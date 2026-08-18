Colombia
Agregar Infobae enGoogle

Inteligencia militar atribuye al ELN secuestro de tres policías en Norte de Santander, pese a grafitis alusivos a las Farc-EP

En medio del despliegue de la fuerza pública para ubicar a los uniformados adscritos a la Dijín, la Gobernación anunció una recompensa millonaria para quienes aporten información al respecto

Una grabación muestra cómo sujetos armados interceptaron el vehículo de tres miembros de la Dijín sobre la vía Cúcuta-Ocaña y los obligaron a subir a otras camionetas bajo amenazas - crédito Suministrado a Infobae Colombia

Guardar

Tres integrantes de la Policía Nacional fueron secuestrados el lunes 17 de agosto de 2026 en el departamento de Norte de Santander.

Aunque el vehículo en el que se movilizaban fue pintado con grafitis que hacían alusión a las disidencias de las Farc, la inteligencia militar y de la Policía concluyó que una estructura del ELN sería la responsable del crimen, descartando la participación de las disidencias.

La Gobernación de Norte de Santander anunció una recompensa de hasta $20 millones para quienes aporten información que permita ubicar a los uniformados.

Secuestro en un corredor estratégico

El hecho ocurrió cerca de las 12:30 p. m., en la zona rural conocida como La Curva, jurisdicción del municipio de Bucarasica, sobre la vía que conecta Ocaña con Cúcuta.

PUBLICIDAD

El mayor Fredy Alexis Russi González, la patrullera Erika Tatiana Monroy y el patrullero Edison Yesid Medina Traslaviña, forman parte del Grupo Investigativo Contra el Terrorismo (Grate) de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijín) y estaban desplegados en la región, presuntamente, para investigar actividades de grupos armados ilegales.

La inteligencia militar y de la Policía atribuyó el secuestro a una estructura del ELN y descartó la participación de las disidencias de las Farc - crédito Composición fotográfica
La inteligencia militar y de la Policía atribuyó el secuestro a una estructura del ELN y descartó la participación de las disidencias de las Farc - crédito Composición fotográfica

Los uniformados transitaban en un Chevrolet Spark rojo, vestidos de civil, cuando fueron interceptados por hombres armados que se desplazaban en dos camionetas. Según las autoridades, los agresores realizaron disparos de advertencia y obligaron a los policías a descender del vehículo. Posteriormente, los trasladaron en una de las camionetas, rumbo desconocido.

PUBLICIDAD

El automóvil fue hallado abandonado con el vidrio trasero roto y grafitis que hacían referencia a las Farc-EP, hecho que orientó inicialmente la investigación hacia esa organización. Sin embargo, tras el análisis de inteligencia, la hipótesis principal se dirige hacia la estructura Camilo Torres del ELN, específicamente bajo el mando de alias Firulais y su jefe conocido como “Zorrito”.

Operativos de búsqueda y contexto regional

Tras el secuestro, la Policía Nacional y las Fuerzas Militares desplegaron unidades especializadas de inteligencia y análisis forense en la zona. Se busca establecer las rutas utilizadas por los secuestradores y verificar la autenticidad de las evidencias halladas, incluyendo un video clave que muestra el momento en el que los uniformados son interceptados por los captores.

El secuestro ocurrió en La Curva, en Bucarasica, sobre la vía que conecta Ocaña con Cúcuta - crédito MinDefensa / X
El secuestro ocurrió en La Curva, en Bucarasica, sobre la vía que conecta Ocaña con Cúcuta - crédito MinDefensa / X

Es preciso mencionar que en el área operan tanto el frente Juan Fernando Porras Martínez del ELN como el frente 33 de las disidencias de las Farc, aunque ninguna organización ha reivindicado oficialmente el secuestro.

Las autoridades consideran que los grafitis en el vehículo podrían haber sido pintados como una maniobra de distracción para desviar las sospechas hacia las disidencias y proteger la identidad de los verdaderos responsables.

Reacciones oficiales y medidas

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, condenó el secuestro y ordenó el despliegue de todas las capacidades estatales para ubicar a los tres uniformados. A través de la red social X, el mandatario afirmó: “A nuestros policías y soldados se les respeta. Quienes se atrevan a atentar contra ellos sentirán todo el peso de la ley”.

De acuerdo con el Ministerio de Defensa Nacional, el secuestro tendría relación con la ofensiva reciente de la fuerza pública contra estructuras criminales en la región del Catatumbo y en Norte de Santander.

Jorge Eduardo Mora afirmó que el Estado no cede ante la violencia y ordenó desplegar todas las capacidades de la fuerza pública para hallar a los policías - crédito @generaljmora / X
Jorge Eduardo Mora afirmó que el Estado no cede ante la violencia y ordenó desplegar todas las capacidades de la fuerza pública para hallar a los policías - crédito @generaljmora / X

Es preciso recordar que la noche del 10 de agosto se realizó el primer bombardeo bajo el gobierno de De la Espriella contra posiciones del ELN en la frontera entre los municipios de Tibú y San Calixto. Ese ataque dejó dos presuntos insurgentes muertos y tres civiles heridos, según la Defensoría del Pueblo.

En un comunicado oficial, la entidad expresó: “Este hecho sería una retaliación por los golpes contra los grupos armados en el Catatumbo”. El jefe de la cartera, Jorge Eduardo Mora, reiteró: “No descansaremos hasta encontrarlos. Que les quede absolutamente claro: el Estado no se intimida, no se arrodilla y no retrocede.

Por su parte, Luis Fernando Niño, alto consejero de paz de Norte de Santander, informó a Noticias Caracol que la Gobernación ofreció una recompensa de hasta $20 millones por información que permita identificar a los responsables y lograr la liberación de los secuestrados.

El Ministerio de Defensa subrayó que el secuestro de funcionarios constituye una violación grave del Derecho Internacional Humanitario y reiteró el llamado a la liberación inmediata de los cautivos.

Temas Relacionados

Policías secuestradosNorte de SantanderELNDisidencias de las FarcColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Luis Díaz volvió a marcar gol con el Bayern Múnich y ya son tres en cinco partidos de la temporada 2026/27

El colombiano ingresó desde el banco de suplentes y marcó tercer gol del 4-2 entre su equipo y Heidenheim

Luis Díaz volvió a marcar gol con el Bayern Múnich y ya son tres en cinco partidos de la temporada 2026/27

Ideam advirtió de lluvias intensas por la onda tropical 38 entre el 18 y el 21 de agosto en Colombia

El organismo meteorológico prevé precipitaciones fuertes durante la semana en varias regiones del país, especialmente en Chocó y Valle del Cauca

Ideam advirtió de lluvias intensas por la onda tropical 38 entre el 18 y el 21 de agosto en Colombia

Se cayó proposición del Pacto Histórico de hacer un control político sobre las elecciones presidenciales: “Insisten en pasar por encima”

La Cámara de Representantes no dio luz verde a la iniciativa, con la que la bancada del partido esperaba poder discutir presuntas irregularidades detectadas en el proceso electoral

Se cayó proposición del Pacto Histórico de hacer un control político sobre las elecciones presidenciales: “Insisten en pasar por encima”

Chocó alista subsidios de vivienda para damnificados por el terremoto: “El reporte de necesidades ya está listo en la Ungrd”

La Gobernación de Chocó busca acelerar la atención de las familias que quedaron sin condiciones para habitar sus viviendas tras el fuerte movimiento sísmico. El registro de daños ya fue cargado en la plataforma nacional y permitirá avanzar en la identificación de los hogares que requieren apoyo para arriendo y vivienda

Chocó alista subsidios de vivienda para damnificados por el terremoto: “El reporte de necesidades ya está listo en la Ungrd”

Más de 70 entidades deberán rendir cuentas ante el Concejo de Bogotá: el cabildo medirá si la capital resistiría un sismo de gran magnitud

La sesión de control político será el 27 de agosto y revisará infraestructura, recursos y protocolos para una emergencia mayor, con informes obligatorios de Idiger, Bomberos, Salud, Movilidad, el IDU y el Acueducto

Más de 70 entidades deberán rendir cuentas ante el Concejo de Bogotá: el cabildo medirá si la capital resistiría un sismo de gran magnitud
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Ministerio de Defensa activó plan para rescatar a tres policías secuestrados en el Catatumbo: “El Estado no se arrodilla”

Ministerio de Defensa activó plan para rescatar a tres policías secuestrados en el Catatumbo: “El Estado no se arrodilla”

Reportan ataque con drones cargados de explosivos contra el Ejército en Ábrego, Norte de Santander: lo atribuyen al ELN

Silvana Guerrero, comandante del Frente de Guerra Nororiental del ELN, se pronunció tras el primer bombardeo del Gobierno de Abelardo de la Espriella: “El plan es el mismo”

Dramático relato de un ciudadano que quedó en medio del ataque armado en Rioblanco, Tolima: “De montaña a montaña se están disparando”

Ataque con drones explosivos sacude Rioblanco, Tolima: autoridades refuerzan presencia por hostigamientos armados

ENTRETENIMIENTO

Forbes Colombia destacó cuatro figuras del entretenimiento nacional en su lista ‘30 Under 30′

Forbes Colombia destacó cuatro figuras del entretenimiento nacional en su lista ‘30 Under 30′

El ‘influencer’ Juanda donó por accidente su propia ropa mientras ayudaba a los damnificados en el Chocó: “La confundieron”

Recuerdan video de Shakira tras el terremoto de Armenia en 1999: “Lo primero que pensamos fue en hacer un concierto”

La chef Belén de ‘MasterChef’ habló del maltrato psicológico que sufrió de su exmarido: “Decía que yo era mala mamá”

Maluma regresará a los escenarios: el colombiano dio detalles de su gira mundial 2027 y 2028:

Deportes

Luis Díaz volvió a marcar gol con el Bayern Múnich y ya son tres en cinco partidos de la temporada 2026/27

Luis Díaz volvió a marcar gol con el Bayern Múnich y ya son tres en cinco partidos de la temporada 2026/27

EN VIVO Deportes Tolima vs. Independiente del Valle, Copa Libertadores: problemas de iluminación en Ibagué

Santiago Arias sufrió fuerte agresión en el partido de Independiente y Lanús: lo golpearon en la cabeza

Faryd Mondragón invitó a los alcaldes de todas las ciudades a organizar partidos benéficos para ayudar a las víctimas del terremoto en Colombia

Gustavo Puerta, Mayra Ramírez y Ángel Barajas fueron incluidos en el listado de los 30 mejores líderes jóvenes de Colombia, según lista Forbes