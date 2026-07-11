Gobierno de De la Espriella descarta peajes para motos y priorizará la seguridad vial: ministra designada aclara panorama

Elsa Noguera descartó que las motos paguen peajes en el gobierno de Abelardo De la Espriella y ratificó que ese fue un compromiso de campaña - crédito @elsanoguerabaq/X

La ministra de Transporte designada Elsa Noguera descartó que las motos paguen peajes en el gobierno de Abelardo De la Espriella y sostuvo que la prioridad será la seguridad vial, en un contexto de alta mortalidad en las carreteras y de proyectos de infraestructura que el nuevo equipo busca destrabar.

La futura funcionaria vinculó esa prioridad con una cifra que expuso en una entrevista con El Tiempo: en 2025 murieron cerca de 7.000 personas en siniestros viales, un promedio de 20 al día.

Sin embargo, según la Agencia Nacional de Seguridad Vial (Ansv), el balance se sitúa en cerca de 8.000 personas, siempre con los motociclistas como el grupo más afectado.

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“Peaje a las motos, no lo veo posible. Fue un compromiso de campaña”, afirmó Noguera al diario citado. La exgobernadora del Atlántico también señaló que no contempla un endurecimiento de las normas de tránsito para los motociclistas.

Esto quiere decir que dentro del programa del presidente electo Abelardo de la Espriella no está previsto que las motocicletas comiencen a pagar peajes. Ese beneficio se mantiene para un tipo de vehículo que está exento de esa tarifa desde 2002.

La ministra designada de Transporte afirmó que la prioridad será la seguridad vial ante la alta mortalidad en las carreteras de Colombia - crédito Agencia Nacional de Seguridad Vial

La funcionaria designada dijo que su estrategia en seguridad vial tendrá tres frentes. El primero será intervenir en los puntos en los que se concentra la mayor cantidad de accidentes para corregir problemas de infraestructura.

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El segundo contempla incorporar herramientas tecnológicas, como cámaras, señalización y reductores de velocidad. El tercero apunta a fortalecer la cultura ciudadana y el cumplimiento de las normas, con especial foco en los motociclistas.

Según la Ansv, los conductores de moto son los actores viales que más fallecen en siniestros de tránsito en Colombia. Sobre ese punto, la ministra designada planteó una línea de trabajo centrada en la prevención antes que en nuevas restricciones.

“Sí, tenemos que trabajar en la seguridad vial y la cultura; que los motociclistas entiendan que la vida está de por medio y que pueden ocurrir tragedias cuando incumplen las normas”, dijo al medio. En otra respuesta sobre la regulación vigente, añadió: “A nadie le está permitido conducir con alcohol; de hecho, se les inmoviliza la moto. Creo que hay que trabajar más en la cultura”.

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Elsa Noguera dijo que no contempla endurecer las normas de tránsito para los motociclistas y que la prevención tendrá prioridad sobre nuevas restricciones - crédito @elsanoguerabaq/X

Así mismo, la designada ministra Elsa Noguera anunció además la creación de una gerencia estratégica para hacer seguimiento permanente a los proyectos en ejecución y a los que están en etapa de estructuración en la Agencia Nacional de Infraestructura. La intención, según explicó la exgobernadora del Atlántico, será destrabar obras frenadas por demoras en licencias, permisos y consultas previas.

Ese seguimiento buscará dar señales a inversionistas, concesionarios y contratistas. La idea del Estado, según las declaraciones de Noguera, será agilizar trámites, respetar las reglas de juego y exigir al mismo tiempo el cumplimiento de cronogramas y compromisos contractuales.

Entre las obras que la ministra designada mencionó como prioritarias figuran el Canal del Dique, las concesiones viales, la ampliación de los aeropuertos El Dorado, Barranquilla y Cali, además de iniciativas ferroviarias y el fortalecimiento de las alianzas público-privadas.

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La ministra de Transporte designada Elsa Noguera afirmó que buscará que el transporte de carga se renueve para reducir las emisiones contaminantes - crédito Mike Blake/Reuters

En materia de transporte de carga, la futura ministra señaló que otra apuesta será avanzar en la modernización del parque automotor para reducir emisiones y mejorar la competitividad del sector. Para definir esa hoja de ruta, el próximo gobierno prevé conversaciones con los transportadores.

“Es hora de reactivar las grandes inversiones en infraestructura, destrabar los proyectos estratégicos, conectar las regiones y convertir el transporte multimodal en un verdadero motor de crecimiento, competitividad y empleo”, sostuvo Noguera.

El presidente electo Abelardo de la Espriella la escogió para encabezar el Ministerio de Transporte y desde su designación realiza labores de empalme para asumir el cargo.

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