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Hospitales del Valle piden auxilio al gobierno de De la Espriella por crisis financiera

Asohosval solicitó una reunión con el comité de empalme para definir una ruta que permita conseguir recursos y sostener la atención en 52 hospitales

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Fotografía de archivo de personal médico en Bogotá (Colombia). EFE/ Mauricio Dueñas Castañeda
Fotografía de archivo de personal médico en Bogotá (Colombia). EFE/ Mauricio Dueñas Castañeda

La Asociación de Hospitales y Empresas Sociales del Estado del Valle, Asohosval, pidió al gobierno entrante de Abelardo de la Espriella adoptar medidas urgentes frente a la crisis financiera que atraviesan los hospitales públicos del departamento. La solicitud busca definir una hoja de ruta que permita conseguir recursos y garantizar la continuidad de los servicios de salud.

El llamado fue hecho mediante una carta enviada al comité de empalme del presidente electo. En el documento, la asociación solicitó un encuentro para revisar la situación de los 52 hospitales del Valle del Cauca, que aseguran estar trabajando al límite por las deudas acumuladas de las EPS.

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De acuerdo con la información publicada por Blu Radio, Asohosval advirtió que las obligaciones pendientes de las EPS ascienden a siete billones de pesos, una carga que mantiene a varias instituciones al borde del colapso. La crisis ha provocado dificultades para sostener servicios, pagar personal, responder a proveedores y cubrir gastos básicos de operación.

La directora de Asohosval, Ligia Viáfara, explicó que el impacto no se concentra en una sola institución, sino que afecta de manera generalizada a la red hospitalaria del departamento.

Personal médico en Colombia . EFE/Mauricio Dueñas Castañeda
Personal médico en Colombia . EFE/Mauricio Dueñas Castañeda

Hospitales aseguran que trabajan al límite

En términos generales, el régimen subsidiado le está debiendo 1.515 millones de pesos a nuestros hospitales a corte de marzo, el régimen contributivo 450.000 millones de pesos”, señaló Viáfara al describir el panorama financiero.

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La directiva mencionó entre las instituciones afectadas al Hospital Universitario del Valle, el Hospital Departamental Tomás Uribe Uribe de Tuluá, el Mario Correa Rengifo, el Luis Ablanque de la Plata de Buenaventura, el Hospital Departamental Psiquiátrico, el Isaías Duarte Cancino, el Raúl Orejuela Bueno, el San Rafael de Zarzal, el San Juan de Dios de Cali y el Hospital San José de Buga.

Según Asohosval, la afectación es más visible en los hospitales de mayor complejidad, pero también compromete a centros ubicados en municipios pequeños como El Águila, Ulloa, Alcalá, Ansermanuevo y La Victoria. Estas instituciones, pese a estar en números rojos, continúan prestando servicios con recursos cada vez más limitados.

La asociación sostiene que la falta de pagos golpea toda la cadena operativa. Cuando no ingresan recursos, los hospitales enfrentan dificultades para cumplir con el recurso humano, contratar insumos, pagar proveedores y sostener servicios básicos como agua, energía, internet y alimentación.

Nueva EPS, entre las entidades señaladas

Viáfara señaló que una de las EPS que más afecta a los hospitales del Valle por la falta de pagos es Nueva EPS, debido a que concentra el mayor número de usuarios en el departamento, con más de 1,1 millones de afiliados.

Pacientes del hospital Juan Domínguez Romero son trasladados por falta de personal y recursos - crédito Gobernación del Atlántico
Habitaciones de un hospital en Colombia - crédito Gobernación del Atlántico

No puede ser que la Nueva EPS, que es más del Gobierno que de la parte privada, tenga ahogados a nuestros hospitales”, afirmó la directora de Asohosval. También mencionó a Emssanar, Asmet Salud y Coosalud entre las entidades que, según la asociación, mantienen obligaciones pendientes con la red hospitalaria.

La dirigente cuestionó que EPS intervenidas desde el Gobierno sean, según su versión, algunas de las que tienen mayores deudas con los hospitales públicos. Afirmó que no entiende cómo se llegó a una situación tan crítica para instituciones que deben seguir atendiendo pacientes todos los días.

Viáfara explicó que los hospitales no pueden operar indefinidamente sin flujo de recursos. Indicó que los proveedores pueden esperar algunos meses, pero no un año completo, y que las instituciones terminan rotando pagos atrasados para intentar mantener el suministro de bienes y servicios esenciales.

Un hospital tiene que pagar agua, luz, internet, comida, y uno no puede vivir fiado un año”, sostuvo la directora de Asohosval.

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