Asesino del ciclista Marlon Pérez deberá cumplir 33 años y cuatro meses de prisión según fallo definitivo

33 años y cuatro meses de prisión para el homicida de Marlon Pérez, referente del ciclismo colombiano - crédito Fiscalía - @marlonperez0628/ Instagram

La justicia colombiana ratificó una de las sentencias más relevantes de los últimos años al dejar en firme la condena de 33 años y cuatro meses de prisión contra Edison Arley Posada, alias Morcilla o Cucaracho, por el asesinato del reconocido ciclista Marlon Alirio Pérez.

La decisión de la Sala Penal del Tribunal Superior de Antioquia, divulgada este viernes, rechazó el recurso de apelación presentado por la defensa del procesado y confirmó la sanción por homicidio agravado, cerrando así un caso que impactó al deporte nacional y a la opinión pública.

El crimen tuvo lugar la noche del 3 de octubre de 2024 en la vereda Camargo, sector Los Tanques, del municipio de El Carmen de Viboral, en el oriente antioqueño.

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El tribunal superior de Antioquia rechazó la apelación y confirmó la sentencia por homicidio agravado, en un caso que impactó al deporte nacional - crédito Policía Nacional

De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía y la Policía Judicial, ese día Marlon Pérez y Edison Posada compartieron durante varias horas en un establecimiento comercial, donde consumieron bebidas alcohólicas en compañía de una mujer. Fue al regresar hacia la vivienda del ciclista cuando se produjo el ataque: en medio de una discusión, Posada utilizó un arma cortopunzante para herir mortalmente en el cuello al exciclista, según confirmó el dictamen de Medicina Legal.

La reconstrucción judicial de los hechos permitió establecer que, tras el asesinato, el agresor intentó evadir la acción de la justicia cambiándose de ropa para dificultar su identificación. Permaneció prófugo durante diez días hasta que fue capturado el 13 de octubre de 2024 durante un operativo conjunto de la Fiscalía y la Policía en el mismo municipio donde ocurrieron los hechos. Posteriormente, un juez le impuso medida de aseguramiento en centro carcelario, mientras el proceso avanzaba bajo la figura de homicidio agravado, cargo que Posada no aceptó en ningún momento.

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El agresor permaneció prófugo diez días y fue capturado durante un operativo conjunto; posteriormente fue enviado a prisión preventiva mientras avanzaba el proceso judicial - crédito @AtlanticoEmi y Fiscalía

Durante el juicio, la Fiscalía presentó pruebas contundentes que incluyeron testimonios, registros de video, dictámenes forenses y análisis de la escena del crimen. El tribunal consideró que la responsabilidad penal de Edison Arley Posada estaba plenamente demostrada por el conjunto de evidencias recabadas. Además de la pena privativa de la libertad, la sala penal le impuso una inhabilitación de 20 años para ejercer derechos y funciones públicas, como sanción accesoria a la condena principal.

El asesinato de Marlon Alirio Pérez generó conmoción dentro y fuera del ámbito deportivo. Nacido en Támesis, Antioquia, en 1976, Pérez fue una de las figuras más destacadas del ciclismo colombiano de las últimas décadas. Su carrera profesional comenzó desde muy joven, cuando un entrenador le aconsejó cambiar el fútbol por la bicicleta. Desde entonces, construyó una trayectoria brillante que incluyó el título de campeón mundial juvenil de pista en Ecuador en 1994 y la medalla de oro en la contrarreloj de los Juegos Panamericanos de Guadalajara 2011.

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: El asesinato de Marlon Pérez generó conmoción en el deporte colombiano; el ciclista, nacido en Támesis, Antioquia, fue campeón mundial juvenil y medallista panamericano - crédito @marlonperez0628/Instagram

A estos logros se suman tres títulos nacionales de contrarreloj, seis victorias de etapa en la Vuelta a Colombia, y la representación de Colombia en tres Juegos Olímpicos (Atlanta 1996, Sídney 2000 y Atenas 2004). Marlon Pérez se consolidó como uno de los grandes escaladores del país y participó en competiciones internacionales como el Giro de Italia, el Tour de Francia y la Vuelta a España. En la etapa final de su carrera, también se destacó como guía de paraciclismo, logrando el campeonato mundial de tándem junto a Javier Serna en 2017 y participando en los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020.

La investigación del caso reveló detalles sobre el contexto del crimen. Los reportes judiciales indican que la discusión que precedió al homicidio estaría relacionada con un asunto personal vinculado a la mujer que acompañaba a los dos hombres esa noche. Aunque la defensa intentó esgrimir argumentos para disminuir la responsabilidad de Posada, el tribunal consideró que el ataque fue premeditado y ejecutado con sevicia.

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En su carrera, Marlon Pérez sumó títulos nacionales e internacionales, representó a Colombia en los Juegos Olímpicos y se destacó como guía de paraciclismo en la etapa final de su vida - crédito Christian Castillo M./Colprensa

La sentencia fue recibida por la comunidad deportiva como un acto de justicia ante la pérdida de un referente nacional. Dirigentes, compañeros y seguidores del ciclismo expresaron su tristeza por la muerte de Pérez.