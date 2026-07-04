Colombia

Quetame y La Mojana están bajo monitoreo por crecientes súbitas y represamientos: el Ideam emitió una alerta

El aumento de las lluvias pone en riesgo a decenas de municipios en el centro y norte del país, con evacuaciones preventivas y monitoreos constantes en zonas críticas por el desbordamiento de ríos y quebradas

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El gobernador de Cundinamarca, Nicolás García, alertó al presidente Petro por otra zona de riesgo en Quetame en la que podría ocurrir otra catástrofe como la del lunes 17 de julio. (Gobernación de Cundinamarca)
Crecientes súbitas y represamientos, autoridades mantienen monitoreo en Quetame y La Mojana - crédito Gobernación de Cundinamarca

Durante los últimos días, el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) declaró alerta roja en varias regiones de Colombia por el riesgo de crecientes súbitas e inundaciones en múltiples ríos y cuencas hidrográficas, a raíz del incremento de las lluvias en distintas zonas del país.

La situación puso en alerta a comunidades rurales y urbanas de departamentos como Cundinamarca, Meta, Guaviare, Casanare, Boyacá y la región de La Mojana.

El municipio de Quetame, en el oriente de Cundinamarca, ha sido uno de los puntos de mayor preocupación para las autoridades. El Ideam advirtió sobre la posibilidad de crecientes súbitas en el río Guayuriba y sus principales afluentes, como las quebradas Blanca, Estaqueca, Las Jotas y San Marcos, además de los ríos Blanco y Negro.

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Un deslizamiento sobre la quebrada Estaqueca generó un represamiento que mantiene en vilo a las comunidades cercanas, ya que el colapso del bloqueo natural podría desencadenar una avenida torrencial.

Emergencia en Quetame
Comunidades urbanas y rurales de Cundinamarca, Meta, Guaviare, Casanare, Boyacá y La Mojana permanecen en vigilancia ante la amenaza de crecientes e inundaciones - crédito Cortesía PMU

Esta información fue confirmada y ampliada por la Unidad Administrativa Especial para la Gestión del Riesgo de Desastres de Cundinamarca (UAEGRD), que aseguró en un comunicado: “Queremos transmitir un mensaje de tranquilidad a la comunidad. Sí existe un represamiento que está siendo monitoreado permanentemente por las entidades técnicas; sin embargo, no es cierto que se hayan evacuado 17 familias ni que existan albergues temporales habilitados. Hoy únicamente tres familias fueron evacuadas preventivamente por decisión de la administración municipal, mientras continuamos evaluando el comportamiento del cauce y las alternativas técnicas para intervenir el sector de manera segura”, declaró William Eduardo Rozo Vargas, director de la UAEGRD.

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Las autoridades departamentales y municipales han reiterado que el caudal del río Negro mantiene un flujo constante, favorecido por el arrastre natural de sedimentos, lo cual ha permitido mantener el paso del agua y evitar incrementos súbitos en el riesgo para los habitantes. La evacuación preventiva se aplicó únicamente a tres familias cuyas viviendas se encuentran en la zona de mayor vulnerabilidad aguas arriba del represamiento.

Vía redes
Quetame, en el oriente de Cundinamarca, enfrenta posibles crecientes súbitas en varios ríos y quebradas, según las advertencias emitidas por el Ideam - crédito Vía redes

“Las evaluaciones técnicas confirmaron un represamiento en la confluencia de la quebrada Estaquecá y el río Negro. Tres familias fueron evacuadas de manera preventiva, mientras continúa el monitoreo y se gestionan las acciones necesarias para una intervención integral del sector”, indicó la Gobernación de Cundinamarca.

Mientras tanto, el Ideam mantiene el monitoreo sobre otros municipios de la región, como Choachí, Fómeque, Guayabetal, Gutiérrez y Une, todos ubicados en la misma cuenca hidrográfica.

Para el departamento del Meta, la alerta roja se mantiene especialmente sobre el río Ariari y sus afluentes, con vigilancia sobre municipios como Cubarral, El Castillo, El Dorado, Fuente de Oro, Granada, Guamal, Lejanías, Puerto Concordia, Puerto Lleras, Puerto Rico, San Juan de Arama y Vista Hermosa. Allí, la preocupación se centra en el represamiento del río Tonoa, causado por un deslizamiento de tierra.

En el caso de la región de La Mojana, las autoridades informan que las afectaciones continúan debido al rompimiento del dique en el sector de Caregato sobre el río Cauca. Esta situación mantiene bajo amenaza a municipios como San Jacinto del Cauca, Caimito, San Benito Abad, Ayapel, Guaranda, San Marcos y Sucre. Además, se reportan otros rompimientos en el río San Jorge, lo que facilita el ingreso de agua a grandes extensiones de la región.

Las autoridades de Cundinamarca insisten en la vigilancia permanente y la gestión de alternativas técnicas para intervenir la confluencia de la quebrada Estaqueca y el río Negro - crédito REUTERS/Santiago Molina NO RESALES. NO ARCHIVES
Las autoridades de Cundinamarca insisten en la vigilancia permanente y la gestión de alternativas técnicas para intervenir la confluencia de la quebrada Estaqueca y el río Negro - crédito REUTERS/Santiago Molina NO RESALES. NO ARCHIVES

La alerta roja también se extiende a los departamentos de Guaviare, Casanare y parte de Boyacá, donde los ríos Cusiana, Cravo Sur, Pauto, Ariporo, Túa y Casanare presentan riesgo de crecientes súbitas. Municipios como Tauramena, Aguazul, Maní, Yopal, Orocué, Paz de Ariporo, Hato Corozal, Trinidad, Pore y Támara conforman las zonas vigiladas ante posibles aumentos rápidos en los caudales.

De acuerdo con el reporte hidrológico, el nivel registrado en la estación hidrológica de Guayabetal alcanzó los 0,98 metros, con un aumento de 16 centímetros en las últimas cuatro horas. Este comportamiento llevó al Ideam a mantener la alerta roja para la subzona hidrográfica del río Negro y a recomendar a las comunidades de municipios cercanos como Villavicencio, Acacías, San Carlos de Guaroa y Puerto López mantenerse alejadas de las riberas y atender únicamente información oficial.

El monitoreo del IDEAM se extiende a municipios y afluentes de Meta, destacándose el riesgo en el río Ariari y el represamiento en el río Tonoa por deslizamientos recientes - crédito Ideam
El monitoreo del IDEAM se extiende a municipios y afluentes de Meta, destacándose el riesgo en el río Ariari y el represamiento en el río Tonoa por deslizamientos recientes - crédito Ideam

La Gobernación de Cundinamarca anunció que gestionará la participación del Ministerio de Transporte, el Instituto Nacional de Vías (Invías), la concesión vial correspondiente y la autoridad ambiental competente para coordinar una intervención sobre la cuenca de la quebrada Estaquecá y el río Negro. Como medida inicial, se prevé el uso de maquinaria para remover los sedimentos acumulados, mientras se desarrollan los estudios técnicos para definir una solución de mayor alcance.

El Ideam recomendó a las comunidades ribereñas permanecer atentas a los reportes oficiales, evitar el tránsito por los cauces durante lluvias intensas y estar preparadas para evacuaciones preventivas.

Las intensas lluvias en Colombia han generado 11 cierres viales totales y 21 pasos restringidos en regiones clave durante febrero de 2026 - crédito Leonardo Castro/Colprensa
El Ideam insiste en la importancia de seguir los reportes oficiales y prepararse ante posibles evacuaciones, mientras se mantienen los recorridos técnicos y el monitoreo hidrometeorológico en la zona - crédito Leonardo Castro/Colprensa

“Mientras tanto, el monitoreo continuará mediante recorridos técnicos en terreno, en articulación con la información hidrometeorológica suministrada por el Ideam y el Centro de Información y Telecomunicaciones (CITEL), verificando el comportamiento del río Negro, la quebrada Estaquecá y las condiciones meteorológicas de la zona”, concluyó la administración departamental.

Las autoridades reiteran la importancia de informarse únicamente por los canales oficiales y seguir las instrucciones de los Consejos Municipales de Gestión del Riesgo y de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres.

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