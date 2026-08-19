Colombia
Agregar Infobae enGoogle

Nuevos detalles del asesinato de Wilson Vicente González: investigan supuesto robo y otras hipótesis

Un testimonio aportó información sobre lo ocurrido en la finca, mientras la Policía ofrece hasta $30 millones por información que permita identificar a los responsables

Wilson Vicente González Reyes, exalcalde de Rionegro, Santander, fue asesinado en una finca de zona rural del municipio - crédito Santander Se Conecta/X
El exalcalde de Rionegro fue atacado con arma de fuego el 14 de agosto en la vereda Galápagos, donde se encontraba. - crédito Santander Se Conecta/X
Guardar

El asesinato del exalcalde de Rionegro, Santander, Wilson Vicente González Reyes, ocurrido el pasado 14 de agosto en la vereda Galápagos, continúa bajo investigación. Mientras las autoridades avanzan en la identificación de los responsables, también buscan establecer cuál fue el motivo del crimen.

González, conocido como ‘Pocho’, fue atacado con arma de fuego por hombres que se movilizaban en motocicleta. Tras confirmar su identidad, se estableció que se trataba del exmandatario de Rionegro, quien permanecía prófugo de la justicia desde 2023 y tenía una orden de captura vigente dentro de un proceso por los delitos de concierto para delinquir agravado y homicidio agravado.

PUBLICIDAD

De acuerdo con información publicada por El Tiempo, los investigadores analizan varias hipótesis sobre el homicidio. Una de ellas apunta a un supuesto robo ocurrido en la finca donde se encontraba González, aunque hasta el momento las autoridades no han confirmado que el hurto haya sido el móvil del asesinato.

La investigación también contempla otras posibilidades relacionadas con el pasado del exalcalde, eventuales asuntos económicos y una posible venganza. Ninguna de estas hipótesis ha sido establecida como la causa del crimen.

Investigan un supuesto robo en la finca

Uno de los elementos que ha llamado la atención dentro de la investigación es el estado en el que habría sido encontrada la vivienda de González.

PUBLICIDAD

Según conoció el diario, la casa estaba revolcada y del lugar habrían desaparecido varias pertenencias personales. Entre los objetos mencionados se encuentran unos 10 pares de zapatos, ropa, una billetera, una cadena de oro y el teléfono celular que utilizaba el exmandatario.

Sin embargo, de acuerdo con la información entregada por el medio, los responsables no se habrían llevado electrodomésticos de la vivienda, pese a que también se encontraban en el inmueble.

Una fuente consultada por El Tiempo consideró llamativo este aspecto y señaló que el estado de la vivienda podría ser uno de los elementos que los investigadores deberán analizar para determinar qué ocurrió realmente.

Por ahora, no se puede afirmar que el supuesto robo haya sido la razón por la que González fue asesinado. La hipótesis deberá ser contrastada con las evidencias encontradas en la finca y con los testimonios recopilados durante la investigación.

Cartagena cerró el mes de julio en 2024 con 39 homicidios - crédito archivo Colprensa
Hipótesis de robo: La vivienda habría sido encontrada revolcada y varias pertenencias personales de González fueron reportadas como desaparecidas. - crédito archivo Colprensa

Otras hipótesis sobre el asesinato de Wilson González

Además del supuesto hurto, las autoridades estarían revisando otras posibles explicaciones para el homicidio.

De acuerdo con la información conocida, una de las líneas apunta a una eventual venganza por hechos ocurridos en el pasado. Esta posibilidad es analizada teniendo en cuenta los procesos judiciales que enfrentaba González y los señalamientos que había recibido durante investigaciones relacionadas con hechos violentos en Santander.

Otra hipótesis estaría relacionada con asuntos económicos y posibles negocios ilícitos que podrían haber tenido relación con actividades desarrolladas anteriormente.

La tercera posibilidad está vinculada con el supuesto robo y plantea que algunas personas podrían haber tenido conocimiento de que González tenía dinero o elementos de valor.

Las tres posibilidades permanecen en el terreno de las hipótesis. Hasta el momento, no existe una conclusión oficial que permita establecer cuál de ellas corresponde al motivo del asesinato.

De hecho, fuentes de la Policía citadas estarían recopilando información para determinar las causas del crimen y, según ese medio, descartarían inicialmente que el homicidio se explique únicamente por los antecedentes judiciales de González.

La versión sobre los dos disparos y el estanque

A los interrogantes sobre el móvil se suma una versión entregada por Omar Rojas, exconcejal de Rionegro y cercano al exalcalde, quien relató algunos detalles que habría conocido durante la noche del homicidio.

Según su testimonio, cerca de las 10:00 de la noche recibió una llamada de uno de los trabajadores que permanecían en la finca. La persona que se comunicó con él le habría informado que habían asesinado a González y le pidió ayuda para avisar a las autoridades y a otras personas de la zona.

Rojas aseguró que posteriormente comenzó a informar de lo ocurrido a diferentes organismos y dirigentes.

En la versión entregada por el exconcejal, González habría sido llamado para que saliera de la vivienda antes de recibir los disparos. Rojas sostuvo que, según la información que recibió, el exalcalde habría recibido dos impactos de bala en la cabeza.

Posteriormente, de acuerdo con ese mismo relato, el cuerpo habría sido arrojado a un estanque o alberca que González tenía en la finca para la cría de mojarras.

Este punto debe ser tratado como una versión testimonial y no como un hecho confirmado. Rojas no aseguró haber presenciado directamente el homicidio, por lo que corresponde a las autoridades establecer, mediante la investigación, si esa reconstrucción coincide con las evidencias encontradas en el lugar.

Imagen de referencia. Durante el día de las velitas fueron asesinadas seis personas en Cali, Valle del Cauca. Foto: cortesía
Entre las líneas que se analizan figura una posible retaliación relacionada con hechos atribuidos al exmandatario en el pasado. - crédito Colprensa

¿Qué se sabe sobre los trabajadores de la finca?

Otro aspecto mencionado por el exconcejal tiene que ver con las personas que permanecían en el predio.

Rojas aseguró que en la finca trabajaban varias personas. Entre ellas mencionó a un maestro de obra que llevaba cerca de dos años en el lugar, además de otras dos personas que habrían llegado recientemente y el hijo del maestro.

Según el relato que recibió el exconcejal, algunas de estas personas habrían tenido contacto con González antes de que ocurriera el crimen y, aparentemente, una de ellas habría sido quien lo llamó para que saliera de la vivienda.

Sin embargo, Rojas aclaró que no está señalando a los trabajadores como responsables del homicidio.

El pasado judicial de Wilson Vicente González

El asesinato de González también está rodeado por los antecedentes judiciales que tenía al momento de su muerte.

El exmandatario estuvo al frente de la Alcaldía de Rionegro entre 2016 y 2019. Posteriormente fue vinculado a investigaciones por homicidio y concierto para delinquir agravado.

Según la información entregada en el material publicado por el medio, la Fiscalía lo había señalado de tener presuntos nexos con estructuras criminales conocidas como Los Rastrojos y Las Águilas, señalamientos que González negó.

Dentro de las investigaciones también se mencionó el homicidio de Gustavo Guerrero González, un subintendente de la Policía Nacional de 39 años, asesinado en septiembre de 2007 en el barrio Molinos de Floridablanca.

Asimismo, González fue relacionado con otro homicidio ocurrido en 2007 en el sector de Café Madrid, en Girón, donde murió Humberto Rico Florián, conocido como ‘Soldado’.

En 2023 se emitió una orden de captura contra el exalcalde para que regresara a prisión dentro del proceso que se adelantaba en su contra. Sin embargo, González no se presentó ante las autoridades y permaneció prófugo hasta su asesinato.

Wilson González, exalcalde de Rionegro
Wilson Vicente González tenía una orden de captura vigente por los delitos de concierto para delinquir agravado y homicidio agravado. - crédito Ecólecua/Facebook

Policía ofrece recompensa por información

Mientras avanzan las pesquisas, la Policía de Santander busca obtener información que permita identificar a quienes participaron en el asesinato.

El coronel Néstor Arévalo, de la Policía de Santander, informó que se ofrece una recompensa de hasta 30 millones de pesos a quien entregue información que permita establecer el paradero de los responsables del homicidio.

Temas Relacionados

Wilson Vicente Gonzálezexalcalde de Rionegrohipótesis del asesinatoinvestigación por homicidioColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Juan Camilo Restrepo propone impuestos temporales para financiar reconstrucción tras terremoto en Colombia

Según el exministro, la reconstrucción costaría entre 20 y 40 billones de pesos y podría financiarse con recursos del Presupuesto Nacional, reducción de gastos y ajustes de deuda. Además, el proceso podría impulsar sectores como la construcción y la ingeniería por la alta demanda de mano de obra y materiales

Juan Camilo Restrepo propone impuestos temporales para financiar reconstrucción tras terremoto en Colombia

Pico y Placa Bogotá: evita multas este 19 de agosto

La restricción vehicular en la ciudad varía todos los días y depende del tipo de transporte que tienes, así como del último número de tu placa

Pico y Placa Bogotá: evita multas este 19 de agosto

Denuncian a funeraria en Cali por cobrar 30% de indemnización a familiares de víctimas del terremoto

Un documento divulgado en redes sociales muestra descuentos autorizados por $13,1 millones en honorarios jurídicos y $8,7 millones por servicios exequiales sobre los recursos reconocidos a una familia

Denuncian a funeraria en Cali por cobrar 30% de indemnización a familiares de víctimas del terremoto

Lotería de Cundinamarca, resultados oficiales, hoy martes 18 de agosto de 2026

Esta lotería realiza un sorteo a la semana, todos los lunes, en los que se puede ganar varias millas de millones de pesos

Lotería de Cundinamarca, resultados oficiales, hoy martes 18 de agosto de 2026

Lotería de la Cruz Roja martes 18 de agosto: resultados ganadores del último sorteo

Este popular sorteo cuenta con un plan de premios principal que ofrece más de 50 premios principales

Lotería de la Cruz Roja martes 18 de agosto: resultados ganadores del último sorteo
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Ministerio de Defensa activó plan para rescatar a tres policías secuestrados en el Catatumbo: “El Estado no se arrodilla”

Ministerio de Defensa activó plan para rescatar a tres policías secuestrados en el Catatumbo: “El Estado no se arrodilla”

Reportan ataque con drones cargados de explosivos contra el Ejército en Ábrego, Norte de Santander: lo atribuyen al ELN

Silvana Guerrero, comandante del Frente de Guerra Nororiental del ELN, se pronunció tras el primer bombardeo del Gobierno de Abelardo de la Espriella: “El plan es el mismo”

Dramático relato de un ciudadano que quedó en medio del ataque armado en Rioblanco, Tolima: “De montaña a montaña se están disparando”

Ataque con drones explosivos sacude Rioblanco, Tolima: autoridades refuerzan presencia por hostigamientos armados

ENTRETENIMIENTO

Shakira envió mensaje de aliento al Chocó tras el terremoto: “Colombia está sufriendo, pero no está rota”

Shakira envió mensaje de aliento al Chocó tras el terremoto: “Colombia está sufriendo, pero no está rota”

Rock Al Parque confirmó la lista completa de los artistas distritales para sus 30 años

Greeicy y Mike Bahía se sumaron al cartel de ‘Colombia: Voces por la Vida’ en el Vive Claro en Bogotá

Hernán Orjuela lanzó contundente mensaje contra Diana Ángel por criticar la entrega de balones de De la Espriella: “Ojalá vuelva a la cordura”

Juan Tamariz y el Festival Internacional del Humor: así fue el día en que “predijo” la suerte del público con sus cartas

Deportes

‘Chicho’ Arango pasó de refuerzo estrella a frenarse por las lesiones en Atlético Nacional: esto dijo sobre su recuperación

‘Chicho’ Arango pasó de refuerzo estrella a frenarse por las lesiones en Atlético Nacional: esto dijo sobre su recuperación

Selección Colombia de baloncesto anunció cambio de localía por el terremoto y sus efectos en Cali

El fútbol regresó a Colombia con derrota del Tolima en Copa Libertadores: Independiente del Valle venció por 1-0 en Ibagué

Esta es la fecha para el próximo partido del Deportes Tolima en la Copa Libertadores: se juega la clasificación a cuartos

América de Cali en El Campín: este es el único detalle que falta para que los Diablos Rojos se muden a Bogotá en forma temporal