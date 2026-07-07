Colombia

Los cortes de agua en Bogotá este 7 de julio

Se suspenderá temporalmente el servicio de abastecimiento de agua, así que revisa y alista las reservas

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La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá es la que se encarga de programar los cortes de agua (Infobae)
La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá es la que se encarga de programar los cortes de agua (Infobae)

Con el fin de realizar trabajos de reparación, instalación y mantenimiento, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá realizará una serie de suspensión temporal en el suministro de agua.

Aquí está la información completa sobre los cortes de agua programados para este martes 7 de julio. Revisa y prepara las reservas.

Los cortes de agua de hoy

Localidad: Soacha.Barrios: Despensa, León XIII, Los Olivos, La María.Lugar: De la Diagonal 33 a la Calle 61, entre la Carrera 4 a la Carrera 24.Inicio del corte: 10:00 a.m.Duración del corte: 24 horas.Trabajos: Cierre a terceros

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Localidad: Suba.Barrios: Tibabuyes II, Sabana de Tibabuyes.Lugar: De la Carrera 136A hasta la Diagonal 151, entre la Calle 144 a la Calle 146.Inicio del corte: 10:00 a.m.Duración del corte: 24 horas.Trabajos: Empates redes acueducto

Localidad: Usaquén.Barrios: La Granja Norte, El Redil, San Antonio Norte.Lugar: De la Carrera 8A hasta la Carrera 15, entre la Calle 170 a la Calle 175.Inicio del corte: 10:00 a.m.Duración del corte: 24 horas.Trabajos: Instalación de válvula

Localidad: Municipio de Gachancipá.Barrios: Municipio de Gachancipá.Lugar: Municipio de Gachancipá.Inicio del corte: 10:00 a.m.Duración del corte: 24 horas.Trabajos: Mantenimiento correctivo

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Recomendaciones para ahorrar agua

Sin importar si hay suspensión de suministro de agua o no, lo ideal siempre es ahorrarla. Es por eso que la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá realiza una serie de recomendaciones al respecto:

Verifique constantemente, de preferencia durante la noche cuando no se presenten consumos, la lectura del medidor de agua para detectar fugas.

Si tienes lavadora, úsela con carga completa.

Cerciórese que las cisternas de los baños funcionen correctamente revisando el mecanismo del flotador.

Reduzca el tiempo de la ducha a la mitad.

Evite utilizar la manguera para lavar desde pisos, hasta automóviles. Mejor dosifique usando baldes.

Instale duchas y grifos de tipo ahorrador que ayuden a controlar los consumos de agua.

Deposite en la caja del inodoro cualquier tipo de recipiente, como botellas o garrafas de plástico, que ayuden a reducir el consumo de agua.

Los tanques de almacenamiento de agua para consumo interno de las viviendas deben limpiarse, al menos, dos veces al año.

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