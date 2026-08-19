Secuestran a hija de ‘Paisa Ayuda’ en Maicao, La Guajira: Gaula investiga y busca a la joven de 19 años

Leidy Daneyis Vergara Molina es hija del comerciante y creador de contenido Hilder Vergara Gómez, conocido en redes sociales como ‘Paisa Ayuda’. - crédito Paisa Ayuda / Facebook

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Una joven de 19 años, identificada como Leidy Daneyis Vergara Molina, habría sido secuestrada este martes 18 de agosto en Maicao, La Guajira, de acuerdo con información conocida por medios de comunicación. La joven es hija del comerciante y creador de contenido Hilder Vergara Gómez, conocido en redes sociales como ‘Paisa Ayuda’.

El caso es investigado por unidades especializadas del Gaula, que adelantan las primeras actuaciones para establecer las circunstancias en las que se produjo la desaparición de la joven y avanzar en la identificación de los responsables.

Según informó Blu Radio, los hechos ocurrieron en el barrio San José de Maicao, donde Leidy Daneyis se desplazaba en una motocicleta hacia su residencia. De acuerdo con la información atribuida a las autoridades, la joven habría sido interceptada por hombres encapuchados que se movilizaban en una camioneta Chevrolet de color rojo y posteriormente habría sido obligada a subir al vehículo.

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Por su parte, Hoy Diario del Magdalena reportó que el caso es investigado como una presunta desaparición y posible secuestro. Ese medio ubicó el hecho en inmediaciones de la calle 19 con carrera 10, en el barrio San José, y señaló que la joven habría sido abordada por varias personas que posteriormente se la llevaron en un vehículo.

Las autoridades investigan la desaparición de la joven de 19 años, ocurrida en el barrio San José de Maicao. - crédito Colprensa

Investigan las circunstancias de la desaparición

Hasta el momento, existen diferencias entre las versiones conocidas públicamente sobre las características del vehículo en el que habría sido trasladada la joven. Mientras la información publicada por Blu Radio señala que se trataba de una camioneta Chevrolet roja, Hoy Diario del Magdalena indicó que las versiones conocidas inicialmente presentaban diferencias respecto al automotor involucrado.

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Ese aspecto deberá ser establecido durante la investigación mediante las evidencias recopiladas por las autoridades, entre ellas las imágenes de las cámaras de seguridad que puedan existir en la zona.

De acuerdo con la información difundida por los familiares, al momento de su desaparición Leidy Daneyis vestía un short gris y una camisilla o camisa blanca. Estos datos fueron divulgados con el propósito de facilitar su identificación y contribuir a la búsqueda.

El Gaula adelanta los actos urgentes para establecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar de los hechos e identificar a las personas que estarían involucradas.

La emisora informó, además, que una de las principales hipótesis que manejan las autoridades estaría relacionada con la actividad comercial del padre de la joven. No obstante, se trata de una línea de investigación y no de una circunstancia que haya sido establecida como causa del secuestro.

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El creador de contenido, cercano a ‘Paisa Ayuda’, difundió un mensaje en redes sociales tras conocer la desaparición de la joven de 19 años y pidió compartir información que pueda contribuir a establecer su paradero. - crédito Triplepapitodelarisa/Facebook

‘Paisa Ayuda’ se encontraba entregando ayudas en el Chocó

La desaparición de la joven ocurrió mientras su padre se encontraba fuera de Maicao. Hilder Vergara Gómez, conocido como ‘Paisa Ayuda’, estaba participando en actividades de entrega de ayudas humanitarias en el Chocó, dirigidas a personas afectadas por el reciente terremoto.

Vergara se encontraba realizando estas labores cuando conoció lo ocurrido con su hija.

La situación fue difundida en redes sociales por Orlando Jerez, humorista y creador de contenido cercano a ‘Paisa Ayuda’. Ambos se encontraban juntos cuando el padre de Leidy Daneyis recibió la noticia.

Jerez publicó un video en redes sociales en el que pidió apoyo para difundir información sobre la desaparición y solicitó que la joven fuera devuelta con vida a su familia. El creador de contenido también explicó que acababan de regresar del Chocó, donde habían participado en las jornadas de ayuda humanitaria.

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“Muchachos, nos acaban de secuestrar a la hija de Paisa Ayuda. Necesitamos ayuda. Compartan este video. Necesitamos que ella regrese a casa. Paisa Ayuda, una persona emprendedora que ayuda a la gente, más de un año trabajando conmigo, socio, de unos buenos sentimientos, le acaban de hacer este daño, Desde el Chocó acabamos de llegar, más de 30 horas viajando y le secuestraron a la hija, a los que la tienen retenida, si ven este video, no le hagan daño. Respeten la vida. Es un padre de familia que ha salido adelante, que viene con mucho esfuerzo y en lo poco, lo mucho que se gana, contribuyó mucho a este país. Necesitamos un cambio. Venimos de momentos difíciles”, publicó en sus redes.

La publicación contribuyó a que familiares, amigos y usuarios de redes sociales comenzaran a compartir información sobre la joven y su búsqueda.

Angie Paola Argáez Núñez fue liberada tras permanecer ocho días privada de la libertad en zona rural de Maicao. - crédito Angie Paola Argáez Núñez / Instagram

Otro caso de secuestro fue reportado en Maicao durante agosto

El caso de Leidy Daneyis se conoció el mismo día en que fue confirmada la liberación de Angie Paola Argáez Núñez, una comerciante y creadora de contenido de 29 años que había sido reportada como secuestrada en Maicao.

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Según la información publicada por el medio local, Argáez había sido secuestrada durante la madrugada del 10 de agosto en la comunidad de Campana, sector de Los Palitos, en la zona rural de Maicao. El medio señaló que la mujer fue sacada de su vivienda por tres hombres armados, quienes posteriormente habrían huido en una camioneta Toyota Fortuner blanca.

Tras permanecer ocho días privada de la libertad, la joven fue liberada y regresó con sus familiares. La liberación fue confirmada por las autoridades y por la Administración Municipal de Maicao, que informó que Argáez recibió valoración médica después de regresar con sus seres queridos.

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Durante la búsqueda de la comerciante, las autoridades habían ofrecido una recompensa de hasta 100 millones de pesos por información que permitiera establecer su paradero.

Sin embargo, hasta el momento de la publicación de los reportes consultados no se habían conocido públicamente detalles sobre las circunstancias exactas de su liberación, el lugar donde fue encontrada o si hubo capturas relacionadas con ese caso.