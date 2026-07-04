James no tiene lesión y Jhon Córdoba será evaluado: parte médico de Lorenzo tras vencer a Ghana

Fútbol - Copa Mundial de la FIFA 2026 - Dieciseisavos de final - Colombia vs Ghana - Estadio Kansas City, Kansas City, Misuri, EEUU - 3 de julio de 2026. El seleccionador de Colombia, Néstor Lorenzo. IMAGN IMAGES vía Reuters/Jay Biggerstaff

La clasificación de la Selección Colombia a los octavos de final del Mundial 2026 dejó una preocupación por el estado físico de James Rodríguez y Jhon Córdoba, quienes fueron sustituidos durante la victoria 1-0 contra Ghana en el Kansas City Stadium. Tras el partido, el técnico Néstor Lorenzo aclaró que el capitán no presenta una lesión, mientras que el delantero será evaluado después de sentir un pinchazo.

Colombia aseguró su paso a la siguiente ronda gracias al gol marcado por Jhon Arias en el minuto 14. Sin embargo, los cambios de James y Córdoba generaron dudas entre los hinchas, especialmente ante la cercanía del partido contra Suiza, rival de la Tricolor en los octavos de final.

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Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Round of 32 - Colombia v Ghana - Kansas City Stadium, Kansas City, Missouri, U.S. - July 3, 2026 Colombia's Jhon Arias celebrates scoring their first goal with Daniel Munoz, Davinson Sanchez and James Rodriguez REUTERS/Bernadett Szabo

En la conferencia de prensa posterior al encuentro, Lorenzo entregó un primer parte médico y diferenció las situaciones de ambos futbolistas. “James está bien y no tiene lesión; Jhon Córdoba sintió un pinchazo, pero no se sabe la gravedad de una lesión. Hay contusiones y golpes, pero lesionados el único es Córdoba”, explicó el entrenador argentino.

La información publicada por Caracol Radio indica que la sustitución de James respondió a una decisión táctica y a la intención de controlar el desgaste de algunos integrantes del plantel. Lorenzo reveló que varios jugadores presentaron síntomas gripales durante los últimos días, por lo que el cuerpo técnico tomó precauciones.

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La salida de James fue una decisión táctica

El entrenador descartó que el cambio de James estuviera relacionado con una molestia física. Según explicó, la modificación buscó ajustar el funcionamiento del mediocampo en una fase del partido en la que Colombia necesitaba administrar la ventaja obtenida durante el primer tiempo.

“Hubo varios con estados gripales y estuvimos previendo que tuvieran un desgaste mayor. Fue un cambio táctico el de James en ese momento y otro táctico cuando entra Juanfer”, afirmó Lorenzo.

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Group K - Colombia v DR Congo - Estadio Guadalajara, Guadalajara, Mexico - June 23, 2026 Colombia's Juan Quintero comes on as a substitute to replace James Rodriguez REUTERS/Raquel Cunha

El técnico agregó que el movimiento respondió a las características de los jugadores involucrados, pues salió un volante para permitir el ingreso de otro futbolista con funciones similares. De esta manera, despejó las dudas sobre una posible lesión del capitán antes del siguiente compromiso mundialista.

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La situación de Jhon Córdoba sí requerirá seguimiento médico. Aunque Lorenzo confirmó que el atacante sintió un pinchazo, señaló que todavía no se conoce el alcance de la molestia. El delantero deberá someterse a evaluaciones para determinar si estará disponible frente a Suiza.

Además de esos dos casos, el cuerpo técnico reportó golpes y contusiones propios de la exigencia del encuentro, pero no informó sobre otros jugadores lesionados. La recuperación será clave porque Colombia tendrá menos tiempo de descanso entre partidos a medida que avance en la competencia.

Colombia prepara el duelo contra Suiza

Lorenzo también valoró el desempeño colectivo frente a Ghana. Aunque la Selección no logró ampliar la ventaja después del gol de Arias, el entrenador destacó que el rival no tuvo opciones claras para igualar el marcador.

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El técnico resaltó el trabajo de los defensores, los laterales y los mediocampistas Jefferson Lerma y Gustavo Puerta. Sobre este último, aseguró que está disputando un gran Mundial y lo describió como un volante completo, inteligente y con capacidad para interpretar los tiempos del partido.

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Round of 32 - Colombia v Ghana - Kansas City Stadium, Kansas City, Missouri, U.S. - July 3, 2026 Colombia's Gustavo Puerta in action with Ghana's Thomas Partey IMAGN IMAGES via Reuters/Kylie Graham

El próximo reto será Suiza, selección que Lorenzo calificó como ordenada y con un funcionamiento consolidado. “Tiene orden y buenos jugadores. De mitad de cancha para adelante juegan muy bien”, manifestó al anticipar un encuentro difícil.

Colombia disputará por tercera vez unos octavos de final de una Copa del Mundo, después de hacerlo en Italia 1990 y Brasil 2014. Antes del nuevo partido, la atención estará concentrada en la evolución de Córdoba, mientras James podrá continuar con normalidad al no presentar una lesión.

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