Abelardo de la Espriella adelantó el primer “Consejo de Ministros” con su gabinete designado y entregó balance del encuentro: “Aquí no hay flojera”

El presidente electo Abelardo de la Espriella se reunió con su gabinete ministerial para iniciar con la preparación de su nuevo Gobierno - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

El 10 de julio de 2026, en Barranquilla, el presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, llevó a cabo el primer “Consejo de Ministros” con las personas que designó para liderar las carteras. Los ministros y ministras elegidos hasta el momento por De la Espriella son:

Ministerio del Interior: Rodrigo Lara.

Ministerio de Defensa: Gral. (r) Jorge Eduardo Mora.

Ministerio de Hacienda y Crédito Público: Miguel Gómez Martínez.

Ministerio de Educación: Viviane Morales.

Ministerio de Relaciones Exteriores (Cancillería): Omar Bula Escobar.

Ministerio de Vivienda: Jaime Andrés Beltrán.

Ministerio de Transporte: Elsa Noguera.

Ministerio de Justicia y del Derecho: Iván Cancino.

Ministerio del Deporte: Juliana Gutiérrez.

Ministerio de Comercio: Mauricio Gómez Amín.

Ministerio de Ambiente: Fabio Arjona.

Además, nombró a Carolina Gómez Sánchez y a Miller Soto Solano como los voceros de la Casa de Nariño.

El mandatario electo convocó a los integrantes de su gabinete a una primera reunión para avanzar en los objetivos de gobierno y en las responsabilidades que tendrán que asumir los próximos funcionarios del Estado. A través de sus redes sociales, De la Espriella destacó el encuentro con sus ministros y ministras.

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“Primer Consejo de Ministros de la Patria Milagro. Estamos poniendo en marcha un gobierno de acción, disciplina y resultados para reconstruir a Colombia. El Gobierno del Tigre avanza con firmeza. ¡Firme por la Patria!”, indicó en X.

El presidente electo Abelardo de la Espriella llevó a cabo su primer encuentro con los ministros designados - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

Luego de varias horas de encuentro y diálogo, el mandatario electo habló ante los medios de comunicación y entregó un balance de la reunión con su gabinete. Según indicó, de manera conjunta, revisaron los asuntos prioritarios de cada cartera, el respectivo plan de acción que se debe ejecutar y las decisiones que se tomarán en la administración entrante.

De igual manera, aseguró que, junto con su vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, revisaron los informes del empalme anticorrupción y la información que se está recibiendo sobre el estado en el que se encuentra el país, tras cuatro años de Gobierno del presidente Gustavo Petro.

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“Aquí hemos conformado un gabinete de las mejores calidades humanas y profesionales para darle a Colombia y al pueblo colombiano las soluciones que se requieren, sobre la base de la lucha contra la corrupción, el manejo adecuado de los recursos públicos, la decisión insoslayable de hacer de nuestro Estado, de nuestro Gobierno, un Gobierno efectivo, un Gobierno que le resuelva los problemas a la gente, pero sobre todo a la gente más humilde”, precisó.

El presidente entrante afirmó que su compromiso está en resolver las principales problemáticas en Colombia. Resaltó las fallas en el sistema de salud, la inseguridad, la corrupción y la falta de oportunidades para la población joven.

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El presidente electo Abelardo de la Espriella aseguró que, desde antes de iniciar su Gobierno, ya se están tomando medidas para empezar a hacer frente a las problemáticas del país - crédito Sergio Acero/Reuters

“Aquí no hay vacaciones, aquí no hay flojera, aquí no hay día que no se trabaje. Desde antes de llegar al Gobierno, este equipo está tomando las medidas, armando los equipos también en cada ministerio, para llegar a resolver los problemas que aquejan al pueblo colombiano”, aclaró.

Reuniones con los ministros

Aunque ese fue el primer encuentro oficial con casi todo el gabinete –teniendo en cuenta que todavía hace falta nombrar a algunos jefes de cartera–, el presidente electo ya ha sostenido diversas reuniones con los ministros que ya nombró.

Por medio de un comunicado, el movimiento Defensores de la Patria informó que el jueves 9 de julio, el próximo jefe de Estado realizó varias reuniones de trabajo con los funcionarios entrantes, con el fin de preparar el inicio de su administración.

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“Los encuentros han permitido avanzar en la articulación de prioridades, líneas de acción y primeras decisiones que deberán implementarse a partir del 7 de agosto, con especial énfasis en orden institucional, seguridad, recuperación económica, eficiencia del Estado y cumplimiento del mandato ciudadano”, detalló.

De igual manera, aseguró que cada ministerio está avanzando en el planteamiento de sus objetivos de cara al nuevo Gobierno y están adelantando la hoja de ruta sectorial que les permitirá dar inicio a sus labores, “con sentido de urgencia, método y responsabilidad”.

“La Patria Milagro no improvisará. Colombia tendrá un Gobierno con equipo, disciplina y claridad para empezar la reconstrucción nacional desde el primer día”, indicó.

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