Petro cuestiona a Cuadrado por su apoyo al presidente electo Abelardo de la Espriella

Los jugadores le expresaron todo su apoyo a Abelardo de la Espriella tras la eliminación de Colombia del Mundial 2026 - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

La polémica en el país que causó la videollamada que compartió el presidente electo Abelardo de la Espriella con los futbolistas de la selección Colombia Yerry Mina, Juan Guillermo Cuadrado, James Rodríguez y Juan Fernando Quintero, provocó que hasta el jefe de Estado Gustavo Petro se refiriera al episodio, a raíz de las críticas que han recibido varios de los deportistas, y en especial uno de ellos: Cuadrado.

El mandatario se sumó a algunos usuarios en redes sociales que cuestionaron el apoyo a De la Espriella por parte de Cuadrado (natal del municipio de Necoclí, Antioquia) a raíz de que su padre fue víctima de un homicidio en medio de un tiroteo en una zona en la que, en su momento, hacían presencia grupos paramilitares y cuando él no superaba aún los cuatro años de edad.

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Petro recordó este episodio, al escribir en su perfil de X la mañana del sábado 11 de julio, luego de que algunos internautas señalaron como una contradicción que víctimas de paramilitares apoyaran a alguien que, desde el inicio de la carrera presidencial, fue señalado de ser su aliado porque en su momento, y como parte de su carrera de abogado penalista, fue el representante legal de varios líderes de estos grupos armados en diversos procesos legales.

“Hermano Cuadrado, no sé quién asesinó a tu padre de un disparo en la noche, pero es altamente probable que fueran los hombres armados que traficaban cocaína y dominaban la región”, inicia la publicación del mandatario colombiano.

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Petro le respondió a Cuadrado la mañana del sábado 11 de julio de 2026 vía X - crédito @petrogustavo/X

Al final, Petro señaló de forma directa el respaldo que Cuadrado y Mina le expresaron a De la Espriella, como parte de lo que se habló durante la videollamada, que se compartió el viernes, pero se realizó días antes luego de la derrota de la selección Colombia ante Suiza en los octavos de final del Mundial 2026.

“Esos hombres hoy los aplaudes y han vuelto al poder, está vez nacional. Espero no te arrepientas por el bien de nuestro pueblo común”, finalizó el mensaje del jefe de Estado a Cuadrado, a manera de respuesta por apoyar el proyecto político del “Tigre” y su Patria Milagro.

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Activista criticó a los futbolistas Juan Guillermo Cuadrado y Yerry Mina por apoyar a De la Espriella

La videollamada abrió una nueva disputa política y deportiva en redes sociales, después de que ambos le expresaran su respaldo para el período 2026-2030.

Además de Cuadro y Mina, y en el video también aparecen James Rodríguez y Juan Fernando Quintero, que le enviaron su saludo al nuevo mandatario - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

La reacción más dura llegó ese mismo viernes desde X, donde el activista y excandidato al Senado por la Alianza Verde Juan David Gómez Camacho vinculó el apoyo de los jugadores con tragedias personales atravesadas por la violencia armada.

En su mensaje también incluyó a Juan Fernando Quintero y cuestionó que respaldaran al mandatario electo.

Gómez Camacho señaló en su publicación vía X el 10 de julio que a Cuadrado “los paracos le mataron al papá”, a Quintero “le tocó vivir la desaparición forzada de su padre en la comuna 13 donde luego fue la operación Orión” y a Mina “le tocó sobrevivir al bloque Calima de las AUC (Autodefensas Unidas de Colombia) en Guachené”.

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El mensaje cerró con un ataque directo contra de la Espriella y una referencia a Salvatore Mancuso, exlíder paramilitar y hoy gestor de paz del Gobierno de Gustavo Petro: “Hoy se la chupan al mejor amigo de Mancuso. Valen mierda”.

Gómez Camacho se refirió a la videollamada de De la Espriella el mismo viernes 10 de julio que el presidente electo compartió el video que quedó como recuerdo del momento, en su perfil de X - crédito @GomezCamach92/X

El respaldo de Mina y Cuadrado llegó tras la eliminación de Colombia ante Suiza en el Mundial 2026

Al comienzo de la videollamada Mina habló primero y contrastó la derrota deportiva con el resultado político.

“Estamos muy tristes por no haber pasado, pero igualmente estamos contentos porque usted quedó. Nosotros, pues nuestras convicciones, nuestros pensamientos, hermano, estamos firmes como usted”, dijo el defensor.

El zaguero ingresó en los últimos minutos del partido de octavos de final por la lesión de Jhon Lucumí. Colombia quedó fuera de la Copa Mundial de la FIFA en Vancouver, Canadá, tras empatar sin goles en los 90 minutos reglamentarios y los 30 minutos de la prórroga, antes de perder en la tanda de penales ante Suiza.

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Por su parte, De la Espriella respondió con un mensaje de consuelo y llevó la conversación al terreno electoral.

El presidente electo les dijo que, aunque Colombia había quedado eliminada tras una “tensa contienda” con Suiza, “se ganó el partido más importante el 21”, en alusión a la segunda vuelta presidencial del 21 de junio de 2026.

De la Espriella comparó el resultado del partido de Colombia ante Suiza con la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, en las que superó a Iván Cepeda - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

Más adelante intervino Yerry Mina y luego Cuadrado reforzó esa lectura política del resultado. “Uy, sí, ese es el más importante, hermano, porque la verdad, como tú dices, fue una horrible noche. Gracias a Dios ahora...”, afirmó el carrilero.

Al final, De la Espriella les agradeció la representación del plantel y elogió el desempeño del equipo en el campeonato y aseveró: “Hay más futuro que pasado. Se hizo un trabajo espectacular y al final del día, Dios dispone y hay que seguir luchando”.

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