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Vasco da Gama tomó una decisión sobre Marino Hinestroza que afecta a Deportivo Cali

El extremo no tiene continuidad en el conjunto brasileño y la única opción que le apareció en el mercado fue volver a la Liga BetPlay, de la que salió en 2025

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Marino Hinestroza
Marino Hinestroza no jugó los últimos dos partidos del Vasco en el Brasileirao porque quedó afuera de convocatoria - crédito Vasco da Gama

La carrera de Marino Hinestroza dio un vuelco en los últimos meses, pues pasó de ser una estrella en la Liga BetPlay y con miras a disputar la Copa Mundial de la FIFA 2026 con la Selección Colombia, a sufrir por la falta de continuidad en Vasco da Gama y ni siquiera entrar en la prelista de la Tricolor.

El extremo buscó una salida y la primera opción fue el Deportivo Cali, que se está reforzando para salvarse del descenso en el segundo semestre de 2026 con un proyecto que promete mucho al mando de Rafael Dudamel, entrenador que arribó a mediados de marzo.

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Dichos acercamientos por Hinestroza tuvieron un cambio debido a que Vasco da Gama apareció para tomar una decisión sobre el colombiano, al que solo le habría quedado el camino de regresar al fútbol colombiano para reencontrarse con el juego que lo hizo estrella en Atlético Nacional entre 2024 y 2025.

¿Qué pasó entre Marino Hinestroza y el Deportivo Cali?

Desde que se encuentra en Brasil, el jugador de 24 años no encontró la regularidad para ganarse el cariño de la afición y del cuerpo técnico, que en dos ocasiones cambió por las salidas de Fernando Diniz y Renato Gaúcho, y ahora con Pedro Emanuel en el banco no sabe si tendrá oportunidad.

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Desde mediados de junio, Deportivo Cali empezó a buscar a Marino Hinestroza debido a sus cifras en la Liga BetPlay y la necesidad del técnico Rafael Dudamel por contar con un extremo derecho con sus condiciones, más allá de su valor en el mercado internacional.

Marino Hinestroza
Deportivo Cali buscaría a Marino Hinestroza para el segundo semestre de 2026, pero solo sería bajo cesión - crédito @alexisnoticias/X

El único camino, al parecer, era ser cedido desde Vasco da Gama, pues su precio era alto para una compra y la idea era negociar con los brasileños para que lo dejaran partir sin tantos problemas, algo que, según el periodista Alexis Rodríguez, no ocurrió y el plan se habría caído.

Vasco no aceptó la supuesta oferta del Deportivo Cali para prestar a Marino Hinestroza, pese al esfuerzo de los directivos y el mismo jugador para que fuera una realidad, y por ahora todo quedaría congelado hasta analizar un segundo intento y acercar los valores entre las partes.

Marino Hinestroza
Vasco da Gama no habría aceptado las condiciones del Deportivo Cali para dejar salir a Marino Hinestroza - crédito @alexisnoticias/X

Mientras tanto, el extremo se encuentra en pretemporada con los brasileños para la reanudación del Brasileirao y la Copa Sudamericana, en la que enfrentará al Medellín en los playoffs el 22 y 29 de julio, primero en el Atanasio Girardot y luego en Río de Janeiro.

Las altas del Azucarero

De otro lado, el equipo de Rafael Dudamel avanza en la pretemporada para poner a punto a la escuadra que peleará por volver a los cuadrangulares semifinales después de tres años de ausencia, salvar la categoría y aspirar a un título, así como la clasificación a un certamen internacional en 2027.

Hasta el momento, Deportivo Cali anunció a Kalazán, Suárez, Leyser Chaverra y Edwin Velasco, además de que llegó a un acuerdo por José Moya para la defensa, siendo los primeros refuerzos verdiblancos y a la espera de saber si llegarán más hombres para el segundo semestre de 2026.

Deportivo Cali
Deportivo Cali se encargó de anunciar el acuerdo con José Moya para que viajara a la capital vallecaucana a cerrar su contrato - crédito Deportivo Cali

Por otro lado, Deportivo Cali viajará a Lima para disputar un partido amistoso contra Alianza Lima, el domingo 12 de julio en el estadio Alejandro Villanueva de la capital peruana, casa de los blanquiazules y donde será la primera prueba de los azucareros con su nómina renovada.

Cabe recordar que el primer partido del Deportivo Cali en la Liga BetPlay 2026-II será el viernes 24 de julio ante Jaguares, en el estadio de Palmaseca, donde se verá con un rival directo en la tabla de promedios para alejarse de los últimos lugares.

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