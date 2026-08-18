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Gustavo Puerta, Mayra Ramírez y Ángel Barajas fueron incluidos en el listado de los 30 mejores líderes jóvenes de Colombia, según lista Forbes

El pesista Jeison López completa el listado de los cuatro deportistas colombianos escogidos para integrar el destacado grupo

Esta es una de las declaraciones de Gustavo Puerta en el Mundial 2026, con la selección Colombia. Es uno de los dos futbolistas que fueron elegidos en el listado de mejores líderes jóvenes del país - crédito Camilo Zabaleta/Infobae Colombia
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Los futbolistas Gustavo Puerta y Mayra Ramírez, el pesista Jeison López y el gimnasta Ángel Barajas fueron incluidos en el listado de 30 mejores líderes jóvenes, menores de 30 años, de Colombia.

El listado fue anunciado este 18 de agosto de 2026 por la revista Forbes y “reúne a emprendedores, fundadores, artistas, científicos, deportistas, líderes sociales y creadores que, con su talento, visión y capacidad de ejecución, están impulsando una nueva generación de liderazgo”, según expuso el medio de comunicación en su sitio web.

Los parámetros que tuvo Forbes para esta selección fueron la investigación periodística, análisis de datos y evaluación de expertos para identificar a los jóvenes menores de 30 años que están generando el mayor impacto en sus industrias y sectores.

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De izquierda a derecha, Gustavo Puerta, Mayra Ramírez y Ángel Barajas tres de los deportistas incluidos en el listado de los 30 mejores líderes jóvenes de Colombia - crédito AFP
De izquierda a derecha, Gustavo Puerta, Mayra Ramírez y Ángel Barajas tres de los deportistas incluidos en el listado de los 30 mejores líderes jóvenes de Colombia - crédito AFP

“La evaluación combinó componentes cuantitativos y cualitativos, entendiendo que el impacto no puede medirse únicamente por el tamaño de una empresa o sus ingresos, sino también por la capacidad de generar innovación, transformar industrias y crear valor para la sociedad”, afirmó Forbes en esta edición de su revista.

Gustavo Puerta y Mayra Ramírez, los futbolistas seleccionados

Mayra Ramírez tiene 27 años y es la delantera centro titular de la selección Colombia de mayores femenina, y ya lleva cuatro años siéndolo. Ha jugado dos ediciones de Copa América y un Mundial con la Tricolor, y en la actualidad defiende los colores del Chelsea en Inglaterra. Ramírez ha jugado más de 167 partidos oficiales en su carrera de clubes y ha anotado más de 54 goles.

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En enero de 2024, la atacante nacida en Sibaté, Cundinamarca, hizo historia al convertirse en el fichaje más caro del fútbol femenino mundial en su momento, cuando el Chelsea FC Women pagó 450.000 euros por ella.

Él es Jeison López, el otro deportista que fue incluido en el listado de los 30 mejores líderes en Colombia - crédito Panam Sports
Él es Jeison López, el otro deportista que fue incluido en el listado de los 30 mejores líderes en Colombia - crédito Panam Sports

El caso de Gustavo Puerta es el de alguien mucho más joven. Fue la gran revelación de la selección Colombia de mayores en la más reciente cita mundialista, según los análisis posteriores de comentaristas como Javier Hernández Bonnet en Caracol Televisión, cuando se ganó el puesto de titular en Estados Unidos 2026 y se lo quitó a Richard Ríos, quien venía siendo uno de los mediocampistas titulares del equipo.

Puerta milita, actualmente, en el Racing de Santander, club recién ascendido a la primera división del fútbol español. Con el mercado de pases abierto hasta el próximo 31 de agosto de 2026, su nombre ha estado vinculado a clubes de primer nivel, como el Porto de Portugal, según A Bola, medio de comunicación deportivo en ese país.

Ángel Barajas, el primer gimnasta artístico en ganar una medalla olímpica para Colombia

Ángel Gabriel Barajas Vivas, nacido en Cúcuta el 12 de agosto de 2006, es una de las figuras de la gimnasia artística colombiana. Comenzó a entrenar a los cinco años y ganó seis oros en los Juegos Sudamericanos de la Juventud 2022. En 2023 conquistó dos títulos mundiales juveniles. Su mayor logro llegó en París 2024, cuando, con 17 años, ganó la plata en barra fija con 14.533 puntos, convirtiéndose en el primer gimnasta colombiano en subir al podio olímpico.

En marzo de 2026 sumó oro en barras paralelas y bronce en barra fija en la Copa del Mundo de Bakú. Forbes destacó, además, que: “El gimnasta cucuteño recibió además el Altius de Oro como Atleta del Año en deportes del programa olímpico en 2025″.

Esta es la fotografía de todos los 30 mejores líderes jóvenes en Colombia - crédito Forbes
Esta es la fotografía de todos los 30 mejores líderes jóvenes en Colombia - crédito Forbes

Jeison López, medalla de plata en los Olímpicos de 2024

Yeison López, conocido como “Goku”, es uno de los referentes de la halterofilia colombiana. Su principal logro llegó en los Juegos Olímpicos de París 2024, donde ganó la medalla de plata en los 89 kilogramos, tras levantar 390 kg en total.

En 2025 se consagró campeón mundial en la categoría de 88 kg, con un total de 387 kg. En abril de 2026 volvió a hacer historia al conquistar el oro en el Panamericano de Panamá y establecer tres récords mundiales: 181 kg en arranque, 216 kg en envión y 397 kg en total.

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