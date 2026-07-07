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Así le ha ido a la Selección Colombia en las definiciones desde el punto penal durante su historia

La Tricolor ha definido diez clasificaciones desde los lanzamientos del punto penal, la primera fue en la Copa América de 1993, la más reciente en la semifinal de la Copa América 2021

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Camilo Vargas, arquero de la Selección Colombia, en disputa del balón con Breel Embolo, de la combinado suizo - crédito Agustin Marcarian/Reuters
Camilo Vargas, arquero de la Selección Colombia, en disputa del balón con Breel Embolo, de la combinado suizo - crédito Agustin Marcarian/Reuters

La Selección Colombia ha ganado cinco de las diez definiciones desde el lanzamiento del punto penal. El rendimiento es del 50%, en una instancia que ha generado tanto alegrías como tristezas en la historia de la selección de mayor masculina a lo largo de su historia.

El primer antecedente llegó el 3 de julio de 1993, en las semifinales de la Copa América de Ecuador. Colombia igualó 0-0 con Argentina y la clasificación a la final se resolvió desde los once metros. La Albiceleste se impuso 6-5, dejando a los dirigidos por Francisco Maturana sin la posibilidad de disputar el título.

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Pocos días después, el 10 de julio de 1993, Colombia volvió a una definición por penales, esta vez por el tercer puesto frente a Uruguay. Tras empatar 1-1, la selección colombiana ganó 5-4 en la tanda y obtuvo el tercer lugar del certamen, consiguiendo además su primera victoria oficial desde el punto blanco.

Dos años más tarde, el 15 de julio de 1995, la Tricolor volvió a imponerse en una definición. En los cuartos de final de la Copa América de Uruguay empató 1-1 con Paraguay y terminó avanzando gracias a un triunfo 5-4 en los penales, instalándose entre los cuatro mejores del torneo.

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Mina y Messi
Colombia perdió el pase a la final de la Copa América por la tanda de penaltis contra el seleccionado Argentino en la Copa América 2021 - crédito EFE

La tercera alegría llegó en la Copa Oro de la Concacaf 2000. En los cuartos de final, Colombia igualó sin goles frente a Estados Unidos y ganó la serie 2-1 desde el punto penal. Aquella clasificación fue el primer triunfo colombiano en una tanda fuera de la Copa América.

Después de quince años sin recurrir a los penales, Colombia volvió a esa instancia en los cuartos de final de la Copa América 2015. El equipo de José Pékerman empató 0-0 con Argentina y cayó 5-4 en la definición, pese a una destacada actuación durante los 90 minutos.

Un año más tarde llegó una nueva revancha. En la Copa América Centenario 2016, disputada en Estados Unidos, Colombia igualó 0-0 con Perú en cuartos de final y avanzó tras imponerse 4-2 en los penales. David Ospina atajó el remate de Miguel Trauco y Christian Cueva estrelló su cobro en el travesaño, permitiendo el paso de la selección a las semifinales.

El momento en el que Carlos Bacca falla su penal ante Inglaterra en el Mundial de Rusia 2018 - crédito Getty Images
El momento en el que Carlos Bacca falla su penal ante Inglaterra en el Mundial de Rusia 2018 - crédito Getty Images

La eliminación en el mundial más reciente de Colombia

El recuerdo más doloroso para muchos aficionados llegó el 3 de julio de 2018, en los octavos de final del Mundial de Rusia. Después de empatar 1-1 con Inglaterra gracias al gol agónico de Yerry Mina, Colombia perdió 4-3 en la tanda. Mateus Uribe estrelló su disparo en el travesaño y Jordan Pickford detuvo el cobro de Carlos Bacca, sellando la eliminación del equipo cafetero.

En la Copa América 2019, disputada en Brasil, la historia volvió a repetirse. Colombia empató 0-0 con Chile en los cuartos de final. James Rodríguez, Edwin Cardona, Juan Guillermo Cuadrado y Yerry Mina anotaron sus cobros, pero William Tesillo envió el quinto disparo por encima del travesaño y la Roja avanzó al imponerse 5-4.

Miguel Borja penales Argentina vs Colombia
David Ospina y Miguel Ángel Borja celebrando los penales contra Uruguay en la Copa América 2021 - crédito AFP

Las dos caras de la moneda en la Copa América 2021

La Copa América 2021 presentó dos caras completamente distintas. En los cuartos de final, frente a Uruguay, Colombia empató 0-0 y ganó 4-2 en los penales. David Ospina fue la gran figura al detener los cobros de José María Giménez y Matías Viña, mientras Duván Zapata, Dávinson Sánchez, Yerry Mina y Miguel Ángel Borja acertaron sus ejecuciones.

Sin embargo, apenas unos días después, en las semifinales, el equipo dirigido por Reinaldo Rueda volvió a cruzarse con Argentina. Tras el empate 1-1 en el tiempo reglamentario, la Albiceleste ganó 3-2 en la tanda. Juan Guillermo Cuadrado y Miguel Ángel Borja marcaron para Colombia, pero Davinson Sánchez, Yerry Mina y Edwin Cardona fallaron sus cobros frente a Emiliano Martínez, quien fue la figura de la clasificación argentina.

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