sargento Jesús David Vargas Flórez”, dijo.

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Zuleta aseguró que ordenó reforzar las labores de inteligencia con la Fuerza Pública y los organismos de investigación. “He dado instrucciones para que, en coordinación con nuestra fuerza pública y los organismos de investigación, se desplieguen todas las capacidades de inteligencia para esclarecer este hecho y capturar al asesino”, declaró.

El Ejército también confirmó que dispuso un equipo interdisciplinario para acompañar a la familia del uniformado tras su muerte. “En Córdoba no vamos a permitir que la delincuencia intimide a quienes dedican su vida a proteger a nuestra gente. Los responsables tendrán que responder ante la justicia”, afirmó el gobernador.

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Gobernador de Córdoba rechazó crimen de sargento en Montería y ofreció recompensa millonaria - crédito @ErasmoZB/X

Investigan muerte de una auxiliar de Policía con arma de fuego en Armenia

Una mujer de 22 años que se desempeñaba como auxiliar de la Policía fue hallada muerta con aparentes heridas de arma de fuego en el barrio Las Veraneras de Armenia, en un caso que las autoridades investigan como presunto feminicidio.

El reporte lo entregó el alcalde James Padilla, según publicó Caracol Radio. El mandatario señaló que las primeras indagaciones apuntan a la pareja sentimental de la víctima como principal sospechoso: un hombre de 42 años, comerciante del sector agrícola.

“Tenemos información desde muy tempranas horas de que sucedió un presunto feminicidio en el barrio Las Veraneras, donde la víctima fue una auxiliar de policía de 22 años de edad que llevaba 20 meses de servicio en la institución. Presuntamente, las primeras investigaciones señalan a su pareja sentimental, un hombre de 42 años, comerciante del sector agrícola, que le propinó la muerte. Como le digo, el resto son los hechos materia de investigación”, indicó.

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Una mujer de 22 años que se desempeñaba como auxiliar de la Policía fue hallada muerta con aparentes heridas de arma de fuego en el barrio Las Veraneras de Armenia - crédito Agencias de prensa

Padilla afirmó que el municipio, a través de la Secretaría de Gobierno y la Secretaría de Salud y Desarrollo Social, está atento para brindar apoyo a la familia mientras avanzan las diligencias para esclarecer lo ocurrido. También recordó que Las Veraneras fue escenario de otra tragedia en marzo de 2025, cuando una menor de tres años murió tras ser arrastrada por una quebrada durante fuertes lluvias.

Las autoridades adelantan investigaciones para esclarecer dos hechos violentos ocurridos en Montería y Armenia. En Montería, el asesinato del sargento Jesús David Vargas Flores ha motivado el despliegue de operativos de inteligencia y el ofrecimiento de una recompensa para encontrar a los responsables. En Armenia, la muerte de una auxiliar de Policía de 22 años, con indicios de feminicidio, mantiene en alerta a las autoridades locales, que brindan acompañamiento a la familia de la víctima. Ambos casos permanecen bajo indagación judicial.

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