Faryd Mondragón invitó a los alcaldes de todas las ciudades a organizar partidos benéficos para ayudar a las víctimas del terremoto en Colombia

El histórico guardameta fue el último jugador con doble nacionalidad que vistió la camiseta de la Tricolor - crédito Reuters

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Colombia continúa atendiendo las consecuencias del terremoto de magnitud 7,4 que sacudió al país el lunes 10 de agosto de 2026, a las 7:34 de la mañana, con epicentro en San José del Palmar, Chocó. La emergencia dejó 304 víctimas mortales, más de 4.500 personas heridas y miles de familias afectadas, además de daños en viviendas e infraestructura en diferentes regiones.

En medio de este panorama, el fútbol colombiano busca convertirse en una herramienta para apoyar a los damnificados. Una de las iniciativas será el partido benéfico ‘Levantemos a Colombia’, que se disputará este viernes 21 de agosto en el estadio El Campín de Bogotá. El encuentro reunirá a varias figuras y exjugadores de la selección Colombia y del fútbol profesional colombiano, con el objetivo de recaudar ayudas para las familias afectadas por el terremoto.

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En cabeza de Mario Alberto Yepes, varios jugadores con pasado en la selección Colombia recaudarán fondos para donarlos a las víctimas del sismo del 10 de agosto - crédito Mario Yepes

Faryd Mondragón, uno de los participantes y principales promotores de la iniciativa, aseguró en Win Sports que el propósito es utilizar el fútbol para aportar a la recuperación de las comunidades damnificadas. Además, lanzó una invitación a los alcaldes y gobernadores de todo el país para replicar este tipo de encuentros en sus ciudades.

“Esto nació de parte de la Alcaldía de Bogotá junto a Sencia, que es la empresa que maneja El Campín. Estamos todos colaborando y ayudando a todas las víctimas del terremoto”, explicó Mondragón en declaraciones recogidas por Win Sports.

¿Qué canal transmitirá el partido ‘Levantemos a Colombia’?

El exarquero también confirmó que el partido contará con la transmisión del canal deportivo. Según explicó, se comunicó con Andrea Guerrero, presidenta de Win Sports, para que el encuentro pueda llegar a más personas y ampliar el alcance de la campaña solidaria. “La idea es que todas las familias que asistan puedan traer alimentos no perecederos o un mercadito para dejarlo ahí también”, señaló.

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La convocatoria ha reunido a más de 35 futbolistas y exfutbolistas. Entre los nombres confirmados aparecen Mario Alberto Yepes, Radamel Falcao García, Carlos ‘El Pibe’ Valderrama, Juan Guillermo Cuadrado, René Higuita, Camilo Zúñiga, Carlos Sánchez, Giovanni Moreno, Juan Pablo Ángel, Fabián Vargas, Jackson Martínez, Alexander Mejía, Macnelly Torres, Óscar Córdoba y Teófilo Gutiérrez, entre otros.

Mondragón también destacó el respaldo de la estructura de la selección Colombia y de Adidas. “Hablé con Iván Novela, el gerente de las selecciones Colombia, y junto a Adidas van a aportar los uniformes y balones”, afirmó.

Radamel Falcao es una de las leyendas del fútbol profesional colombiano, que disputaría partidos benéficos en pro de ayudar a las víctimas del terremoto que sacudió al país - crédito Conmebol

Para el exguardameta, la propuesta busca aprovechar una actividad que los protagonistas conocen para generar ayuda directa. “La idea es que, a través de lo que mejor sabemos hacer, que es jugar al fútbol, podamos aportar a esta noble causa”, manifestó.

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Pero la iniciativa no pretende quedarse únicamente en Bogotá. En Win Sports, Mondragón extendió el llamado a los mandatarios locales para que organicen encuentros similares y permitan que las leyendas del fútbol colombiano recorran diferentes regiones del país.

“También quiero invitar a los alcaldes y gobernadores de todo el país. Nosotros estamos dispuestos a jugar todos los partidos si es necesario, para que se unan a realizar estos partidos. Si nos toca viajar por toda Colombia, estamos a disposición”, afirmó.

Edwin Cardona, capitán de Atlético Nacional, y Dayro Moreno, el que porta esa cinta en Once Caldas. Los equipos que disputarán este partido benéfico - crédito Atlético Nacional

Los precios de las boletas para el partido ‘Levantemos a Colombia’

Las entradas para el encuentro en El Campín tendrán precios entre 25.000 y 50.000 pesos, dependiendo de la localidad. Occidental Preferencial, Platea Alta, Platea Baja y General costarán 50.000 pesos; Oriental Platea, Preferencial y General tendrán un valor de 40.000, mientras que Lateral Norte y Lateral Sur estarán disponibles por 25.000 pesos.

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De esta manera, el fútbol colombiano busca responder a la emergencia del 10 de agosto con una jornada que reunirá a varias generaciones de jugadores y aficionados. La propuesta de Mondragón apunta a que el partido de Bogotá sea apenas el comienzo de una serie de encuentros solidarios en diferentes ciudades, con el fútbol como punto de encuentro para ayudar a las familias afectadas.