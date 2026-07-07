Gustavo Petro dice que continuará el empalme “ante el pueblo” tras la suspensión de las mesas de trabajo con el equipo de Abelardo de la Espriella

Petro aseguró que no se quedará en el poder y se pronunció sobre el fin del empalme con el nuevo gobierno - crédito Presidencia - @delaespriella_style/Instagram

El presidente Gustavo Petro defendió su salida del gobierno y rechazó los señalamientos del equipo entrante, en un extenso mensaje publicado en X, horas después de que el presidente electo Abelardo de la Espriella ordenara la suspensión del empalme anticorrupción que ambas administraciones venían adelantando desde el 2 de julio de 2026.

El mandatario saliente fue categórico sobre la continuidad del proceso de transición pese a la ruptura: “Tal como indica la ley, el proceso de entrega del gobierno continúa ante el pueblo. Se colocarán sillas vacías en espera de que quienes se robaron las elecciones lleguen a entender qué es gobernar”.

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Con esa frase, Petro acusó directamente al gobierno electo de un supuesto fraude electoral y anunció que el empalme seguirá su curso con o sin la participación del equipo de De la Espriella.

El presidente electo Abelardo de la Espriella ordenó en la mañana del 7 de julio de 2026 suspender el proceso de empalme con el Gobierno del presidente Gustavo Petro y lo justificó con una acusación directa - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

El choque entre las dos administraciones escaló la mañana del 7 de julio, cuando De la Espriella instruyó al vicepresidente electo José Manuel Restrepo para suspender las mesas de trabajo conjunto.

En respuesta, el ministro de Hacienda, Germán Ávila, coordinador del equipo saliente, también ordenó a los ministros detener su participación en las sesiones conjuntas.

“El Comité Nacional de Empalme del Gobierno Nacional suspende su participación en las sesiones conjuntas de empalme hasta tanto existan garantías de respeto recíproco, cese la utilización de expresiones y actuaciones incompatibles con la naturaleza institucional del proceso y puedan restablecerse las condiciones necesarias para desarrollar un empalme técnico, serio y respetuoso de la Constitución”, señaló Ávila en declaración pública.

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Gustavo Petro se pronunció sobre su salida del gobierno y el fin del empalme con equipo de Abelardo de la Espriella - crédito @petrogustavo/X

Petro atribuyó la ruptura a la incapacidad del equipo entrante para soportar el escrutinio público. “Los que se retiran del empalme son los que no aguantan que se observe por toda la ciudadanía que no están preparados y que sus insultos públicos son calumnias”, escribió Petro en la red social.

El presidente también anunció que las acusaciones vertidas durante el proceso tendrán consecuencias legales: “Las calumnias proferidas por exconvictos y familiares de convictos, que fue lo que enviaron, entre otras personas, al empalme, serán respondidas judicialmente”.

Su postura sobre el fin del mandato

Petro descartó cualquier posibilidad de extender su permanencia en el poder, aun invocando argumentos constitucionales propios. “Me piden cosas que serían inconstitucionales, como permanecer en el poder sabiendo que los que vienen no ganaron las elecciones. No lo haré porque el mandato popular que se me otorgó tiene un final y soy un demócrata y respeto la Constitución que, como M-19, ayudamos a hacer. Es la constitución de la paz”, publicó.

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Varios ex M-19 han sido vinculados al escándalo de corrupción de la Ungrd - crédito AP

Fijó además la fecha de cierre de su gobierno: “El empalme es ante el pueblo, es una entrega pública del gobierno que termina el seis de agosto a las 12 de la noche, porque ese fue el mandato del pueblo y obedezco al pueblo, a nadie más”.

El presidente también reveló que sus cuentas bancarias se encuentran bloqueadas por orden del gobierno de Estados Unidos, en el marco de las sanciones que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro le impuso en octubre de 2025 por presuntos vínculos con el narcotráfico.

“Salgo del gobierno con menos patrimonio del que tenía cuando entré y con mis cuentas bloqueadas y no puedo hacer ninguna transacción financiera por orden del gobierno de los EEUU, al parecer, sin que el presidente Donald Trump sepa”, afirmó.

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El propio Petro había contactado a Trump el 3 de julio para pedirle que apoyara su exclusión de esa lista, y según versiones de la Presidencia colombiana, Trump respondió que haría “todo lo posible” para facilitar la solicitud.

Gustavo Petro afirmó que: "Quien ganó las elecciones por voto popular fue Iván Cepeda, el triunfo de Abelardo se hizo con algoritmos desde California y los algoritmos los hicieron empresas de inteligencia privada de Israel" - crédito Presidencia de la República

Lejos de ver esa situación como un estigma, Petro la convirtió en argumento de defensa de su honestidad: “Ha pesar de las dificultades, me sirve para demostrar mi honestidad. Esto mismo no puede hacer el que viene porque no puede mostrar que hizo empresas recientemente en la Florida con sus familiares para ganarse varios dólares con el dinero que le entregaban los extranjeros para su campaña”.

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El mandatario también reconoció el resultado electoral que llevará a De la Espriella a la Casa de Nariño el 7 de agosto: “Reconozco al pueblo real que votó por Abelardo y lo respeto”.

Y anunció que el 20 de julio dará “su último discurso público como presidente de Colombia en el sur occidente de Bogotá para despedirme de las fuerzas armadas a las que acrecenté y que lograron el récord mundial de un combate cada 20 horas y ser los mayores incautadores de cocaína en el mundo”.