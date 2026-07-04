Colombia clasificó a octavos del Mundial 2026, con gol de Jhon Arias ante Ghana: la presión alta y los laterales, claves para la victoria tricolor

Ya está Colombia en la ronda de los octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Superó a Ghana uno a cero. Sí, con anotación de Jhon Arias. Por favor, Jhon Arias, diríjanos la vida.

Qué pedazo de partido y qué pedazo de Mundial el que se está jugando el deportista de Palmeiras. Tuvo un paso pequeño por el Wolverhampton, de la Premier League de Inglaterra, donde no tuvo su mejor fútbol, y regresó a Brasil para decir “presente” en la selección Colombia.

Y eso precisamente es lo que está haciendo, porque hoy es el líder de la ofensiva, es el líder del mediocampo, es el líder de las ideas; es quien realmente está creando las mejores opciones de gol para la Tricolor. De sus pies están naciendo todas las jugadas de ofensiva que crean peligro sobre la portería rival.

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Fútbol - Copa Mundial de la FIFA 2026 - Dieciseisavos de final - Colombia vs Ghana - Estadio Kansas City, Kansas City, Misuri, EEUU - 3 de julio de 2026. El colombiano Jhon Arias celebra el gol de su equipo. REUTERS/Claudia Greco

Le había faltado el gol, que por fin llegó en esta ronda de dieciseisavos de final. Un premio para Jhon Arias, que siempre había sido el primer cambio de Néstor Lorenzo en la eliminatoria. Y nos preguntábamos por qué, si era el que jugaba por la banda derecha, si era el que interiorizaba, si era el que buscaba y el que tenía las mejores herramientas.

Pues esta vez Néstor Lorenzo dijo: un momento, este es el hombre que necesita Colombia. Y ese es el hombre que está demostrando que puede hacer un grandioso Mundial y un papel excepcional hoy en la Copa del Mundo.

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Fútbol - Copa Mundial de la FIFA 2026 - Dieciseisavos de final - Colombia vs Ghana - Estadio Kansas City, Kansas City, Misuri, EEUU - 3 de julio de 2026. Un hincha colombiano sostiene una bufanda en el interior del estadio antes del partido. REUTERS/Claudia Greco

Por eso destacamos la participación de Jhon Arias en este partido ante Ghana, que la verdad se esperaba mucho más del rival. Decían: un equipo físico, un equipo que jugaba muy bien por las bandas, un equipo que aprovechaba mucho el juego aéreo con uno de sus defensores, que mide más de uno noventa y siete.

Fútbol - Copa Mundial de la FIFA 2026 - Dieciseisavos de final - Colombia vs Ghana - Estadio Kansas City, Kansas City, Misuri, EEUU - 3 de julio de 2026. Lawrence Ati-Zigi, de Ghana, en acción junto a Luis Suárez, de Colombia. IMAGN IMAGES vía Reuters/Jay Biggerstaff

Pero la verdad es que de ese equipo que nos pintaron, que jugaba ante Inglaterra, que jugaba ante Croacia, la verdad vimos muy poco. Ante la selección Colombia, el equipo de Néstor Lorenzo supo contrarrestar esas características y esas virtudes que presentaba el equipo de Carlos Queiroz, entendiendo y leyendo muy bien qué era lo que había que hacer.

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La verdad es que fue un partidazo de los laterales que regresaron a la titular. Hablamos de Daniel Muñoz y de Jhon Mojica, quienes entendieron realmente la necesidad de bloquear la salida por el costado.

Aprovecharon, obviamente, la presión alta para evitar que pasaran de mitad de cancha hacia adelante, y así fue que consiguieron que jugadores como Semenyo ni se sintieran en todo el partido.

Así que, para destacar lo que hicieron los dos laterales, la verdad es que, si están rotando con Arias, Santiago y con Machado, no se siente el cambio. Eso es lo más importante en Colombia: hay cambios, a veces, nominales.

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Sí, reemplazamos jugador por jugador en la misma posición, pero están cumpliendo las funciones que les entrega el técnico Néstor Lorenzo. Y eso es una de las cosas más importantes que está presentando esta selección Colombia de cara a lo que se viene, que es la ronda de los octavos de final ante la selección de Suiza.

Pero, yendo un poco más al análisis individual de los jugadores, la verdad es que otra vez Mateo Puerta. Señor, ¿cuántos pulmones tiene? Por favor, díganos realmente, porque hoy le notamos ochenta.

Corrió por todos los sectores de la cancha: apoyó en defensa, se sumó a la última línea, aportó en la generación, desbordó casi en el minuto ochenta, ochenta y cinco, e intentó contragolpear en el momento en el que Ghana estaba dejando espacios y Colombia lo único que pretendía era aumentar la diferencia en el marcador.

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Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Round of 32 - Colombia v Ghana - Kansas City Stadium, Kansas City, Missouri, U.S. - July 3, 2026 Colombia's Luis Diaz in action with Ghana's Alidu Seidu IMAGN IMAGES via Reuters/Jay Biggerstaff

Lo intentó con Luis Díaz, a quien otra vez le anularon un gol. Lo intentó él mismo con un remate de media distancia. Lo intentaron con el juego aéreo. No llegó esa segunda anotación, pero Colombia no puede decir que no lo buscó, que no lo intentó, porque esa sí fue la cara que vimos de esta Selección Colombia.

Tal vez no tuvo el despliegue futbolístico y tal vez físico que le vimos ante la Selección de Portugal, pero sigue siendo muy aplicada tácticamente.

Y, cuando hablamos de eso, sin lugar a duda, tenemos que hablar de los dos centrales: John Lucumí y Davinson Sánchez. Los dos jugadores han respondido increíblemente a la posición, increíblemente al reto.

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Nos habían dejado algunas dudas en la eliminatoria, tanto así que se hablaba de la posibilidad de cambiar jugadores, de tener a otros jugadores. El caso de Ditta, el caso de Mina: poder buscar las, eh, opciones que se tenían en esta zona del campo.

Pero no. Son dos inamovibles hoy de la selección Colombia. Qué pedazos de jugadores, que además están demostrando que, con carácter, con criterio, con nivel, se puede ser muy importante, sobre todo siendo ese primer pase.

Y lo destacó precisamente Davinson Sánchez en la zona mixta, con quien hablamos, y nos dijo: “Mire, lo más importante es saber qué podemos aportar nosotros desde esa generación”.

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Y eso, cumpliendo con las determinaciones del técnico Néstor Lorenzo, porque es Néstor Lorenzo el que está imprimiendo a los jugadores esa necesidad y buscando esa posibilidad que vaya más allá de cumplir una posición: también de hacer funciones distintas en pro del desarrollo final del juego que la selección Colombia está mostrando y que hoy la tiene en las rondas definitivas.

Más adelante, por supuesto, Jefferson Lerma: una dupla increíble con Puerta. Pero más adelante, ahí es donde empiezan los problemas, porque lastimosamente no hemos visto la mejor versión de Luis Díaz.

Luis Díaz, de Colombia, en acción durante el partido ante Ghana en Kansas City. EFE/EPA/AMY KONTRAS

Y es que físicamente está quedado. No le estamos viendo el dribling, el regate que tiene en el Bayern de Múnich y que, obviamente, extrañamos en esta Copa del Mundo. Tal vez sí le pesa el aspecto físico en cuanto a lo que viene siendo la temporada y lo que es sumar los partidos en el Mundial, pero se le nota un poco también desconectado.

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Es decir, se, se lamenta cada vez que pasa algo. Oiga, sí, claro, me van a decir: “Pero es que ha metido gol y se los han anulado”, pero estaban fuera de lugar.

Y este tipo de jugadas en Luis Díaz se extraña, porque es un jugador que siempre está muy atento. Es un jugador que mentalmente siempre está conectado con los juegos, porque se lo hemos visto en Alemania, y lastimosamente aquí ha faltado eso.

Sin embargo, sigue siendo importante en la construcción colectiva, porque si hablamos del dribling, hablamos de ser pívot, hablamos de la habilitación: está siendo muy importante Luis Díaz. Nos falta es que en el área rival sea un poco más contundente, esa contundencia que siempre le hemos visto en el Bayern de Múnich.

Y, por supuesto, de James Rodríguez, que la verdad hoy no tuvo un buen partido: hay que decirlo. Salió en los cuarenta y cinco iniciales, tuvo que ser reemplazado en el entretiempo y se le vio, sí, físicamente quedado.

Se le vio, eh, falto de ritmo; se le vio con, eh, algunas irregularidades, sobre todo a la hora de buscar el pase. No estaba siendo tan preciso a la hora de poder entregar la pelota, que es una de las características que le conocemos a James Rodríguez.

James Rodríguez, de Colombia (i), durante el partido de este viernes contra Ghana, correspondiente a los dieciseisavos de final del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. EFE/ AMY KONTRAS

Le está pesando tal vez el momento de la temporada, una temporada en la que sí, no tuvo tantos partidos y no tuvo tanta regularidad.

Y adelante, lastimosamente, la mala noticia tiene que ver con Jhon Córdoba, que se lesiona en los primeros minutos del partido. Tuvo que ser reemplazado por Luis Javier Suárez y, seguramente, y según lo que nos cuentan tiene una lesión grave muscular.

Por eso no había tenido tantos minutos en la Copa del Mundo y se va a perder el resto de la Copa, entendiendo además que es un problema muscular: un problema en el que venían trabajando, venían intentándolo, pero no consigue recuperarse y lastimosamente la lesión es mucho más grave de lo que se pensaba.

Ahora, ¿qué se viene? Obviamente...

Ah, bueno, destacar lo de Luis Javier Suárez, que ingresó superconectado, presionando alto, buscando el error del rival. Y siento que, claro, ahora con la lesión de Córdoba aún más está confirmado en la nómina titular para el próximo partido.

Pero ahora será virtud también de Néstor Lorenzo encontrar otras herramientas en jugadores como Campaz, como el Cucho Hernández, como el mismo Gómez, que pueden entregarle características distintas, bien sea por la banda o adelante, en el centro de ataque de la Selección Colombia.

Fútbol - Copa Mundial de la FIFA 2026 - Dieciseisavos de final - Colombia vs Ghana - Estadio Kansas City, Kansas City, Misuri, EEUU - 3 de julio de 2026. El seleccionador de Colombia, Néstor Lorenzo, antes del partido. REUTERS/Bernadett Szabo

Se viene la selección de Suiza: un equipo europeo, un equipo rápido, efectivo, de transiciones rápidas, muy vertical, físico también, pero muy táctico. Y ahí es donde va a tener que cuidarse la Selección Colombia, que sí tiene las herramientas, tiene las posibilidades y creo que hoy todos estamos ilusionados con esa posibilidad de llegar otra vez a la ronda de cuartos de final.

Una ronda que ha sido la mejor presentación de Colombia en una Copa del Mundo. Recordemos ese Brasil 2014 junto a Néstor Lorenzo.

Ah, y sí: se encontraron Néstor Lorenzo y también José Néstor Pékerman, quien fue el director técnico en 2014. En esa oportunidad, cuando era el asistente Néstor Lorenzo, nos entregaron la mejor presentación en una Copa del Mundo.

¿Se superará? ¿Se podrá llegar más adelante? ¿Se enfrentará finalmente con la selección de Argentina en las próximas rondas? Pues es la gran pregunta.

Ahora hay que descansar. Este domingo ya la selección Colombia va a viajar a territorio canadiense, a Vancouver, en donde va a estar enfrentando este partido el próximo 7 de julio, con toda la posibilidad, obviamente, de ser protagonistas.

Así que, tricolor, vamos por Canadá: allá, a por Vancouver, por el boleto a la siguiente ronda de esta Copa del Mundo 2026.