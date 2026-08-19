Gabriel Becerra critica la gestión del Gobierno tras el terremoto: pide acciones concretas y transparencia en la reconstrucción

Gabriel Becerra cuestionó la respuesta del Gobierno y reclamó medidas concretas para las comunidades afectadas por el terremoto. - crédito Movimiento Pacto Histórico y Juan Pablo Arbeláez/Reuters

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El representante a la Cámara Gabriel Becerra, del Pacto Histórico, cuestionó la respuesta del Gobierno tras el reciente terremoto que afectó a varias regiones de Colombia. En entrevista con blu radio, el congresista manifestó que las medidas adoptadas hasta el momento no han resuelto las necesidades urgentes de las comunidades damnificadas y reclamó mayor transparencia y liderazgo institucional en la gestión de la emergencia.

Becerra exigió acciones concretas y soluciones tangibles en la reconstrucción, además de claridad en el manejo de la información y los recursos.

El congresista también cuestionó al ministro de Vivienda

Durante la conversación, Gabriel Becerra declaró que las disculpas ofrecidas por el ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán, no resultan suficientes ante la magnitud de la crisis. “El ministro habla como si fuera cualquier ciudadano y él es nada más y nada menos, tal vez uno de los principales funcionarios del Estado que debería estar dando ejemplo tal cual como él lo exigía en trinos anteriores a otros funcionarios, frente a situaciones y calamidades que se han presentado en las poblaciones”, expresó Becerra.

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Añadió que “el ministro, más que unas disculpas, tiene que ir a dar explicaciones a uno de los poderes públicos, como es el Congreso de la República”.

El representante indicó que la bancada del Pacto Histórico ha impulsado una moción de censura contra el ministro, prevista en la Constitución, y confirmó que el proceso ya cuenta con las firmas necesarias para ser debatido. “Nosotros pensamos que no es suficiente. El ministro debe asumir una responsabilidad política”, afirmó.

El ministro de Vivienda es cuestionado por Becerra, quien considera insuficientes sus disculpas y pide explicaciones ante el Congreso. - crédito @soyjaimeandres / X

Piden claridad sobre los recursos para la reconstrucción

Becerra subrayó que “estamos hablando de unas cifras que son muy dolorosas, que tienen entre las más graves precisamente las que tienen que ver con su cartera, porque varios hogares hoy están donde familiares o están a la intemperie o están tratando de conseguir un techo y están dispersos en sus ciudades en medio de una incertidumbre muy grande”.

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En el diálogo con la emisora, el congresista advirtió que “aquí no existe todavía un censo riguroso sobre las afectaciones. Aquí hay anuncios que todavía no se materializan en términos de cuáles van a ser las medidas del orden tributario, cuáles van a ser las medidas que tienen que ver con garantizar ya los arriendos para las familias que están en las condiciones que ya señalábamos. Cómo se va a solucionar el problema de los niños y de las niñas que no pueden ir al colegio”.

Becerra también criticó las propuestas oficiales para continuar la educación a distancia en las zonas afectadas. “Hemos escuchado funcionarios diciendo con una frescura, que expresa ante todo desconocimiento del territorio, que se hará a través de Internet, a través del uso de recursos tecnológicos, pero olvidan que en esos lugares el acceso al Internet está prácticamente inservible”, relató el representante, enfatizando la urgencia de políticas realistas.

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Becerra advirtió sobre las dificultades de las familias que perdieron sus viviendas y pidió soluciones para garantizar techo y atención a los afectados. - crédito REUTERS/Sergio Acero

Becerra cuestionó la respuesta del Gobierno a las familias afectadas

El congresista lamentó que la ayuda a los damnificados no se haya materializado de forma efectiva y que la respuesta estatal siga siendo insuficiente. “La valoración que nosotros tenemos es que hay que pasar de los anuncios a hechos concretos con medidas tangibles, que es lo que en últimas la gente va a valorar, porque los problemas de la educación, los problemas del hambre y los problemas de la vivienda no se van a solucionar simplemente con los anuncios”, expresó Becerra en la emisora.

Sobre los cuestionamientos por la supuesta falta de recursos heredada de administraciones anteriores, el representante fue enfático: “La gente que se roba la plata de los recursos públicos, sea del Pacto Histórico, sea del Centro Democrático, sea del Partido Liberal, sea del Partido Conservador, tiene que ir a la justicia y tiene que ir a la cárcel”, sostuvo.

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También reconoció que “ha sido un aspecto negativo de la experiencia del gobierno anterior y en particular, y como Pacto Histórico, no tenemos ningún problema en que la justicia actúe y que las personas responsables vayan ante la ley y ojalá sean castigados severamente”.

Respecto al futuro de la reconstrucción, Gabriel Becerra señaló que el esfuerzo económico será considerable y exigirá un uso transparente de los fondos. “Tenemos que hacer el esfuerzo para que lo que es la respuesta de carácter económico, porque va a implicar, vamos a ver al final, cuando se entreguen todas las valoraciones, a cuánto va a llegar el esfuerzo económico que hay que hacer, que va a ser de billones, para que el Estado pueda destinar desde el Congreso de la República”, afirmó.

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El congresista también pidió discutir en el Congreso el presupuesto y una eventual reforma tributaria con criterios progresivos.

Pacto Histórico prepara una intervención para evaluar la respuesta del Gobierno y presentar propuestas frente a la emergencia. - crédito Cristian Bayona/Colprensa

El Pacto Histórico prepara su intervención como oposición

Finalmente, Gabriel Becerra anunció que el Pacto Histórico ejercerá el derecho de réplica previsto en el estatuto de oposición, con la participación del expresidente Gustavo Petro y del senador Iván Cepeda, quienes presentarán una valoración de la respuesta oficial y propuestas para enfrentar la crisis. “Eso quiere decir que el día de mañana, Gustavo Petro, expresidente, pero además líder del Pacto Histórico, e Iván Cepeda, senador de la República, tal cual lo definimos esta mañana, con el acompañamiento de nuestra bancada de congresistas, en particular de quienes provienen de esos territorios, van a llevar la vocería”, informó el representante.

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