Colombia
Agregar Infobae enGoogle

Santiago Arias sufrió fuerte agresión en el partido de Independiente y Lanús: lo golpearon en la cabeza

El lateral colombiano protagonizó un hecho polémico en el encuentro de la Liga Profesional, en el que terminó en el campo de juego junto con el árbitro

El colombiano terminó el compromiso con una dolencia producto de un golpe de Ramiro Carrera, del cuadro Granate, en la Liga Profesional - crédito Espn
Guardar

Santiago Arias encontró continuidad en Independiente de Avellaneda, equipo que lo contrató en enero de 2026, proveniente de Fortaleza, de Brasil, y eso lo ayudó a llegar a la Copa Mundial de la FIFA 2026 con la selección Colombia. Además, se ganó el cariño de los hinchas.

Durante uno de los encuentros con el Rojo, Arias recibió un fuerte golpe en la cabeza, producto de una agresión de un rival. El jugador no solo fue expulsado por esa acción, sino que también se generó un escándalo y el juez central terminó involucrado.

Ahora resta saber cómo se encuentra el futbolista, que apunta a ser uno de los convocados en septiembre para los amistosos frente a México y Perú, con los que iniciará el nuevo proceso de Néstor Lorenzo rumbo al Mundial de 2030.

PUBLICIDAD

La agresión sobre Santiago Arias

El colombiano fue titular en el reciente compromiso de los “Diablos” ante Lanús, en la quinta fecha del Torneo Clausura en Argentina, el cual terminó 3-1 a favor de los visitantes en el estadio Ciudad de Lanús, pero dejó una escena que causó polémica en la jornada del fin de semana.

Sobre los últimos minutos del compromiso, Ramiro Carrera, volante de Lanús, le dio un golpe a Santiago Arias en el área mientras le hacía un reclamo. Arias quedó en el suelo y se armó una discusión entre los jugadores por una acción que consideraron temeraria.

Santiago Arias
Santiago Arias juega con Independiente de Avellaneda desde enero de 2026 - crédito Independiente de Avellaneda

Ante eso, el juez central Sebastián Martínez le mostró la segunda amonestación al futbolista del Granate, salió expulsado al minuto 96 por las dos tarjetas amarillas y, cuando se creía que las cosas terminarían allí, el deportista protagonizó un hecho escandaloso.

PUBLICIDAD

Carrera, enojado con otro futbolista que se encontraba al piso, quería acercarse y reclamarle, pero el árbitro Martínez lo detuvo y ambos cayeron al suelo, producto de la fuerza del jugador, mientras Arias estaba arrodillado y atendido por el cuerpo médico tras el golpe.

El futbolista fue expulsado por el cruce con el lateral cafetero, además de que hizo caer al árbitro mientras trataba de detenerlo - crédito Espn

Al final, el colombiano se retiró del campo de juego con hielo en sus manos, que él mismo sostenía, a la espera de exámenes médicos para confirmar si la dolencia es de gravedad o no, ya que la FIFA ha realizado campañas sobre esta clase de golpes, para evitar daños cerebrales a futuro.

Busca otra oportunidad con Colombia

Después de la Copa Mundial en Norteamérica, una de las peticiones al entrenador Néstor Lorenzo, renovado hasta después de las eliminatorias rumbo a 2030, fue arrancar un recambio generacional para reemplazar aquellos jugadores que, producto de la edad y el rendimiento, deben dar un paso al costado en la nómina.

Aunque Santiago Arias parece ser uno de ellos, quiere llegar a los amistosos de la fecha FIFA, que son el 26 de septiembre ante México y el 6 de octubre frente a Perú, ambos en Estados Unidos, además de que se presume un tercer encuentro con Paraguay, con fecha por confirmar.

Santiago Arias durante el encuentro de Colombia ante Portugal en Miami, por la fase de grupos del Mundial 2026 - crédito Paul Childs/REUTERS
Santiago Arias durante el encuentro de Colombia ante Portugal en Miami, por la fase de grupos del Mundial 2026 - crédito Paul Childs/REUTERS

Se trata de los primeros juegos tras la eliminación en el Mundial 2026, en la que el lateral derecho fue suplente de Daniel Muñoz, y solo sumó 87 minutos en el partido contra Portugal, en el cierre de la fase de grupos y con marcador de 0-0 en el Hard Rock Stadium de Miami.

Queda por saber si Lorenzo lo tendrá en cuenta para esa convocatoria, la cual tendrá la mirada de todos los aficionados porque será la primera en un camino en el que aparecerá la Copa América 2028 como primer medidor de rendimiento del combinado nacional en el cuatrienio hasta el Mundial 2030.

Temas Relacionados

Santiago AriasSantiago Arias agresiónSantiago Arias golpeLanús vs. IndependienteIndependienteColombia-Deportes

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Este será el paquete de urgencia con alivios y subsidios tras el sismo de magnitud 7,4 en Cali: estas personas serán beneficiadas

El plan acordado en el PMU incluye apoyo fiscal, ayudas de arriendo e incentivos para reabrir negocios golpeados por la emergencia mientras avanza una reconstrucción que tomará al menos tres años

Este será el paquete de urgencia con alivios y subsidios tras el sismo de magnitud 7,4 en Cali: estas personas serán beneficiadas

EN VIVO Deportes Tolima vs. Independiente del Valle, Copa Libertadores: regresa el fútbol tras el terremoto en Colombia

El Vinotinto y Oro disputa la llave, aplazada una semana por el terremoto en Colombia, ante el mejor equipo de Ecuador en el estadio Manuel Murillo Toro

EN VIVO Deportes Tolima vs. Independiente del Valle, Copa Libertadores: regresa el fútbol tras el terremoto en Colombia

Daniel Muñoz cambiaría de equipo en la Premier League, pero Crystal Palace puso obstáculo: este es el precio del fichaje

El lateral derecho viene de ser un jugador importante en el fútbol inglés, por eso, su club pediría una fortuna para dejarlo partir a pocos días de terminar el mercado

Daniel Muñoz cambiaría de equipo en la Premier League, pero Crystal Palace puso obstáculo: este es el precio del fichaje

Maltrato animal en Cartagena: video muestra a sujetos pateando a un perro callejero y crecen pedidos de sanción bajo la Ley Ángel

Una grabación muestra a un hombre agrediendo a un can sin hogar mientras otro lo filma entre risas. La comunicad exige acciones legales contra los involucrados

Maltrato animal en Cartagena: video muestra a sujetos pateando a un perro callejero y crecen pedidos de sanción bajo la Ley Ángel

Abelardo de la Espriella realizó su primera visita oficial a las altas cortes y reafirmó su compromiso con la independencia de poderes

El jefe de Estado fue recibido por los presidentes del Consejo de Estado, la Corte Suprema de Justicia y la Comisión de Disciplina Judicial, en una jornada que también contó con la participación de varios magistrados y del ministro de Justicia

Abelardo de la Espriella realizó su primera visita oficial a las altas cortes y reafirmó su compromiso con la independencia de poderes
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Ministerio de Defensa activó plan para rescatar a tres policías secuestrados en el Catatumbo: “El Estado no se arrodilla”

Ministerio de Defensa activó plan para rescatar a tres policías secuestrados en el Catatumbo: “El Estado no se arrodilla”

Reportan ataque con drones cargados de explosivos contra el Ejército en Ábrego, Norte de Santander: lo atribuyen al ELN

Silvana Guerrero, comandante del Frente de Guerra Nororiental del ELN, se pronunció tras el primer bombardeo del Gobierno de Abelardo de la Espriella: “El plan es el mismo”

Dramático relato de un ciudadano que quedó en medio del ataque armado en Rioblanco, Tolima: “De montaña a montaña se están disparando”

Ataque con drones explosivos sacude Rioblanco, Tolima: autoridades refuerzan presencia por hostigamientos armados

ENTRETENIMIENTO

Forbes Colombia destacó cuatro figuras del entretenimiento nacional en su lista ‘30 Under 30′

Forbes Colombia destacó cuatro figuras del entretenimiento nacional en su lista ‘30 Under 30′

El ‘influencer’ Juanda donó por accidente su propia ropa mientras ayudaba a los damnificados en el Chocó: “La confundieron”

Recuerdan video de Shakira tras el terremoto de Armenia en 1999: “Lo primero que pensamos fue en hacer un concierto”

La chef Belén de ‘MasterChef’ habló del maltrato psicológico que sufrió de su exmarido: “Decía que yo era mala mamá”

Maluma regresará a los escenarios: el colombiano dio detalles de su gira mundial 2027 y 2028:

Deportes

EN VIVO Deportes Tolima vs. Independiente del Valle, Copa Libertadores: regresa el fútbol tras el terremoto en Colombia

EN VIVO Deportes Tolima vs. Independiente del Valle, Copa Libertadores: regresa el fútbol tras el terremoto en Colombia

Daniel Muñoz cambiaría de equipo en la Premier League, pero Crystal Palace puso obstáculo: este es el precio del fichaje

Luis Díaz volvió a marcar gol con el Bayern Múnich y ya son tres en cinco partidos de la temporada 2026/27

Faryd Mondragón invitó a los alcaldes de todas las ciudades a organizar partidos benéficos para ayudar a las víctimas del terremoto en Colombia

Gustavo Puerta, Mayra Ramírez y Ángel Barajas fueron incluidos en el listado de los 30 mejores líderes jóvenes de Colombia, según lista Forbes