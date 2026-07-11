Colombia

A la cárcel ‘Maracucho’, cabecilla del Tren de Aragua y señalado de controlar las rentas ilícitas en el centro de Bogotá

De acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, a Néstor Luis Castro Méndez, se le atribuye el manejo y control de más de $1.075 millones provenientes de actividades ilícitas en el centro de la capital colombiana

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La Fiscalía sostiene que alias Maracucho habría dirigido la distribución de estupefacientes al menudeo y el cobro de extorsiones a comerciantes y residentes en la localidad de Santa Fe y zonas aledañas - crédito Fiscalía General de la Nación
La Fiscalía sostiene que alias Maracucho habría dirigido la distribución de estupefacientes al menudeo y el cobro de extorsiones a comerciantes y residentes en la localidad de Santa Fe y zonas aledañas - crédito Fiscalía General de la Nación

El presunto cabecilla del grupo criminal Tren de Aragua en Bogotá, Néstor Luis Castro Méndez, conocido como alias Maracucho, fue enviado a un centro carcelario tras una audiencia ante un juez de control de garantías.

De acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, a Castro Méndez se le atribuye el manejo y control de más de $1.075 millones provenientes de actividades ilícitas en el centro de la capital colombiana.

Desde febrero de 2023, la Fiscalía sostiene que alias Maracucho habría dirigido la distribución de estupefacientes al menudeo y el cobro de extorsiones a comerciantes y residentes en la localidad de Santa Fe y zonas aledañas.

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El organismo investigador afirma que también habría gestionado la administración de inmuebles utilizados como ‘paga diarios’ y expendios, así como la coordinación de un componente armado encargado de ejercer vigilancia e intimidación en sectores estratégicos del centro de la ciudad.

Fiscalía imputa cargos a alias Maracucho, presunto cabecilla del Tren de Aragua en Bogotá - crédito Fiscalía General de la Nación

Así lo explicó el fiscal encargado de la diligencia: “Se tiene conocimiento, señor Néstor, que usted desde febrero de 2023 hasta la fecha, particularmente hasta el 2025, usted administró, recibió, transfirió y dispersó recursos económicos vinculados directamente a actividades ilícitas relacionados con la estructura Tren del Agua. Esas dinámicas, señor Néstor, financieramente se desarrollaron mediante cuentas bancarias, billeteras digitales, transferencias electrónicas, giros nacionales e internacionales, retiros en efectivo y productos financieros asociados a directamente usted.

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Con esa conducta, usted, Néstor Luis Castro Méndez, cumplió un rol de administrador de recursos ilícitos, contribuyó al sostenimiento de financiero de la estructura Tren del Agua y en el sector de Santa Fe, permitiéndole principalmente a la organización criminal mantener su capacidad logística, territorial y armada económica en el sector (...) usted recibió en sus cuentas y particularmente en los aplicativos, un total de $131.900.002″.

Hombre detrás de barrotes de prisión con billetes y monedas sobre una mesa de madera.
Un hombre se encuentra tras las rejas en una celda, donde billetes y monedas simbolizando su encarcelamiento por extorsión y actividades criminales - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

La acusación incluye la obtención y manejo de cuantiosos recursos derivados de actividades delictivas, además de la participación en el almacenamiento y comercialización de vehículos, motocicletas, celulares y autopartes hurtadas. El fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales le imputó el delito de concierto para delinquir agravado, aunque Castro Méndez no aceptó el cargo.

En respuesta a la consulta sobre qué sucedió con el cabecilla del Tren de Aragua en Bogotá, la Fiscalía informó que un juez penal determinó la imposición de medida de aseguramiento en centro carcelario para el señalado líder criminal, mientras avanza el proceso judicial en su contra.

Las autoridades destacan que la operación se enmarca dentro de una estrategia para combatir el control territorial y las rentas ilícitas que estos grupos ejercen en zonas céntricas de Bogotá. Según la información oficial, la estructura que lideraba alias Maracucho mantenía actividades de intimidación y vigilancia armada, además de administrar recursos provenientes de diversas actividades criminales en la ciudad.

El caso permanece bajo investigación y la Fiscalía ha reiterado que la publicación de estos datos responde a razones de interés general, en el contexto del combate a la criminalidad organizada en la capital colombiana.

Ilustración de una persona con un traje naranja detrás de rejas de prisión, sosteniendo billetes y monedas en sus manos.
Una persona tras las rejas sostiene billetes y monedas, indicando su implicación en actividades de extorsión y manejo de dinero ilícito - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

En los últimos días, Bogotá fue escenario de operativos contra la extorsión y los cobros ilegales. Las autoridades desplegaron acciones coordinadas que resultaron en la captura de varios implicados en este delito. La Policía Nacional, junto con entidades especializadas, intervino en diferentes puntos de la ciudad, desarticulando redes dedicadas a exigir pagos ilegales a comerciantes y residentes.

El operativo se enmarca en una estrategia nacional y regional que busca combatir delitos de extorsión y otras formas de fraude. A nivel internacional, Colombia participó en una operación liderada por Interpol, en la que se capturaron más de 5.800 personas en 97 países.

Esta acción incluyó la identificación de cientos de víctimas y el bloqueo de activos ilícitos vinculados a delitos como la extorsión, la suplantación de identidad y otros fraudes digitales, mostrando el alcance de la cooperación policial internacional

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