Colombia

Federico Gutiérrez señaló que Gustavo Petro busca “incendiar” el país tras no reconocer la victoria de Abelardo de la Espriella como presidente electo

El alcalde de Medellín respaldó al nuevo mandatario de los colombianos y criticó la actitud del presidente saliente, instando a respetar el resultado electoral del pasado 21 de junio de 2026

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Federico Gutiérrez acusa al presidente Petro de usar el poder para intimidar a sus opositores y Petro lanza fuerte mensaje - crédito Colprensa - Presidencia
Federico Gutiérrez exigió transición y acusó a Gustavo Petro de desconocer el triunfo de Abelardo de la Espriella - crédito Colprensa - Presidencia

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, publicó un mensaje en su cuenta oficial de X en el que se refirió a la coyuntura política nacional tras Gustavo Petro desconocer la victoria del abogado Abelardo de la Espriella, quien se consagró como el nuevo presidente de Colombia para el periodo 2026-2030.

En su trino, Gutiérrez afirmó que “Abelardo de la Espriella es el Presidente electo legítimo de Colombia” y señaló que al mandatario actual, Gustavo Petro, le restan “30 días y 16 horas en el poder”.

En su declaración, el alcalde criticó el comportamiento del jefe de Estado. “Petro, su irresponsabilidad no tiene límites. Perdió las elecciones y ahora pretende incendiar a Colombia desconociendo la decisión soberana de millones de colombianos en las urnas”, expresó Gutiérrez.

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El funcionario enfatizó que el proceso electoral concluyó y que las instituciones avalaron los resultados: “El escrutinio ya terminó. Los jueces hicieron su trabajo. Las autoridades electorales y las instituciones ya reconocieron al presidente electo Abelardo de la Espriella”.

Federico Gutiérrez afirmó que a Gustavo Petro le quedan 30 días en el poder - crédito @FicoGutierrez/X
Federico Gutiérrez afirmó que a Gustavo Petro le quedan 30 días en el poder - crédito @FicoGutierrez/X

El mensaje del alcalde incluyó una advertencia sobre la situación democrática del país. Gutiérrez cuestionó las intenciones del mandatario saliente y sugirió que intenta prolongar su permanencia en la jefatura de Estado.

“O lo que quiere es seguir jugando a los congelados, ahora con la Democracia?”, escribió en tono crítico. La publicación culminó con una referencia simbólica al cambio de ciclo presidencial: “Faltan 30 días y 16 horas para que cese la horrible noche”.

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En otro pronunciamiento en X, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, lanzó fuertes acusaciones contra Gustavo Petro.

Según Gutiérrez, el mandatario “pasa a la historia de Colombia dando un golpe de Estado”. El funcionario calificó a Petro de “golpista” y afirmó que la ciudadanía no permitirá que avance ninguna acción de ese tipo.

Con estas declaraciones, el alcalde sumó su voz al debate nacional sobre la transición presidencial y la legitimidad del proceso electoral donde Abelardo de la Espriella salió victorioso por encima del candidato del Pacto Histórico Iván Cepeda.

El alcalde de Medellín reaccionó a la suspensión del empalme presidencial - crédito X
El alcalde de Medellín reaccionó a la suspensión del empalme presidencial - crédito X

Gustavo Petro desconoce a Abelardo de la Espriella como presidente electo de los colombianos

El presidente saliente de Colombia, Gustavo Petro, denunció públicamente a través de un mensaje en la red X la existencia de “fraude electoral por vía algorítmica y con financiación extranjera” en los recientes comicios presidenciales.

Según el mandatario, su equipo recopiló información que vincula a un servidor IP ubicado en Los Ángeles, California, propiedad de los hermanos Bautista, con operaciones de manipulación en el escrutinio de votos. “Se utilizaron algoritmos que variaron la votación sustancialmente a favor de Abelardo”, afirmó Petro.

El presidente detalló que estos algoritmos, presuntamente integrados al proceso electoral, reemplazaron datos del censo de personas que nunca sufragan por votantes ficticios y permitieron que algunos ciudadanos votaran varias veces.

“Los algoritmos que viciaron el resultado se usaban con el censo electoral de los que nunca votan para ser reemplazados por votantes que podían hacerlo varias veces o sin votantes en mesas de jurados homogéneos”, sostuvo.

Petro mencionó irregularidades en mesas del exterior, donde Abelardo de la Espriella habría superado por 177.000 votos a Iván Cepeda, señalando que los jurados en Estados Unidos y España no residían en esos países, lo cual calificó de ilegal.

Gustavo Petro denunció nuevamente fraude electoral y acusó intervención extranjera en los comicios presidenciales - crédito @petrogustavo/X
Gustavo Petro denunció nuevamente fraude electoral y acusó intervención extranjera en los comicios presidenciales - crédito @petrogustavo/X

El mandatario agregó que su propio hijo se encontró registrado como votante pese a no haber participado, y responsabilizó a la empresa de inteligencia privada israelí BlackCube por suministrar tecnología para la supuesta manipulación. Además señaló a la firma de Lobby Balart, que habría gestionado recursos millonarios para limpiar la imagen de De la Espriella y gestionar respaldo internacional, incluyendo la supuesta intervención del presidente estadounidense Donald Trump.

Petro expresó que los sistemas de ciberseguridad de la Registraduría Nacional, claves para detectar estas anomalías, están en manos de empresas extranjeras. “La registraduría entregó la seguridad del voto a empresas cuyos gobiernos ya tenían candidato en Colombia”, declaró.

El jefe de Estado concluyó que “El presidente de Colombia acepta de acuerdo a la decisión de los colombianos es el filósofo Iván Cepeda. El presidente de Colombia no reconoce la legitimidad del gobierno entrante. Abelardo no ganó las elecciones”.

Por último, convocó a la ciudadanía a manifestarse el próximo 20 de julio en plazas públicas para “dar el grito de la independencia nacional”, argumentando que “hemos sufrido el más duro golpe a la soberanía nacional desde la reconquista española”.

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