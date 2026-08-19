Nuevos detalles del asesinato de Wilson Vicente González: investigan supuesto robo y otras hipótesis

El exalcalde de Rionegro fue atacado con arma de fuego el 14 de agosto en la vereda Galápagos, donde se encontraba. - crédito Santander Se Conecta/X

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El asesinato del exalcalde de Rionegro, Santander, Wilson Vicente González Reyes, ocurrido el pasado 14 de agosto en la vereda Galápagos, continúa bajo investigación. Mientras las autoridades avanzan en la identificación de los responsables, también buscan establecer cuál fue el motivo del crimen.

González, conocido como ‘Pocho’, fue atacado con arma de fuego por hombres que se movilizaban en motocicleta. Tras confirmar su identidad, se estableció que se trataba del exmandatario de Rionegro, quien permanecía prófugo de la justicia desde 2023 y tenía una orden de captura vigente dentro de un proceso por los delitos de concierto para delinquir agravado y homicidio agravado.

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De acuerdo con información publicada por El Tiempo, los investigadores analizan varias hipótesis sobre el homicidio. Una de ellas apunta a un supuesto robo ocurrido en la finca donde se encontraba González, aunque hasta el momento las autoridades no han confirmado que el hurto haya sido el móvil del asesinato.

La investigación también contempla otras posibilidades relacionadas con el pasado del exalcalde, eventuales asuntos económicos y una posible venganza. Ninguna de estas hipótesis ha sido establecida como la causa del crimen.

Investigan un supuesto robo en la finca

Uno de los elementos que ha llamado la atención dentro de la investigación es el estado en el que habría sido encontrada la vivienda de González.

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Según conoció el diario, la casa estaba revolcada y del lugar habrían desaparecido varias pertenencias personales. Entre los objetos mencionados se encuentran unos 10 pares de zapatos, ropa, una billetera, una cadena de oro y el teléfono celular que utilizaba el exmandatario.

Sin embargo, de acuerdo con la información entregada por el medio, los responsables no se habrían llevado electrodomésticos de la vivienda, pese a que también se encontraban en el inmueble.

Una fuente consultada por El Tiempo consideró llamativo este aspecto y señaló que el estado de la vivienda podría ser uno de los elementos que los investigadores deberán analizar para determinar qué ocurrió realmente.

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Por ahora, no se puede afirmar que el supuesto robo haya sido la razón por la que González fue asesinado. La hipótesis deberá ser contrastada con las evidencias encontradas en la finca y con los testimonios recopilados durante la investigación.

Hipótesis de robo: La vivienda habría sido encontrada revolcada y varias pertenencias personales de González fueron reportadas como desaparecidas. - crédito archivo Colprensa

Otras hipótesis sobre el asesinato de Wilson González

Además del supuesto hurto, las autoridades estarían revisando otras posibles explicaciones para el homicidio.

De acuerdo con la información conocida, una de las líneas apunta a una eventual venganza por hechos ocurridos en el pasado. Esta posibilidad es analizada teniendo en cuenta los procesos judiciales que enfrentaba González y los señalamientos que había recibido durante investigaciones relacionadas con hechos violentos en Santander.

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Otra hipótesis estaría relacionada con asuntos económicos y posibles negocios ilícitos que podrían haber tenido relación con actividades desarrolladas anteriormente.

La tercera posibilidad está vinculada con el supuesto robo y plantea que algunas personas podrían haber tenido conocimiento de que González tenía dinero o elementos de valor.

Las tres posibilidades permanecen en el terreno de las hipótesis. Hasta el momento, no existe una conclusión oficial que permita establecer cuál de ellas corresponde al motivo del asesinato.

De hecho, fuentes de la Policía citadas estarían recopilando información para determinar las causas del crimen y, según ese medio, descartarían inicialmente que el homicidio se explique únicamente por los antecedentes judiciales de González.

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La versión sobre los dos disparos y el estanque

A los interrogantes sobre el móvil se suma una versión entregada por Omar Rojas, exconcejal de Rionegro y cercano al exalcalde, quien relató algunos detalles que habría conocido durante la noche del homicidio.

Según su testimonio, cerca de las 10:00 de la noche recibió una llamada de uno de los trabajadores que permanecían en la finca. La persona que se comunicó con él le habría informado que habían asesinado a González y le pidió ayuda para avisar a las autoridades y a otras personas de la zona.

Rojas aseguró que posteriormente comenzó a informar de lo ocurrido a diferentes organismos y dirigentes.

En la versión entregada por el exconcejal, González habría sido llamado para que saliera de la vivienda antes de recibir los disparos. Rojas sostuvo que, según la información que recibió, el exalcalde habría recibido dos impactos de bala en la cabeza.

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Posteriormente, de acuerdo con ese mismo relato, el cuerpo habría sido arrojado a un estanque o alberca que González tenía en la finca para la cría de mojarras.

Este punto debe ser tratado como una versión testimonial y no como un hecho confirmado. Rojas no aseguró haber presenciado directamente el homicidio, por lo que corresponde a las autoridades establecer, mediante la investigación, si esa reconstrucción coincide con las evidencias encontradas en el lugar.

Entre las líneas que se analizan figura una posible retaliación relacionada con hechos atribuidos al exmandatario en el pasado. - crédito Colprensa

¿Qué se sabe sobre los trabajadores de la finca?

Otro aspecto mencionado por el exconcejal tiene que ver con las personas que permanecían en el predio.

Rojas aseguró que en la finca trabajaban varias personas. Entre ellas mencionó a un maestro de obra que llevaba cerca de dos años en el lugar, además de otras dos personas que habrían llegado recientemente y el hijo del maestro.

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Según el relato que recibió el exconcejal, algunas de estas personas habrían tenido contacto con González antes de que ocurriera el crimen y, aparentemente, una de ellas habría sido quien lo llamó para que saliera de la vivienda.

Sin embargo, Rojas aclaró que no está señalando a los trabajadores como responsables del homicidio.

El pasado judicial de Wilson Vicente González

El asesinato de González también está rodeado por los antecedentes judiciales que tenía al momento de su muerte.

El exmandatario estuvo al frente de la Alcaldía de Rionegro entre 2016 y 2019. Posteriormente fue vinculado a investigaciones por homicidio y concierto para delinquir agravado.

Según la información entregada en el material publicado por el medio, la Fiscalía lo había señalado de tener presuntos nexos con estructuras criminales conocidas como Los Rastrojos y Las Águilas, señalamientos que González negó.

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Dentro de las investigaciones también se mencionó el homicidio de Gustavo Guerrero González, un subintendente de la Policía Nacional de 39 años, asesinado en septiembre de 2007 en el barrio Molinos de Floridablanca.

Asimismo, González fue relacionado con otro homicidio ocurrido en 2007 en el sector de Café Madrid, en Girón, donde murió Humberto Rico Florián, conocido como ‘Soldado’.

En 2023 se emitió una orden de captura contra el exalcalde para que regresara a prisión dentro del proceso que se adelantaba en su contra. Sin embargo, González no se presentó ante las autoridades y permaneció prófugo hasta su asesinato.

Wilson Vicente González tenía una orden de captura vigente por los delitos de concierto para delinquir agravado y homicidio agravado. - crédito Ecólecua/Facebook

Policía ofrece recompensa por información

Mientras avanzan las pesquisas, la Policía de Santander busca obtener información que permita identificar a quienes participaron en el asesinato.

El coronel Néstor Arévalo, de la Policía de Santander, informó que se ofrece una recompensa de hasta 30 millones de pesos a quien entregue información que permita establecer el paradero de los responsables del homicidio.