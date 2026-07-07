Contraloría inspecciona Aerocivil por presuntas irregularidades en contratos y denuncias internas

- crédito Colprensa y Aerocivil

La Contraloría General de la República ordenó una inspección en las oficinas de la Aeronáutica Civil, Aerocivil, como parte del seguimiento a varios procesos contractuales y a denuncias públicas sobre presuntos hechos de corrupción dentro de la entidad.

Funcionarios con atribuciones especiales de Policía Judicial fueron enviados para recaudar documentos, testimonios, evidencias y otros elementos que permitan confirmar o descartar posibles irregularidades fiscales.

La información publicada por Revista Semana señala que la diligencia está a cargo de la Unidad de Reacción Inmediata de la Contraloría. El despliegue fue ordenado después de conocerse cuestionamientos formulados por funcionarios de Aerocivil y reportes difundidos a través de distintos medios de comunicación sobre contratos y decisiones administrativas que podrían tener implicaciones fiscales.

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Contraloría General de la República - crédito Colprensa

La Contraloría indicó que la inspección busca continuar y precisar el seguimiento que ya se encontraba en curso sobre la contratación de la entidad. Los funcionarios revisarán directamente en las instalaciones los soportes relacionados con los procesos señalados, con el propósito de obtener material que pueda ser incorporado a las actuaciones fiscales.

“La Contraloría ha ordenado el despliegue, en las oficinas de la Aeronáutica Civil, de funciones especiales de Policía Judicial, a cargo de su Unidad de Reacción Inmediata”, explicó el organismo de control en su pronunciamiento.

Funcionarios recaudarán pruebas en Aerocivil

Durante la diligencia se recopilarán documentos, evidencias, testimonios y material probatorio relacionado con los procesos contractuales bajo revisión. La Contraloría precisó que esos elementos serán sometidos posteriormente a un análisis detallado por parte de expertos de la entidad.

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El objetivo será establecer si existen actuaciones que puedan comprometer recursos públicos o configurar responsabilidades fiscales. Por ahora, las denuncias se mantienen en etapa de verificación y la inspección no representa una conclusión anticipada sobre la existencia de irregularidades.

Aeronáutica Civil de Colombia - crédito Alvaro Tavera / Colprensa

Según el ente de control, el material obtenido permitirá “revisar, evaluar y, eventualmente, probar presuntas actuaciones irregulares en los procesos contractuales de esta entidad”. La expresión mantiene el carácter preliminar de la actuación, pues los investigadores deberán contrastar los documentos, versiones y demás soportes antes de adoptar decisiones.

La Contraloría explicó que la información recaudada podrá incorporarse a los expedientes que actualmente se tramitan. También servirá para establecer si las denuncias formuladas por funcionarios tienen fundamento o si, por el contrario, deben ser descartadas después del análisis técnico y jurídico.

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Las atribuciones de Policía Judicial permiten a la delegación realizar actuaciones de recolección de evidencia directamente en la sede de Aerocivil. La diligencia busca evitar que la revisión dependa únicamente de documentos remitidos posteriormente y facilitar el acceso inmediato a los soportes administrativos requeridos.

Contraloría decidirá si avanza en los procesos

Una vez termine la inspección, los equipos encargados deberán organizar y estudiar los elementos encontrados. Con base en esa evaluación, podrán incorporar nuevas evidencias a los procesos, ampliar las investigaciones o concluir que los señalamientos no cuentan con soporte suficiente.

La actuación se concentra en posibles implicaciones fiscales, competencia propia de la Contraloría. El organismo deberá determinar si las decisiones contractuales revisadas causaron o podrían causar afectaciones a los recursos del Estado y si existen personas que deban responder por su administración.

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Revista Semana indicó que había publicado varias denuncias relacionadas con contratos y decisiones de Aerocivil que, según las personas afectadas, podrían constituir irregularidades. Estos señalamientos hacen parte de la información que motivó al organismo de control a reforzar el seguimiento mediante la inspección presencial.

Por ahora, no se han divulgado los contratos específicos objeto de la diligencia ni posibles responsables. La Contraloría señaló que será el análisis del material probatorio el que permita confirmar o descartar las denuncias y definir las decisiones correspondientes dentro de cada expediente.

La inspección abre una nueva etapa en la revisión de la contratación de Aerocivil. El resultado dependerá de los documentos, testimonios y evidencias recopilados por la Unidad de Reacción Inmediata, así como de la valoración que realicen los expertos del organismo de control.

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