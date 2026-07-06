Colombia

Bogotá lidera los reclamos por barreras en la atención del síndrome de ovario poliquístico

La Superintendencia Nacional de Salud identificó dificultades recurrentes para acceder a consultas, tratamientos y servicios especializados, especialmente en ginecología y endocrinología

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Las mujeres jóvenes fueron el grupo que presentó el mayor número de reclamos ante la Supersalud-crédito Clínica margen
Las mujeres jóvenes fueron el grupo que presentó el mayor número de reclamos ante la Supersalud-crédito Clínica margen

El acceso a la atención médica continúa siendo uno de los principales obstáculos para cientos de mujeres con síndrome de ovarios poliquístico en Colombia. Así lo reflejan los registros más recientes de la Superintendencia Nacional de Salud, que evidencian dificultades para obtener consultas, tratamientos y otros servicios indispensables para el manejo de esta condición.

Las cifras muestran que la problemática se concentra especialmente en ciudades como Bogotá, Antioquia y Valle del Cauca, donde se reportó el mayor número de reclamos. La capital del país encabezó el listado con 149 casos, seguida por Antioquia, con 146, y Valle del Cauca, con 117.

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Un médico con bata blanca y guantes examina el torso de una mujer, que lleva una camiseta blanca, utilizando un estetoscopio en el área abdominal.
La mayoría de las quejas reportadas corresponde a demoras y negación de citas con especialistas-crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

A nivel municipal, Bogotá también ocupó el primer lugar, mientras que Cali registró 74 reportes y Medellín, 59. En cuanto a las entidades promotoras de salud, SURA acumuló 134 reclamos, seguida de Sanitas, con 132; Nueva EPS, con 121; Salud Total, con 83, y Famisanar, con 50.

Entre diciembre de 2025 y mayo de 2026, la Superintendencia Nacional de Salud recibió 809 reclamos de mujeres que autoreportaron padecer síndrome de ovario poliquístico. Solo en mayo se contabilizaron 159 casos, convirtiéndose en uno de los meses con mayor número de reportes durante el periodo analizado.

Las quejas reflejan barreras que afectan distintas etapas del proceso de atención. La principal corresponde a la negación en la asignación de citas o consultas médicas, con 194 reclamos. A esta le siguen la falta de oportunidad en la atención, con 172 reportes, y las demoras en otros servicios de salud, que sumaron 108 casos. Además, la entidad registró 92 reclamos relacionados con la negación en la entrega de tecnologías en salud y otros servicios previamente autorizados.

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Una profesional médica en uniforme azul y guantes blancos sostiene un modelo anatómico del útero y los ovarios, mostrando sus estructuras internas.
La entidad advirtió que las cifras podrían reflejar solo una parte de las barreras que enfrentan las pacientes para obtener un diagnóstico oportuno-crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué es el síndrome de ovario poliquístico?

El síndrome de ovario poliquístico es un trastorno hormonal que afecta principalmente a mujeres en edad reproductiva. Se caracteriza por alteraciones en la ovulación, niveles elevados de hormonas masculinas y, en algunos casos, la presencia de múltiples quistes pequeños en los ovarios.

Entre sus síntomas más frecuentes se encuentran los ciclos menstruales irregulares, el aumento de vello corporal, el acné, la dificultad para quedar en embarazo y cambios en el peso. Su diagnóstico suele requerir valoración médica especializada y, dependiendo de cada caso, puede incluir exámenes clínicos, pruebas hormonales y estudios de imagen. Un tratamiento oportuno resulta clave para controlar los síntomas y disminuir el riesgo de complicaciones metabólicas y reproductivas.

Precisamente, las especialidades donde se concentran las mayores dificultades para acceder a la atención son ginecología y endocrinología. En conjunto, estos servicios acumularon 292 reclamos durante el periodo analizado. En ginecología y obstetricia se registraron 96 casos por negación de citas y otros 95 por demoras en la atención. Por su parte, Endocrinología reportó 42 reclamos relacionados con la falta de asignación de consultas y 26 por retrasos en la prestación del servicio. Además, se contabilizaron 27 casos asociados con demoras en autorizaciones para estas especialidades.

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La Superintendencia anunció que mantendrá las acciones de inspección y vigilancia para mejorar el acceso a los servicios de salud-crédito (Canva)

El análisis de la Superintendencia también muestra que las mujeres jóvenes son quienes enfrentan con mayor frecuencia estas barreras. El grupo entre los 14 y los 28 años concentró 405 reclamos, mientras que las mujeres entre 29 y 59 años sumaron 395 reportes.

Otro dato que llamó la atención de la entidad es que 100 de las usuarias que presentaron reclamos pertenecían a poblaciones de especial protección constitucional. De ese total, 67 correspondían a personas en condición de desplazamiento y 18 eran víctimas del conflicto armado, lo que evidencia que las dificultades de acceso también impactan a grupos con mayores condiciones de vulnerabilidad.

La Superintendencia Nacional de Salud advirtió que las cifras conocidas podrían representar solo una parte del problema. Según explicó la entidad, muchas mujeres encuentran obstáculos para acceder a las consultas especializadas necesarias para confirmar el diagnóstico, lo que retrasa el inicio del tratamiento y limita el seguimiento médico. Frente a este panorama, la entidad aseguró que continuará adelantando acciones de inspección, vigilancia y control con el propósito de reducir las barreras administrativas y garantizar que las pacientes con síndrome de ovario poliquístico puedan acceder de manera oportuna a los servicios de salud que requieren.

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