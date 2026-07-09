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El extécnico de la selección de Croacia estaría en el radar de Colombia tras el Mundial 2026: esto se sabe

Zlatko Dalić estuvo en la carpeta cuando salieron José Néstor Pékerman y Carlos Queiroz, y su nueva disponibilidad coincide con la falta de definición sobre Néstor Lorenzo tras el golpe ante Suiza

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La federación croata comunicó la salida de Zlatko Dalić días después de la derrota de Croacia ante Portugal en los dieciseisavos de final-crédito EDUARDO LIMA/EFE/EPA
La federación croata comunicó la salida de Zlatko Dalić días después de la derrota de Croacia ante Portugal en los dieciseisavos de final-crédito EDUARDO LIMA/EFE/EPA

El 8 de julio de 2026, el entrenador Zlatko Dalić dejó de ser el técnico de Croacia tras la eliminación en el Mundial de la FIFA 2026 ante Portugal, una salida que lo deja disponible mientras la continuidad de Néstor Lorenzo en la selección de Colombia sigue sin definición después de la derrota ante Suiza en octavos de final.

De esta forma, el 9 de julio se conoció por parte del periodista Julián Capera, replicando la información de Lorenzo Lepore, que el entrenador subcampeón del mundo en Rusia 2018, y tercer puesto en Qatar 2022, estaría en el radar del cuadro “Cafetero”.

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Zlatko Dalić ya había sido considerado por la Selección Colombia tras las salidas de José Néstor Pékerman y Carlos Queiroz-crédito @JulianCaperaB/X
Zlatko Dalić ya había sido considerado por la Selección Colombia tras las salidas de José Néstor Pékerman y Carlos Queiroz-crédito @JulianCaperaB/X

Capera afirmó que uno de los integrantes de la junta directiva de la Federación Colombiana de Fútbol habría contactado al círculo del entrenador, de 59 años. Pero afirmó que la llegada del subcampeón del mundo en Rusia 2018 estaría ligada a dos condiciones: la continuidad de Ramón Jesurún, y el análisis de otras ofertas que tiene el técnico sobre la mesa:

“Un miembro del Comité Ejecutivo de la Federación Colombiana de Fútbol volvió a manifestar interés al entorno de Zlatko Dalić, como cuenta Lorenzo Lepore”, dijo.

Y añadió: “Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita, Qatar, México y Corea del Sur también lo tienen en el radar”, según su reporte. En Colombia todo está sujeto a la continuidad de Ramón Jesurún y la disputa jurídica que puede venir en los próximos días respecto a su reelección en el cargo de presidente.

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La derrota de Colombia ante Suiza por 4-3 en penaltis dejó sin definición la continuidad de Néstor Lorenzo en la Tricolor-crédito @lorenzooleporee/X
La derrota de Colombia ante Suiza por 4-3 en penaltis dejó sin definición la continuidad de Néstor Lorenzo en la Tricolor-crédito @lorenzooleporee/X

Estadísticas de Zlakto Dalić

El técnico terminó su ciclo bajo el mando de la selección de Croacia tras la derrota ante Portugal, el 3 de julio de 2026-crédito Europa Press
El técnico terminó su ciclo bajo el mando de la selección de Croacia tras la derrota ante Portugal, el 3 de julio de 2026-crédito Europa Press

El técnico de 60 años dirigió a los “Ajedrezados” en tres Copas del Mundo consecutivas: 2018, 2022 y 2026. Bajo su mando, Croacia se consolidó como uno de los equipos más competitivos en los torneos globales, alcanzando la final en 2018, el tercer puesto en 2022 y participando de nuevo en 2026.

A lo largo de estos tres mundiales, Dalic dirigió un total de 20 partidos. Su balance muestra una destacada capacidad para avanzar en fases eliminatorias y competir frente a selecciones de primer nivel. El recorrido de Croacia bajo su gestión ha incluido victorias memorables, eliminaciones por penales y partidos de alta intensidad en prórroga.

En total, el técnico estuvo en 111 juegos, las cuales ganó en 62 ocasiones, empató en 20 y cayó 29 veces. A continuación, este fue su balance dirigiendo en Copas del Mundo, las cuales ganó en 12 oportunidades, empató en 2 y cayó en solo cuatro partidos, siendo el último, el 3 de julio de 2026, en la derrota por 2-1 ante Portugal en Toronto.

A continuación, estos fueron los detalles de los partidos mundialistas que dirigió:

Mundial 2018 (Rusia)

  1. Croacia 2-0 Nigeria – 16 de junio de 2018
  2. Croacia 3-0 Argentina – 21 de junio de 2018
  3. Croacia 2-1 Islandia – 26 de junio de 2018
  4. Croacia 1-1 Dinamarca (penales) – 1 de julio de 2018
  5. Croacia 2-2 Rusia (penales) – 7 de julio de 2018
  6. Croacia 2-1 Inglaterra (tiempo extra) – 11 de julio de 2018
  7. Croacia 2-4 Francia – 15 de julio de 2018

Mundial 2022 (Catar)

  1. Marruecos 0-0 Croacia – 23 de noviembre de 2022
  2. Croacia 4-1 Canadá – 27 de noviembre de 2022
  3. Croacia 0-0 Bélgica – 1 de diciembre de 2022
  4. Croacia 1-1 Japón (penales) – 5 de diciembre de 2022
  5. Croacia 1-1 Brasil (penales) – 9 de diciembre de 2022
  6. Croacia 0-3 Argentina – 13 de diciembre de 2022
  7. Croacia 2-1 Marruecos – 17 de diciembre de 2022

Mundial 2026 (Estados Unidos, México y Canadá)

  1. Croacia 2-0 Honduras – 13 de junio de 2026
  2. Croacia 1-1 España – 18 de junio de 2026
  3. Croacia 3-1 Japón – 23 de junio de 2026
  4. Croacia 1-0 Alemania – 28 de junio de 2026
  5. Croacia 2-0 México – 4 de julio de 2026
  6. Croacia 2-3 Francia – 8 de julio de 2026

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Zlatko DalićSelección ColombiaMundial 2026

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