Santiago Arias sufrió fuerte agresión en el partido de Independiente y Lanús: lo golpearon en la cabeza

El colombiano terminó el compromiso con una dolencia producto de un golpe de Ramiro Carrera, del cuadro Granate, en la Liga Profesional - crédito Espn

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Santiago Arias encontró continuidad en Independiente de Avellaneda, equipo que lo contrató en enero de 2026, proveniente de Fortaleza, de Brasil, y eso lo ayudó a llegar a la Copa Mundial de la FIFA 2026 con la selección Colombia. Además, se ganó el cariño de los hinchas.

Durante uno de los encuentros con el Rojo, Arias recibió un fuerte golpe en la cabeza, producto de una agresión de un rival. El jugador no solo fue expulsado por esa acción, sino que también se generó un escándalo y el juez central terminó involucrado.

Ahora resta saber cómo se encuentra el futbolista, que apunta a ser uno de los convocados en septiembre para los amistosos frente a México y Perú, con los que iniciará el nuevo proceso de Néstor Lorenzo rumbo al Mundial de 2030.

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La agresión sobre Santiago Arias

El colombiano fue titular en el reciente compromiso de los “Diablos” ante Lanús, en la quinta fecha del Torneo Clausura en Argentina, el cual terminó 3-1 a favor de los visitantes en el estadio Ciudad de Lanús, pero dejó una escena que causó polémica en la jornada del fin de semana.

Sobre los últimos minutos del compromiso, Ramiro Carrera, volante de Lanús, le dio un golpe a Santiago Arias en el área mientras le hacía un reclamo. Arias quedó en el suelo y se armó una discusión entre los jugadores por una acción que consideraron temeraria.

Santiago Arias juega con Independiente de Avellaneda desde enero de 2026 - crédito Independiente de Avellaneda

Ante eso, el juez central Sebastián Martínez le mostró la segunda amonestación al futbolista del Granate, salió expulsado al minuto 96 por las dos tarjetas amarillas y, cuando se creía que las cosas terminarían allí, el deportista protagonizó un hecho escandaloso.

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Carrera, enojado con otro futbolista que se encontraba al piso, quería acercarse y reclamarle, pero el árbitro Martínez lo detuvo y ambos cayeron al suelo, producto de la fuerza del jugador, mientras Arias estaba arrodillado y atendido por el cuerpo médico tras el golpe.

El futbolista fue expulsado por el cruce con el lateral cafetero, además de que hizo caer al árbitro mientras trataba de detenerlo - crédito Espn

Al final, el colombiano se retiró del campo de juego con hielo en sus manos, que él mismo sostenía, a la espera de exámenes médicos para confirmar si la dolencia es de gravedad o no, ya que la FIFA ha realizado campañas sobre esta clase de golpes, para evitar daños cerebrales a futuro.

Busca otra oportunidad con Colombia

Después de la Copa Mundial en Norteamérica, una de las peticiones al entrenador Néstor Lorenzo, renovado hasta después de las eliminatorias rumbo a 2030, fue arrancar un recambio generacional para reemplazar aquellos jugadores que, producto de la edad y el rendimiento, deben dar un paso al costado en la nómina.

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Aunque Santiago Arias parece ser uno de ellos, quiere llegar a los amistosos de la fecha FIFA, que son el 26 de septiembre ante México y el 6 de octubre frente a Perú, ambos en Estados Unidos, además de que se presume un tercer encuentro con Paraguay, con fecha por confirmar.

Santiago Arias durante el encuentro de Colombia ante Portugal en Miami, por la fase de grupos del Mundial 2026 - crédito Paul Childs/REUTERS

Se trata de los primeros juegos tras la eliminación en el Mundial 2026, en la que el lateral derecho fue suplente de Daniel Muñoz, y solo sumó 87 minutos en el partido contra Portugal, en el cierre de la fase de grupos y con marcador de 0-0 en el Hard Rock Stadium de Miami.

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Queda por saber si Lorenzo lo tendrá en cuenta para esa convocatoria, la cual tendrá la mirada de todos los aficionados porque será la primera en un camino en el que aparecerá la Copa América 2028 como primer medidor de rendimiento del combinado nacional en el cuatrienio hasta el Mundial 2030.