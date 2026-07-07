Diario británico The Guardian calificó a los seguidores de la selección Colombia en el Mundial de la FIFA 2026 como los mejores ‘fans’ del torneo

Varios entrenadores de las selecciones a las que se ha enfrentado la Tricolor afirmaron que Colombia siempre juega de local - crédito Alexander Ortiz/Infobae

La presencia de hinchas colombianos en el Mundial de la FIFA 2026 desató una auténtica “fiebre amarilla” en cada ciudad que recibe a la selección, según reportó The Guardian. La publicación destacó que el fenómeno social y deportivo generado por los aficionados de Colombia cambió el ambiente en los estadios, aportando color, energía y presión que impacta directamente en el desarrollo de los partidos.

El diario britanico señaló que miles de seguidores han acompañado el recorrido de Colombia desde Ciudad de México, Guadalajara, Miami y Kansas City, hasta llegar a Vancouver, Canadá, donde el equipo dirigido por Néstor Lorenzo buscará su primer pase a cuartos de final en doce años.

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Este medio internacional también remarcó que, después de México y Estados Unidos, la ola de seguidores colombianos está a punto de inundar el país norteamericano con un clima de entusiasmo poco visto desde el Mundial de Brasil 2014.

A la par, subrayó en su artículo la magnitud de la movilización de colombianos en los tres países sede de la cita mundialista: familias completas viajan por territorio norteamericano, portando camisetas, banderas y sombreros vueltiaos, y muchas veces comercializan estos artículos para financiar su travesía. “Llevamos camisetas, sombreros vueltiaos, gorras, banderas de Colombia. Mis hijos, que son emprendedores, empezaron a venderlos. Todo ayuda para pagar el alquiler del vehículo, la gasolina, la comida, los hoteles”, relató Juan Carlos Mila, uno de los aficionados citados por The Guardian.

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El diario inglés considera que el fenómeno de la ola amarilla se percibe como una fuente de energía y optimismo tanto dentro como fuera del campo - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La afluencia masiva de público colombiano sorprendió a los rivales y cambió el contexto de los partidos. Roberto Martínez, entrenador de Portugal, afirmó antes de enfrentar a Colombia en Miami: “Hay una gran cantidad de hinchas de Colombia aquí, así que será un gran reto controlar el partido y mantener la calma en este entorno”.

En esa misma línea, el técnico de Ghana, Carlos Queiroz, admitió que el efecto de la tribuna fue decisivo en el duelo de Kansas City: “Empezaron a ganar el partido después del himno. Fueron más fuertes con 60.000 personas de su lado y eso afecta a un equipo inexperto. Sentí que algunos de mis jugadores no estaban tranquilos porque el jugador número 12 de Colombia hizo muy bien su trabajo”, declaró Queiroz.

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Los hinchas de Colombia, ahora en Vancouver, volvieron a llenar las calles de las inmediaciones del hotel de concentración en el banderazo - crédito Parceros United/Instagram: @Laporti10

Para The Guardian, el fenómeno de la “fiebre amarilla” trasciende lo deportivo y se convierte en un evento social. El apoyo de la hinchada colombiana se percibe como una fuente de energía y optimismo tanto dentro como fuera del campo. El capitán James Rodríguez expresó: “Deben saber que siempre damos todo y que esa energía positiva –en el espíritu correcto, también al publicar en redes sociales– es contagiosa. Se siente y simplemente les pido que traigan esa buena vibra, la mantengan y hagan las cosas bien”, declaración que el medio británico incluyó en su crónica.

A pesar de que la camiseta de la selección fue tema de controversia política en Colombia durante el inicio del torneo, la percepción reflejada por el medio citado es que el fútbol y la pasión de los hinchas unen a los colombianos en el exterior. Las gradas copadas de amarillo han logrado que la selección actúe casi como local en cada partido, influyendo en el estado anímico de los jugadores y en la dinámica de los encuentros.

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A medida que Colombia se prepara para el partido en Vancouver contra Suiza, que se jugará el 7 de julio a las 3:00 p.m., el ambiente que generan sus hinchas sigue llamando la atención de la prensa internacional. The Guardian concluyó que la “fiebre amarilla” no solo acompaña a la selección, sino que le otorga una ventaja competitiva que sus adversarios no han podido ignorar.

Colombia volverá a enfrentar a Suiza 32 años después de Estados Unidos 1994

Carlos Valderrama hizo parte de aquel partido ante Suiza en Estados Unidos 1994, disputado en Los Ángeles y con goles de Harold Lozano y Herman Gaviria - crédito @AntonioUbilla1/X

El cruce ante Suiza será la segunda vez que la selección colombiana se mida con ese rival en la cita mundialista. El antecedente se remonta a la Copa Mundial de la FIFA de Estados Unidos 1994, cuando se enfrentaron en la tercera fecha del grupo A.

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Aquel seleccionado colombiano llegaba con una expectativa alta y con nombres como Carlos Valderrama, Faustino Asprilla, Freddy Rincón y Adolfo Valencia. El entrenador era Francisco Maturana, pero la campaña en territorio estadounidense terminó convertida en una de las decepciones más recordadas del equipo nacional.

Colombia venció entonces a Suiza por 2-0, aunque ese resultado no le alcanzó para seguir en competencia. La Tricolor quedó última en el grupo A y no pudo disputar uno de los cupos a octavos de final como mejor tercera.