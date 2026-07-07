Así le ha ido a la Selección Colombia en las definiciones desde el punto penal durante su historia

Camilo Vargas, arquero de la Selección Colombia, en disputa del balón con Breel Embolo, de la combinado suizo - crédito Agustin Marcarian/Reuters

La Selección Colombia ha ganado cinco de las diez definiciones desde el lanzamiento del punto penal. El rendimiento es del 50%, en una instancia que ha generado tanto alegrías como tristezas en la historia de la selección de mayor masculina a lo largo de su historia.

El primer antecedente llegó el 3 de julio de 1993, en las semifinales de la Copa América de Ecuador. Colombia igualó 0-0 con Argentina y la clasificación a la final se resolvió desde los once metros. La Albiceleste se impuso 6-5, dejando a los dirigidos por Francisco Maturana sin la posibilidad de disputar el título.

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Pocos días después, el 10 de julio de 1993, Colombia volvió a una definición por penales, esta vez por el tercer puesto frente a Uruguay. Tras empatar 1-1, la selección colombiana ganó 5-4 en la tanda y obtuvo el tercer lugar del certamen, consiguiendo además su primera victoria oficial desde el punto blanco.

Dos años más tarde, el 15 de julio de 1995, la Tricolor volvió a imponerse en una definición. En los cuartos de final de la Copa América de Uruguay empató 1-1 con Paraguay y terminó avanzando gracias a un triunfo 5-4 en los penales, instalándose entre los cuatro mejores del torneo.

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Colombia perdió el pase a la final de la Copa América por la tanda de penaltis contra el seleccionado Argentino en la Copa América 2021 - crédito EFE

La tercera alegría llegó en la Copa Oro de la Concacaf 2000. En los cuartos de final, Colombia igualó sin goles frente a Estados Unidos y ganó la serie 2-1 desde el punto penal. Aquella clasificación fue el primer triunfo colombiano en una tanda fuera de la Copa América.

Después de quince años sin recurrir a los penales, Colombia volvió a esa instancia en los cuartos de final de la Copa América 2015. El equipo de José Pékerman empató 0-0 con Argentina y cayó 5-4 en la definición, pese a una destacada actuación durante los 90 minutos.

Un año más tarde llegó una nueva revancha. En la Copa América Centenario 2016, disputada en Estados Unidos, Colombia igualó 0-0 con Perú en cuartos de final y avanzó tras imponerse 4-2 en los penales. David Ospina atajó el remate de Miguel Trauco y Christian Cueva estrelló su cobro en el travesaño, permitiendo el paso de la selección a las semifinales.

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El momento en el que Carlos Bacca falla su penal ante Inglaterra en el Mundial de Rusia 2018 - crédito Getty Images

La eliminación en el mundial más reciente de Colombia

El recuerdo más doloroso para muchos aficionados llegó el 3 de julio de 2018, en los octavos de final del Mundial de Rusia. Después de empatar 1-1 con Inglaterra gracias al gol agónico de Yerry Mina, Colombia perdió 4-3 en la tanda. Mateus Uribe estrelló su disparo en el travesaño y Jordan Pickford detuvo el cobro de Carlos Bacca, sellando la eliminación del equipo cafetero.

En la Copa América 2019, disputada en Brasil, la historia volvió a repetirse. Colombia empató 0-0 con Chile en los cuartos de final. James Rodríguez, Edwin Cardona, Juan Guillermo Cuadrado y Yerry Mina anotaron sus cobros, pero William Tesillo envió el quinto disparo por encima del travesaño y la Roja avanzó al imponerse 5-4.

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David Ospina y Miguel Ángel Borja celebrando los penales contra Uruguay en la Copa América 2021 - crédito AFP

Las dos caras de la moneda en la Copa América 2021

La Copa América 2021 presentó dos caras completamente distintas. En los cuartos de final, frente a Uruguay, Colombia empató 0-0 y ganó 4-2 en los penales. David Ospina fue la gran figura al detener los cobros de José María Giménez y Matías Viña, mientras Duván Zapata, Dávinson Sánchez, Yerry Mina y Miguel Ángel Borja acertaron sus ejecuciones.

Sin embargo, apenas unos días después, en las semifinales, el equipo dirigido por Reinaldo Rueda volvió a cruzarse con Argentina. Tras el empate 1-1 en el tiempo reglamentario, la Albiceleste ganó 3-2 en la tanda. Juan Guillermo Cuadrado y Miguel Ángel Borja marcaron para Colombia, pero Davinson Sánchez, Yerry Mina y Edwin Cardona fallaron sus cobros frente a Emiliano Martínez, quien fue la figura de la clasificación argentina.

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