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Maluma regresará a los escenarios: el colombiano dio detalles de su gira mundial 2027 y 2028:

El artista colombiano regresa a los escenarios internacionales con una nueva alianza, mientras se suma al evento benéfico ‘Voces por la Vida’ para apoyar a las víctimas del terremoto junto a Karol G y otras estrellas

Maluma
Maluma alista una gira mundial para 2027 y 2028 tras años de éxitos internacionales - crédito @maluma/Instagram
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Maluma se prepara para regresar a los escenarios internacionales con una ambiciosa gira mundial programada para 2027 y 2028 esta vez junto a Fénix Entertainment.

El anuncio, confirmado por el sello y el propio artista en los últimos días, marca el inicio de una nueva etapa en la carrera del cantante colombiano, que se encuentra en uno de los momentos más sólidos y creativos de su trayectoria.

La gira será la primera del artista desde el cierre del Don Juan Tour en 2024 y el +Pretty +Dirty World Tour en 2025, que lo llevaron a recorrer América Latina, Europa y otras regiones con llenos totales.

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Aunque las fechas, ciudades y países que visitará la gira aún no han sido anunciados, se espera que la información se revele en los próximos meses y que incluya paradas en Norteamérica, Europa y, por supuesto, Colombia. La expectativa es alta, ya que el artista no ha realizado una gira global desde 2025 y miles de seguidores en todo el mundo esperan su regreso.

Fénix Entertainment dio la bienvenida a Maluma en redes sociales con una imagen alusiva a su era “Loco x volver”, anticipando la promoción del disco en la gira - crédito tomado de @fenix_latam/ X
Fénix Entertainment dio la bienvenida a Maluma en redes sociales con una imagen alusiva a su era “Loco x volver”, anticipando la promoción del disco en la gira - crédito tomado de @fenix_latam/ X

La noticia se reveló por medio de una publicación de Fénix Entertainment desde sus redes sociales con el mensaje: “¡Bienvenido a casa, Maluma. Qué felicidad tenerte como parte de la familia Fénix. Felices de sumar a uno de los grandes artistas de la música latina a nuestro roster de giras. Esto recién comienza". En el post se ve al colombiano usando el color rojo de su reciente era Loco x volver, álbum que sería promocionado a finales del 2027 e inicios del 2028.

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El anuncio llega en un momento especial para Maluma, tras el lanzamiento de su séptimo álbum de estudio, publicado en mayo de 2026. Este trabajo representa un retorno a sus raíces colombianas y explora sonidos y temáticas vinculadas a su ciudad natal, Medellín. El disco ya ha dado éxitos como 1+1, junto a Kany García, y Tu recuerdo.

Mientras se revelan más detalles de la gira, Maluma mantiene su presencia activa en la escena musical y social. El próximo 23 de agosto, participará en el concierto benéfico Colombia: Voces por la Vida en Bogotá, un evento solidario destinado a recaudar fondos para las víctimas del reciente terremoto en el país. Esta iniciativa, que reúne a otras figuras de la música como Karol G, refleja el compromiso del cantante con su país y con las causas sociales.

El cantante habló de los excesos que tuvo al inicio de su carrera y como llegó a salir con varias mujeres al mismo tiempo - crédito @maluma / Instagram
Será el primer tour global de Maluma desde sus exitosos recorridos Don Juan Tour y +Pretty +Dirty World Tour, que llenaron estadios en América y Europa - crédito @maluma / Instagram

El concierto Voces por la Vida se ha convertido en el símbolo de la unión y la empatía tras la tragedia que azotó a Colombia y dejó casi 300 víctimas mortales. Bajo el lema de que la música puede ser un puente para la esperanza, la industria nacional ha decidido movilizarse con un objetivo común: aportar en la reconstrucción de las zonas y familias más afectadas por el sismo. El evento, que se celebrará en el Vive Claro Distrito Cultural de Bogotá, contará con la participación de Maluma, Karol G y otros reconocidos artistas colombianos y de la escena iberoamericana.

La organización del concierto ha subrayado que la entrada se obtiene únicamente a través de donaciones, y el total de lo recaudado se destinará a la construcción de viviendas para quienes perdieron todo en el desastre. Promotores, productores, técnicos, marcas y medios se han sumado al reto de hacer posible la jornada, trabajando de forma voluntaria y sin remuneración.

El evento benéfico reunirá a artistas nacionales e internacionales como Andrés Cepeda, Sebastián Yatra, Grupo Niche y Miguel Bosé. Karol G participará de forma remota y posteriormente se sumaron Maluma y Luis Alfonso - crédito Páramo Presenta
El evento benéfico reunirá a artistas nacionales e internacionales como Andrés Cepeda, Sebastián Yatra, Grupo Niche y Miguel Bosé. Karol G participará de forma remota y posteriormente se sumaron Maluma y Luis Alfonso - crédito Páramo Presenta

La respuesta del público ha sido contundente, con una participación masiva y una recaudación que ya supera los 2.500 millones de pesos, aunque la cifra sigue creciendo a medida que más personas y empresas se suman a la causa.

A lo largo de los días previos al evento, nuevas estrellas han confirmado su presencia en el escenario, reforzando la idea de que la música puede movilizar a una sociedad entera en torno a la solidaridad. Para muchos, la magnitud de la tragedia ha servido de motor para volcar esfuerzos y recursos en favor de quienes más lo necesitan, demostrando que la cultura y el espectáculo pueden jugar un papel decisivo en la reconstrucción del tejido social.

La organización del concierto ha hecho hincapié en el valor de la colaboración y la generosidad, recordando que el trabajo conjunto de artistas y ciudadanía ha permitido avanzar en la recaudación de fondos y en la concientización sobre la importancia de no dejar solas a las comunidades afectadas. Según los organizadores, el evento no solo aportará recursos materiales, sino también un mensaje de aliento y resiliencia para miles de familias.

Algunas seguidoras compararon a Maluma con Chayanne y otras compartieron memes sobre “robarle el marido” a Susana Gómez - crédito @maluma/Instagram
Maluma mantiene su agenda activa con causas sociales y musicales, y será parte de “Voces por la Vida”, un concierto solidario para ayudar a los afectados por el terremoto en Colombia - crédito @maluma/Instagram

Además de Maluma y Karol G, la cartelera incluye la participación de otros artistas destacados, así como la colaboración de figuras internacionales como Miguel Bosé. El programa será transmitido por diversos medios y plataformas, permitiendo que personas dentro y fuera de Colombia puedan sumarse a la causa mediante sus donaciones.

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