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Juan Camilo Restrepo propone impuestos temporales para financiar reconstrucción tras terremoto en Colombia

Según el exministro, la reconstrucción costaría entre 20 y 40 billones de pesos y podría financiarse con recursos del Presupuesto Nacional, reducción de gastos y ajustes de deuda. Además, el proceso podría impulsar sectores como la construcción y la ingeniería por la alta demanda de mano de obra y materiales

El exministro de Hacienda Juan Camilo Restrepo estimó que la reconstrucción tras el terremoto podría requerir entre 20 y 40 billones de pesos. - crédito Colprensa
El exministro de Hacienda Juan Camilo Restrepo estimó que la reconstrucción tras el terremoto podría requerir entre 20 y 40 billones de pesos. - crédito Colprensa
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El exministro de Hacienda Juan Camilo Restrepo propuso crear impuestos temporales para financiar la reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto de magnitud 7,4, en lugar de incluir estas medidas dentro de una reforma tributaria general. La propuesta fue conocida en una entrevista publicada por El Tiempo.

Restrepo, quien estuvo al frente del Ministerio de Hacienda durante el terremoto de Armenia de 1999 y fue uno de los artífices del Fondo para la Reconstrucción del Eje Cafetero (Forec), estimó que la reconstrucción que deberá emprender el país después del reciente sismo podría costar entre 20 y 40 billones de pesos.

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Según el exministro, ese valor representa entre uno y dos puntos del Producto Interno Bruto (PIB). La cifra se encuentra dentro del rango del cálculo de 30 billones de pesos anunciado por el presidente para adelantar la reconstrucción en las zonas afectadas.

De acuerdo con lo señalado por el Gobierno, el proceso contempla 460 municipios de 15 departamentos, una extensión territorial que, según Restrepo, hace que la emergencia tenga características diferentes frente al terremoto de 1999. En ese entonces, los daños estuvieron más concentrados en Armenia y sus zonas de influencia.

Restrepo plantea utilizar el artículo 215

Una de las propuestas centrales del exministro está relacionada con la forma en que el Gobierno podría conseguir los recursos necesarios para atender la reconstrucción.

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Restrepo planteó recurrir al artículo 215 de la Constitución, que contempla la posibilidad de declarar la emergencia económica, para establecer tributos temporales destinados específicamente a financiar las necesidades derivadas del terremoto.

La propuesta se diferencia de una reforma tributaria general, como la que el Ministerio de Hacienda tenía prevista para septiembre. En ese sentido, el exministro consideró que, dadas las circunstancias actuales, podría ser más conveniente utilizar las facultades relacionadas con la emergencia para establecer impuestos dirigidos exclusivamente a la reconstrucción.

No sé si este es el momento realmente de mantener esa idea de poner una reforma tributaria a partir de septiembre, general. Yo creo que sería más lógico utilizar las facultades del 215 y establecer tributos específicamente orientados a la reconstrucción de la zona afectada”, afirmó Restrepo, según la entrevista.

La propuesta, por tanto, está enfocada en que los eventuales nuevos tributos tengan un propósito definido y temporal: contribuir a financiar las obras y necesidades derivadas del terremoto.

Restrepo recordó que entre 80% y 85% de los recursos para la reconstrucción del Eje Cafetero en 1999 provinieron del Presupuesto Nacional. - crédito REUTERS/Luisa González
Restrepo recordó que entre 80% y 85% de los recursos para la reconstrucción del Eje Cafetero en 1999 provinieron del Presupuesto Nacional. - crédito REUTERS/Luisa González

El presupuesto nacional sería una de las principales fuentes

Restrepo también se refirió a la experiencia del terremoto de Armenia y al origen de los recursos que permitieron adelantar la reconstrucción del Eje Cafetero.

Según recordó, durante ese proceso entre 80% y 85% de los recursos provinieron del Presupuesto Nacional, mientras que aproximadamente el 15% llegó de organismos multilaterales.

A partir de esa experiencia, el exministro planteó que el Estado tendría que combinar diferentes fuentes para asumir el costo de la reconstrucción actual.

Restrepo tomó como referencia un presupuesto proyectado de 540 billones de pesos para 2027 y señaló que conseguir cerca de 40 billones de pesos sería una cifra considerable, aunque no la considera inabordable.

Entre las alternativas que mencionó están reducir gastos no prioritarios, realizar ajustes tributarios y buscar acuerdos con los acreedores para aplazar o reorganizar algunos pagos de deuda.

De esta manera, el planteamiento no se limita a la creación de nuevos impuestos, sino que contempla diferentes mecanismos para conseguir los recursos que se requieran para la reconstrucción.

Obras por impuestos, otra alternativa planteada

El exministro también respaldó el mecanismo de obras por impuestos como una alternativa para que el sector privado participe en el proceso de recuperación de las zonas afectadas.

Este mecanismo permite que las empresas destinen recursos correspondientes a obligaciones tributarias a la financiación y ejecución de determinadas obras.

Para Restrepo, esta posibilidad podría ser utilizada en proyectos relacionados con la reconstrucción, permitiendo que parte de los recursos sean dirigidos directamente a las necesidades de infraestructura de las zonas afectadas.

La propuesta se suma a las diferentes alternativas que deberán ser evaluadas por el Gobierno para determinar cómo financiar un proceso de reconstrucción cuyo costo, según las estimaciones entregadas por el exministro, podría ubicarse entre 20 y 40 billones de pesos.

Bogotá. 30 de marzo de 2016. Este jueves el Banco de la República presentó el nuevo billete de 100 Mil Pesos. (Colprensa - Mauricio Alvarado)
Restrepo propuso utilizar el artículo 215 de la Constitución para establecer tributos temporales destinados específicamente a la reconstrucción. - crédito Colprensa - Mauricio Alvarado

Restrepo recuerda la experiencia del Forec

La experiencia de la reconstrucción del Eje Cafetero ocupa un lugar central en el planteamiento de Restrepo. El exministro recordó el funcionamiento del Forec, creado después del terremoto de 1999, y destacó la estructura utilizada para coordinar el proceso.

Según explicó, el modelo funcionó con un esquema que describió como un “gran cerebro central planeador”, acompañado de una ejecución descentralizada a través de 38 gerencias regionales.

Entre las experiencias mencionadas por Restrepo está Antioquia Presente, que, de acuerdo con sus declaraciones, realizó 80.000 reconstrucciones de vivienda y 40.000 unidades nuevas.

El exministro también citó un informe del Banco Mundial, según el cual la reconstrucción del Eje Cafetero fue considerada una de las más eficaces entre los procesos relacionados con desastres naturales en los que había participado el organismo.

Por esa razón, Restrepo consideró que el Gobierno debería revisar en detalle la experiencia del Forec antes de definir el modelo que se aplicará para la reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto de magnitud 7,4.

Seis obreros sin rostro identificable trabajan en la construcción de una casa de ladrillo visto; hay andamios, materiales de construcción, palas y carretilla.
El exministro señaló que la reconstrucción podría impulsar la construcción, la ingeniería y la producción de materiales por la demanda de mano de obra e insumos. - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Reconstrucción también podría generar actividad económica

Además de analizar las fuentes de financiación, Restrepo señaló que el proceso de reconstrucción podría tener efectos sobre la actividad económica del país debido a la cantidad de mano de obra y materiales que serían necesarios para ejecutar las obras.

El exministro afirmó que la demanda asociada a la reconstrucción podría representar un impulso para sectores como la construcción, la ingeniería y la producción de materiales.

Va a ser tal la cantidad de mano de obra que se va a requerir, va a ser tal la cantidad de materiales de construcción, que puede ser un estartazo al crecimiento económico del país”, sostuvo Restrepo, de acuerdo con lo publicado por el diario.

La propuesta del exministro se concentra así en dos aspectos: definir un mecanismo para financiar la reconstrucción y aprovechar la experiencia acumulada después del terremoto de 1999.

Mientras el Gobierno avanza en la evaluación de los daños y en la definición de las medidas para atender las zonas afectadas, Restrepo plantea que los recursos puedan obtenerse mediante una combinación de Presupuesto Nacional, ajustes al gasto, medidas tributarias temporales, acuerdos sobre la deuda, recursos de organismos multilaterales y mecanismos como obras por impuestos.

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