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Luis Díaz habló de su gol anulado ante Ghana en el Mundial 2026: la figura del partido, Jhon Arias, también analizó la victoria de la Tricolor

El cuadro “Cafetero” ahora se medirá ante Suiza en Vancouver el martes 7 de julio de 2026, a las 3:00 p. m., por un cupo para estar dentro de las ocho mejores selecciones del planeta

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El "Guajiro" se refirió al gol anulado que tuvo durante el partido ante Ghana en el estadio de Kansas-crédito Camilo Zabaleta/Infobae Colombia

El 3 de julio de 2026, la selección Colombia aseguró su clasificación a los octavos de final de la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá al vencer por 1-0 a Ghana con anotación de Jhon Arias.

De esta forma, el cuadro “Cafetero” se verá las caras con Suiza en Vancouver y, si supera el partido ante los helvéticos, volverá a igualar su mejor participación en Mundiales a lo largo de su historia.

Pero en este contexto, el delantero Luis Díaz vivió una noche agridulce, porque pese a disfrutar la victoria ante los “Black Stars” en Kansas, tuvo un gol anulado al minuto 55 de partido por fuera de lugar.

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El atacante se lamentó por no marcar ante la selección de Ghana, siendo su último partido ante Uzbekistán, la última ocasión que marcó-crédito Kylie Graham/IMAGN IMAGES vía Reuters
El atacante se lamentó por no marcar ante la selección de Ghana, siendo su último partido ante Uzbekistán, la última ocasión que marcó-crédito Kylie Graham/IMAGN IMAGES vía Reuters

En referencia a lo ocurrido, el atacante del Bayern Múnich analizó su momento tras el encuentro y expresó que todavía no logra alcanzar la tranquilidad que busca en su juego tras el gol anulado, luego de la asistencia de Jefferson Lerma.

“Creo que está faltando esa tranquilidad. Todo viene en conjunto. He tenido ocasiones para concretar, pero me han anulado goles. Esa confianza que quiero tener todavía no está al cien por ciento. Estoy intentando mejorar partido a partido. Me sentí mucho mejor en el partido de hoy que en el anterior, sin duda. No puedo dar pasos atrás; de eso se trata”, explicó.

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Pero, a pesar de su frustración, Díaz se mostró con optimismo de cara a lo que será el partido ante Suiza, y aseguró que dará lo mejor para los próximos partidos de la Tricolor. “Les prometo, aquí y a la gente de Colombia, que sigan creyendo. Sé que esperan goles y asistencias. Estoy dando todo para conseguirlo y también estoy trabajando para el equipo”, dijo.

En referencia al premio que recibió como mejor jugador de la cancha ante Ghana, el “Guajiro” destacó el trabajo colectivo del equipo, por encima de su rendimiento individual, y explicó que Jhon Arias, autor del gol, merecía el reconocimiento.

“Este premio no es mío, es del equipo, así como lo dijo mi compañero Daniel Muñoz anteriormente. Jhon Arias creo que lo merecía. En mi caso, solo faltó concretar esos dos goles. Era importante, porque si concretaba, matábamos el partido y estábamos más tranquilos. Me quedé con ese sin sabor. Le agradezco al grupo por el trabajo que hizo y hay que ir paso a paso. Feliz por la clasificación, era lo más importante”, cerró.

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