Colombia

Benedetti ordena responder todas las preguntas del empalme y dejar cada reunión en actas

El ministro del Interior acordó con Rodrigo Lara el inicio de las mesas técnicas y pidió entregar respuestas completas al equipo del Gobierno entrante

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El ministro Armando Benedetti aseguró que el Gobierno ha hecho un esfuerzo amplio por proteger a los candidatos presidenciales y vicepresidenciales, que no se compara con otras administraciones - crédito @AABenedetti/X
Armando Benedetti - crédito @AABenedetti/X

El ministro del Interior, Armando Benedetti, ordenó a los funcionarios encargados del empalme responder todos los interrogantes que presente el equipo del Gobierno entrante y dejar documentado el proceso mediante actas.

La instrucción se conoció después de la reunión que sostuvo con Rodrigo Lara, designado para sucederlo en esa cartera durante la administración de Abelardo De La Espriella.

La información publicada por Revista Semana señala que el encuentro entre Benedetti y Lara permitió definir la forma en que operarán las mesas técnicas del Ministerio del Interior. Estas reuniones deberán facilitar el intercambio de información entre el Gobierno saliente de Gustavo Petro y la administración que asumirá funciones el próximo 7 de agosto.

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Rodrigo Lara Restrepo confirmó que el proceso de empalme con el Gobierno de Gustavo Petro comenzó varios meses antes de las elecciones - crédito Rodrigo Lara Restrepo﻿/Facebook
Rodrigo Lara Restrepo confirmó que el proceso de empalme con el Gobierno de Gustavo Petro comenzó varios meses antes de las elecciones - crédito Rodrigo Lara Restrepo﻿/Facebook

Ministros, viceministros y directores de entidades que continúan en ejercicio comenzaron a reunirse con los delegados del equipo de empalme. Por su parte, Lara deberá definir quiénes serán sus representantes para dialogar con cada dependencia y revisar la información administrativa, contractual y presupuestal de la cartera política.

La orden de Benedetti fue que los funcionarios no limiten la transición a una entrega de documentos, sino que atiendan todas las dudas del nuevo equipo, sin importar su número o el tema sobre el que sean formuladas.

Benedetti exige respuestas completas en las mesas

La idea de esas mesas técnicas por parte del Ministerio, y es una orden, es contestar a todas las preguntas que tenga el grupo de empalme del doctor Rodrigo Lara”, manifestó Benedetti al explicar el alcance de las instrucciones entregadas a sus funcionarios.

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El ministro también se refirió a la elaboración y firma de las actas. Indicó que el propósito es dejar constancia de las preguntas, respuestas, compromisos e información suministrada durante cada sesión, para que posteriormente se pueda construir un informe completo sobre el estado del Ministerio del Interior.

Armando Benedetti - crédito Ministerio del Interior
Armando Benedetti - crédito Ministerio del Interior

Según Benedetti, el equipo entrante podrá formular todos los interrogantes que considere necesarios. “Las preguntas que ellos hagan, no importa cuántas sean, ni cuáles sean, el objetivo y la orden es contestarles todas las dudas”, afirmó.

El funcionario explicó que, una vez concluyan las mesas, las actas servirán como base para preparar el documento que recibirá Lara cuando asuma formalmente la dirección de la cartera. El objetivo es que el nuevo ministro cuente con información suficiente para conocer los asuntos pendientes, las decisiones adoptadas y el funcionamiento de las distintas dependencias.

El encuentro entre Benedetti y Lara constituye el inicio formal del empalme en el Ministerio del Interior. Antes de esa reunión, el vicepresidente electo José Manuel Restrepo había sostenido un primer encuentro con el ministro de Hacienda, Germán Ávila, y con los delegados de ambos gobiernos.

Rodrigo Lara designará a sus delegados

El siguiente paso será la conformación del equipo técnico que representará al ministro designado. Lara deberá asignar interlocutores para cada dirección del Ministerio, quienes revisarán la información con los funcionarios del Gobierno saliente y plantearán las preguntas necesarias.

El proceso deberá culminar antes de que De La Espriella asuma la Presidencia. Durante ese periodo, las partes tendrán que revisar la gestión de la cartera, identificar los asuntos que requieren continuidad y dejar registro de las respuestas entregadas.

Benedetti sostuvo que la firma de las actas dependerá de los participantes, pero insistió en que toda la información deberá quedar documentada. “Si las quieren, las firman”, dijo al referirse a la discusión pública sobre ese procedimiento.

La instrucción busca que el empalme no se convierta únicamente en un intercambio de carpetas. El ministro saliente pretende que los responsables de cada área expliquen directamente el estado de sus funciones y respondan los cuestionamientos del equipo que llegará al Gobierno.

Con las mesas técnicas, el Ministerio del Interior entra en la fase operativa de la transición. Lara recibirá posteriormente un informe construido a partir de las actas, las respuestas de las dependencias y la documentación recopilada antes del cambio de administración.

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