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Dumek respalda que De La Espriella gobierne desde el Caribe y pide consejo de seguridad en Cartagena

El alcalde aseguró que despachar desde Barranquilla rompe con el centralismo y propuso que Cartagena reciba el primer Consejo Nacional de Seguridad del nuevo Gobierno

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Dumek Turbay
Alcalde de Cartagena, Dumek Turbay. Crédito: @dumek_turbay / Instagram

El alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, respaldó la decisión del presidente electo, Abelardo De La Espriella, de establecer a Barranquilla como sede de despacho presidencial durante parte de su mandato. Para el mandatario local, la presencia del jefe de Estado en el Caribe puede acercar el Gobierno nacional a las necesidades de la región y facilitar decisiones frente a problemas históricos de seguridad, infraestructura e inversión social.

En conversación con El Tiempo, Turbay afirmó que la decisión representa un mensaje contra la concentración del poder político y administrativo en Bogotá. También reveló que antes de las elecciones había conversado con De La Espriella sobre la posibilidad de gobernar desde la región Caribe e incluso mencionó como alternativa la Casa de Huéspedes Ilustres de Cartagena, utilizada como sede alterna de la Presidencia.

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El alcalde sostuvo que la ubicación desde la que despache el presidente no es un asunto menor, porque puede influir en la atención que reciben los territorios. A su juicio, una mayor presencia institucional en el Caribe permitiría realizar un seguimiento más cercano a los proyectos pendientes y mejorar la respuesta frente a las dificultades que comparten varios departamentos de la costa.

Centro Histórico de Cartagena le dijo chao a la prostitución - crédito @dumek_turbay/X
Alcalde de Cartagena, Dumek Turbay - crédito @dumek_turbay/X

Colombia también se puede dirigir desde los territorios”, expresó Turbay al defender la descentralización y pedir que las regiones tengan una participación más activa en la construcción de las políticas públicas nacionales.

Turbay descarta rivalidad entre ciudades del Caribe

El mandatario aclaró que la decisión de escoger a Barranquilla como sede presidencial no debe interpretarse como una competencia entre las principales capitales de la región. Según dijo, Cartagena, Santa Marta, Barranquilla y las demás ciudades caribeñas enfrentan desafíos comunes que requieren coordinación entre el Gobierno nacional y las autoridades locales.

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Si al Caribe le va bien, a Cartagena también le irá bien”, afirmó Turbay al señalar que la presencia del presidente electo debe entenderse como una oportunidad para todo el norte del país y no como un beneficio exclusivo para Barranquilla.

Entre las principales dificultades regionales, el alcalde mencionó la seguridad urbana y la presencia de organizaciones relacionadas con el narcotráfico, la extorsión y otros delitos de alto impacto. Consideró que el nuevo Gobierno deberá actuar de manera articulada con alcaldes y gobernadores para fortalecer las capacidades institucionales.

Turbay pidió decisiones que permitan desarticular las bandas que operan en Cartagena mediante el fortalecimiento de la inteligencia, el incremento del pie de fuerza y una intervención más efectiva de las autoridades. También insistió en revisar la situación de los establecimientos penitenciarios que, según investigaciones judiciales mencionadas en el reporte, continúan siendo utilizados para coordinar actividades ilegales.

El alcalde de Cartagena destacó la respuesta institucional y el compromiso con la seguridad de los visitantes - crédito @dumek_turbay / X
Alcalde de Cartagena, Dumek Turbay - crédito @dumek_turbay / X

El alcalde aseguró que las medidas deben ejecutarse dentro del marco de la ley y respetando las competencias de cada institución. Su solicitud apunta a una estrategia integral que no se limite a operativos aislados, sino que atienda las estructuras financieras y logísticas de las organizaciones criminales.

Cartagena pide primer Consejo Nacional de Seguridad

Como parte de sus propuestas al nuevo Ejecutivo, Turbay solicitó que Cartagena sea la sede del primer Consejo Nacional de Seguridad con un enfoque específico en la región Caribe. La reunión convocaría al Gobierno nacional, las Fuerzas Militares, la Policía, los organismos de inteligencia y las autoridades territoriales.

El objetivo sería definir una estrategia conjunta frente a las amenazas que afectan a los departamentos costeros y acordar medidas concretas para mejorar la seguridad. La propuesta busca que el inicio del nuevo Gobierno esté acompañado de decisiones rápidas frente a los homicidios, las extorsiones y las actividades de las bandas criminales.

Además de la seguridad, el alcalde manifestó su disposición para trabajar con la administración entrante en proyectos relacionados con reducción de la pobreza, vivienda, movilidad y desarrollo social. También aseguró que Cartagena mantendrá una relación de respeto institucional con el nuevo presidente.

Turbay espera que la decisión de gobernar parcialmente desde Barranquilla permita acelerar soluciones para toda la región. Para el alcalde, la cercanía territorial del Ejecutivo debe reflejarse en más coordinación, inversión y respuestas frente a las necesidades históricas del Caribe colombiano.

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