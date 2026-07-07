Incendio forestal en Soacha obligó a evacuar conjuntos residenciales: alcalde confirmó que la emergencia fue controlada

Videos grabados por residentes registraron la magnitud de las llamas y la densa columna de humo en el sector de Balcones del Sol, donde organismos de emergencia lograron controlar el incendio sin que se reportaran personas lesionadas. - crédito @lauramirezcast/X

Un incendio forestal registrado en la noche de este 6 de julio en el sector de Balcones del Sol, obligó a la evacuación preventiva de varios conjuntos residenciales debido a la cercanía de las llamas con las viviendas. Horas después, el alcalde Julián Sánchez Perico confirmó que la emergencia fue controlada y que no se reportaron personas lesionadas ni daños estructurales.

La conflagración se originó en una zona de cobertura vegetal cercana al sector de Maiporé, donde una densa columna de humo y las llamas fueron visibles desde distintos puntos del municipio. A través de redes sociales, habitantes compartieron videos que mostraban la magnitud del incendio mientras los organismos de emergencia adelantaban las labores para contenerlo.

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Como medida preventiva, las autoridades ordenaron la evacuación de los conjuntos residenciales más cercanos para evitar cualquier riesgo mientras se desarrollaban las maniobras de control.

El incendio forestal afectó cerca de tres hectáreas de cobertura vegetal en el sector de Balcones del Sol, en Soacha. - crédito @JulianPericoJr/X

Organismos de emergencia evitaron que el fuego alcanzara las viviendas

Tras el reporte de la emergencia, al lugar acudieron unidades del Cuerpo Oficial de Bomberos de Soacha, bomberos voluntarios, la Defensa Civil y el Sistema Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres, que desplegaron un operativo para evitar la propagación del incendio.

Inicialmente, el Cuerpo de Bomberos de Cundinamarca informó que la conflagración estaba controlada en un 90%. Posteriormente, el subintendente Guillermo Sanabria, del Cuerpo Oficial de Bomberos de Soacha, indicó que el incendio había sido controlado en un 97% y confirmó que tres hectáreas de cobertura vegetal resultaron afectadas.

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“Se atendió un incendio de cobertura vegetal detrás de un conjunto residencial. Se prestó atención por el Cuerpo Oficial de Bomberos de Soacha y Defensa Civil, ya está controlado en un 97%, se vieron afectadas tres hectáreas de cobertura vegetal. A esta hora se realiza el levantamiento de todos los organismos operativos”, indicó Sanabria a El Tiempo.

El oficial destacó que la rápida respuesta de los organismos de socorro impidió que las llamas alcanzaran las viviendas, aunque estuvieron muy cerca de los conjuntos residenciales.

“Se logró controlar a tiempo y no llegó al conjunto como tal; estuvo muy cerca, pero se logró controlar. Esta conflagración generó bastante humo en el sector. Recomendamos a la ciudadanía el uso de tapabocas mientras dure la situación”, explicó al diario.

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Asimismo, desmintió versiones difundidas en redes sociales que aseguraban que el incendio se había originado en una fábrica de pólvora.

“Estaba retirado de la polvorería. Esto fue un incendio vegetal, pero al comienzo lo estaban reportando como un incendio estructural, lo cual era falso”, precisó.

Las llamas avanzaron hasta las inmediaciones de varios conjuntos residenciales, lo que obligó a realizar evacuaciones preventivas mientras los bomberos controlaban la emergencia. - crédito @JulianPericoJr/X

Alcalde confirmó que la emergencia fue controlada

Tras el balance de los organismos de socorro, el alcalde Julián Sánchez Perico informó a través de sus redes sociales que el incendio forestal fue completamente controlado.

“Controlamos el incendio forestal presentado en Balcones del Sol (Comuna 1). Gracias a la rápida reacción de nuestro Sistema Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres, la emergencia se atendió con éxito”, escribió.

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El mandatario reiteró que no hubo personas lesionadas ni daños estructurales y agradeció la labor de los equipos de respuesta.

Además, hizo un llamado a la ciudadanía para reportar cualquier quema o actividad que represente un riesgo para la comunidad o los ecosistemas del municipio.

“Hago un llamado a la ciudadanía a reportar de inmediato cualquier quema o acto irresponsable que ponga en riesgo la vida de nuestra gente o ecosistemas. Si evidencias humo o actividades sospechosas, comunícate de inmediato con la línea del Cuerpo Oficial de Bomberos de Soacha”.

El alcalde Julián Sánchez informó que la emergencia fue controlada y confirmó que no hubo personas lesionadas ni daños estructurales. - crédito @JulianPericoJr/X

Autoridades investigan las causas del incendio

Aunque la emergencia ya fue controlada, los organismos de socorro continúan realizando labores de inspección y monitoreo en la zona afectada para descartar una posible reactivación de focos.

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Hasta el momento no existe un pronunciamiento oficial sobre las causas del incendio, por lo que las autoridades adelantan las investigaciones correspondientes.

Recomendaciones ante un incendio forestal

Las autoridades recordaron que, ante una emergencia de este tipo, es fundamental seguir las instrucciones de los organismos de socorro. Entre las principales recomendaciones están:

Alejarse de la zona afectada y evitar acercarse al incendio.

Reportar de inmediato la emergencia a la línea 123 o al Cuerpo de Bomberos.

Acatar las órdenes de evacuación emitidas por las autoridades.

Evitar la exposición prolongada al humo , ya que puede afectar la salud.

No intentar controlar incendios de gran magnitud sin el apoyo de personal especializado.

Informarse únicamente por canales oficiales .

Reportar cualquier quema, columna de humo o actividad sospechosa que pueda poner en riesgo a la comunidad o los ecosistemas.