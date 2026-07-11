Colombia

Petro cuestiona a Cuadrado por su apoyo al presidente electo Abelardo de la Espriella

En la grabación que quedó como recuerdo de la conversación que compartió en redes sociales el presidente electo Abelardo de la Espriella también aparecieron expresándole su apoyo Yerry Mina; mientras que Juan Fernando Quintero y James Rodríguez también saludaron al “Tigre”

Guardar
Google icon

Los jugadores le expresaron todo su apoyo a Abelardo de la Espriella tras la eliminación de Colombia del Mundial 2026 - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

La polémica en el país que causó la videollamada que compartió el presidente electo Abelardo de la Espriella con los futbolistas de la selección Colombia Yerry Mina, Juan Guillermo Cuadrado, James Rodríguez y Juan Fernando Quintero, provocó que hasta el jefe de Estado Gustavo Petro se refiriera al episodio, a raíz de las críticas que han recibido varios de los deportistas, y en especial uno de ellos: Cuadrado.

El mandatario se sumó a algunos usuarios en redes sociales que cuestionaron el apoyo a De la Espriella por parte de Cuadrado (natal del municipio de Necoclí, Antioquia) a raíz de que su padre fue víctima de un homicidio en medio de un tiroteo en una zona en la que, en su momento, hacían presencia grupos paramilitares y cuando él no superaba aún los cuatro años de edad.

PUBLICIDAD

Petro recordó este episodio, al escribir en su perfil de X la mañana del sábado 11 de julio, luego de que algunos internautas señalaron como una contradicción que víctimas de paramilitares apoyaran a alguien que, desde el inicio de la carrera presidencial, fue señalado de ser su aliado porque en su momento, y como parte de su carrera de abogado penalista, fue el representante legal de varios líderes de estos grupos armados en diversos procesos legales.

“Hermano Cuadrado, no sé quién asesinó a tu padre de un disparo en la noche, pero es altamente probable que fueran los hombres armados que traficaban cocaína y dominaban la región”, inicia la publicación del mandatario colombiano.

PUBLICIDAD

Petro le respondió a Cuadrado la mañana del sábado 11 de julio de 2026 vía X - crédito @petrogustavo/X
Petro le respondió a Cuadrado la mañana del sábado 11 de julio de 2026 vía X - crédito @petrogustavo/X

Al final, Petro señaló de forma directa el respaldo que Cuadrado y Mina le expresaron a De la Espriella, como parte de lo que se habló durante la videollamada, que se compartió el viernes, pero se realizó días antes luego de la derrota de la selección Colombia ante Suiza en los octavos de final del Mundial 2026.

“Esos hombres hoy los aplaudes y han vuelto al poder, está vez nacional. Espero no te arrepientas por el bien de nuestro pueblo común”, finalizó el mensaje del jefe de Estado a Cuadrado, a manera de respuesta por apoyar el proyecto político del “Tigre” y su Patria Milagro.

Activista criticó a los futbolistas Juan Guillermo Cuadrado y Yerry Mina por apoyar a De la Espriella

La videollamada abrió una nueva disputa política y deportiva en redes sociales, después de que ambos le expresaran su respaldo para el período 2026-2030.

Además de Cuadro y Mina, y en el video también aparecen James Rodríguez y Juan Fernando Quintero, que le enviaron su saludo al nuevo mandatario - crédito @ABDELAESPRIELLA/X
Además de Cuadro y Mina, y en el video también aparecen James Rodríguez y Juan Fernando Quintero, que le enviaron su saludo al nuevo mandatario - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

La reacción más dura llegó ese mismo viernes desde X, donde el activista y excandidato al Senado por la Alianza Verde Juan David Gómez Camacho vinculó el apoyo de los jugadores con tragedias personales atravesadas por la violencia armada.

En su mensaje también incluyó a Juan Fernando Quintero y cuestionó que respaldaran al mandatario electo.

Gómez Camacho señaló en su publicación vía X el 10 de julio que a Cuadrado “los paracos le mataron al papá”, a Quintero “le tocó vivir la desaparición forzada de su padre en la comuna 13 donde luego fue la operación Orión” y a Mina “le tocó sobrevivir al bloque Calima de las AUC (Autodefensas Unidas de Colombia) en Guachené”.

El mensaje cerró con un ataque directo contra de la Espriella y una referencia a Salvatore Mancuso, exlíder paramilitar y hoy gestor de paz del Gobierno de Gustavo Petro: “Hoy se la chupan al mejor amigo de Mancuso. Valen mierda”.

Gómez Camacho se refirió a la videollamada de De la Espriella el mismo viernes 10 de julio que el presidente electo compartió el video que quedó como recuerdo del momento, en su perfil de X - crédito @GomezCamach92/X
Gómez Camacho se refirió a la videollamada de De la Espriella el mismo viernes 10 de julio que el presidente electo compartió el video que quedó como recuerdo del momento, en su perfil de X - crédito @GomezCamach92/X

El respaldo de Mina y Cuadrado llegó tras la eliminación de Colombia ante Suiza en el Mundial 2026

Al comienzo de la videollamada Mina habló primero y contrastó la derrota deportiva con el resultado político.

“Estamos muy tristes por no haber pasado, pero igualmente estamos contentos porque usted quedó. Nosotros, pues nuestras convicciones, nuestros pensamientos, hermano, estamos firmes como usted”, dijo el defensor.

El zaguero ingresó en los últimos minutos del partido de octavos de final por la lesión de Jhon Lucumí. Colombia quedó fuera de la Copa Mundial de la FIFA en Vancouver, Canadá, tras empatar sin goles en los 90 minutos reglamentarios y los 30 minutos de la prórroga, antes de perder en la tanda de penales ante Suiza.

Por su parte, De la Espriella respondió con un mensaje de consuelo y llevó la conversación al terreno electoral.

El presidente electo les dijo que, aunque Colombia había quedado eliminada tras una “tensa contienda” con Suiza, “se ganó el partido más importante el 21”, en alusión a la segunda vuelta presidencial del 21 de junio de 2026.

De la Espriella comparó el resultado del partido de Colombia ante Suiza con la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, en las que superó a Iván Cepeda - crédito @ABDELAESPRIELLA/X
De la Espriella comparó el resultado del partido de Colombia ante Suiza con la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, en las que superó a Iván Cepeda - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

Más adelante intervino Yerry Mina y luego Cuadrado reforzó esa lectura política del resultado. “Uy, sí, ese es el más importante, hermano, porque la verdad, como tú dices, fue una horrible noche. Gracias a Dios ahora...”, afirmó el carrilero.

Al final, De la Espriella les agradeció la representación del plantel y elogió el desempeño del equipo en el campeonato y aseveró: “Hay más futuro que pasado. Se hizo un trabajo espectacular y al final del día, Dios dispone y hay que seguir luchando”.

Temas Relacionados

Gustavo PetroJuan Guillermo CuadradoAbelardo de la EspriellaVideollamadaYerry MinaHomicidio de su padreGrupos paramilitaresNecoclí AntioquiaColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

El fuerte dardo de periodista a James Rodríguez tras la eliminación: “Hay que hacer cosas que no nos gustan”

El cuadro “Cafetero” llegó hasta la fase de los octavos de final, y cayó ante Suiza en Vancouver desde los tiros del punto penal

El fuerte dardo de periodista a James Rodríguez tras la eliminación: “Hay que hacer cosas que no nos gustan”

Mercado de fichajes de la Liga BetPlay 2026-II - EN VIVO: Junior de Barranquilla, campeón de Colombia, tiene nuevo delantero

El fútbol profesional colombiano tendrá el retorno de sus actividades el 24 de julio de 2026 en Villavicencio con el duelo Llaneros vs. Deportivo Pereira

Mercado de fichajes de la Liga BetPlay 2026-II - EN VIVO: Junior de Barranquilla, campeón de Colombia, tiene nuevo delantero

Asesino del ciclista Marlon Pérez deberá cumplir 33 años y cuatro meses de prisión según fallo definitivo

La justicia colombiana ratificó la pena de prisión contra Edison Arley Posada, hallado culpable del homicidio agravado del destacado deportista antioqueño en El Carmen de Viboral en 2024

Asesino del ciclista Marlon Pérez deberá cumplir 33 años y cuatro meses de prisión según fallo definitivo

Cancillería adjudicó multimillonario contrato que incluye la organización logística de la posesión presidencial de Abelardo de la Espriella: esto se sabe

El contrato no se limita a la ceremonia del 7 de agosto, también cubrirá otros compromisos institucionales hasta finales de 2026

Cancillería adjudicó multimillonario contrato que incluye la organización logística de la posesión presidencial de Abelardo de la Espriella: esto se sabe

Dorado Mañana resultados de hoy sábado 11 de julio: ganadores del último sorteo

Infobae Colombia te comparte los últimos números y la combinación ganadora de una de las loterías más populares del país

Dorado Mañana resultados de hoy sábado 11 de julio: ganadores del último sorteo
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Defensoría pidió a De la Espriella y al Congreso entrante garantizar derechos de víctimas en Colombia, tras firma del Acuerdo de Paz

Defensoría pidió a De la Espriella y al Congreso entrante garantizar derechos de víctimas en Colombia, tras firma del Acuerdo de Paz

Cuatro uniformados heridos en Arenal, Bolívar, luego de ataque con drones cargados de explosivos a estación de Policía

Más de 1.100 niños siguen sin clases en el Catatumbo por riesgo de minas antipersona

Atacan con drones explosivos el aeropuerto de Tibú: Aerocivil confirmó tres personas heridas

Retén ilegal en la vía Inzá-La Plata terminó con el robo de una camioneta de la UNP: investigan si el ELN estuvo detrás del asalto

ENTRETENIMIENTO

Luis Alfonso emocionó a la familia de Yeison Jiménez con un sentido homenaje musical: escribió una canción a seis meses del accidente

Luis Alfonso emocionó a la familia de Yeison Jiménez con un sentido homenaje musical: escribió una canción a seis meses del accidente

Joaquín Guiller ya tendría pareja sentimental luego de su divorcio: fue presentadora de ‘Sábados Felices’

Cardi B escogió a quién prefería entre Shakira y Lady Gaga: la rapera sorprendió con su respuesta

Luisa Duque, pareja de James Rodríguez, contó su historia de vida y detalles de su relación: “Los 12 años de diferencia no son un problema para mí”

Sofía Vergara celebró su cumpleaños alejada de los focos y con una fortuna en crecimiento: estos son los números de la colombiana

Deportes

El fuerte dardo de periodista a James Rodríguez tras la eliminación: “Hay que hacer cosas que no nos gustan”

El fuerte dardo de periodista a James Rodríguez tras la eliminación: “Hay que hacer cosas que no nos gustan”

Mercado de fichajes de la Liga BetPlay 2026-II - EN VIVO: Junior de Barranquilla, campeón de Colombia, tiene nuevo delantero

Etapa 8 del Tour de Francia: Tim Merlier se impone, Fernando Gaviria destaca en el esprint, y Egan Bernal sigue como el mejor colombiano en la general

El emotivo mensaje de Daniel Muñoz tras la eliminación de Colombia en el Mundial 2026: “Difícil de asimilar”

Entrenador de David Alonso elogió al motociclista colombo-español: “Es capaz de todo”