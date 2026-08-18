Anato pidió declarar emergencia económica y social para proteger empresas turísticas tras el terremoto: hizo especial llamado a los viajeros

El gremio hizo un llamado a los viajeros para que no cancelen automáticamente sus reservas hacia destinos que continúan operando, siempre que existan condiciones para realizar los desplazamientos de manera segura - crédito Eva García/EVA

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El terremoto ocurrido el 10 de agosto de 2026 llevó a la Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo (Anato) a solicitar al Gobierno nacional la declaratoria del estado de emergencia económica y social, con el propósito de establecer medidas extraordinarias dirigidas a las empresas y trabajadores del sector turístico en las regiones afectadas.

La organización gremial planteó la implementación de diferentes instrumentos para mitigar los efectos de la emergencia sobre los prestadores de servicios turísticos y facilitar el proceso de recuperación.

Entre las medidas propuestas se encuentran alivios tributarios, líneas especiales de crédito, subsidios y mecanismos de apoyo al empleo y a la nómina. “Es indispensable declarar el estado de emergencia económica y social para proteger las empresas y el empleo en el sector turístico”, señaló la asociación en el comunicado divulgado este 18 de agosto de 2026.

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La solicitud está relacionada con el impacto que la emergencia puede generar sobre la actividad turística y sobre las empresas que dependen de la llegada de visitantes para mantener sus ingresos y puestos de trabajo. Anato indicó que las medidas extraordinarias permitirían respaldar a los prestadores que enfrenten dificultades derivadas de la situación.

Paula Cortés Calle, presidente ejecutiva de Anato, señaló que el turismo sostiene miles de empleos y familias en las regiones, por lo que consideró necesario implementar instrumentos que permitan mantener la actividad empresarial en los territorios afectados - crédito Anato

Paula Cortés Calle, presidente ejecutiva de Anato, explicó que el turismo tiene una relación directa con el empleo y los ingresos de numerosas familias en las regiones, por lo que consideró necesario establecer instrumentos que permitan mantener la actividad empresarial en los territorios afectados.

“El turismo sostiene miles de empleos y familias en las regiones. Por eso necesitamos medidas que protejan el tejido empresarial y permitan mantener los puestos de trabajo, especialmente en los territorios más afectados. Una declaratoria de emergencia económica y social facilitaría la implementación de instrumentos que ayuden al sector a superar este momento”, afirmó Cortés Calle.

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Dentro de las propuestas del gremio se encuentran los alivios tributarios para las empresas turísticas afectadas, así como líneas especiales de financiación que les permitan atender sus obligaciones y mantener sus operaciones. También solicitó subsidios y programas dirigidos específicamente al empleo y a la nómina.

Entre los mecanismos mencionados por la asociación está el Programa de Apoyo al Empleo Formal (Paef), creado para ofrecer ayudas a los empleadores.

El gremio también hizo énfasis en la necesidad de que las medidas contemplen a los diferentes actores que participan en la prestación de servicios turísticos. En este grupo se encuentran agencias de viajes, hoteles, restaurantes, operadores, guías, transportadores y comunidades que obtienen ingresos relacionados con la llegada de visitantes.

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La organización reiteró que la recuperación de las regiones requiere preservar la actividad económica y los empleos asociados al turismo, especialmente en los territorios donde esta actividad representa una fuente importante de ingresos.

Llamado a no cancelar viajes al Pacífico

El gremio pidió especialmente mantener los viajes programados hacia la Costa Pacífica durante la temporada de avistamiento de ballenas, atendiendo el llamado de la gobernadora del Chocó, Carolina Córdoba - crédito Colprensa

Además de la solicitud dirigida al Gobierno nacional, el gremio turístico hizo un llamado a los viajeros para que no cancelen automáticamente sus reservas hacia destinos que continúan operando, siempre que existan condiciones para realizar los desplazamientos de manera segura.

La asociación recomendó consultar previamente el estado de los destinos, los servicios disponibles y las rutas de acceso antes de tomar decisiones sobre los viajes. También aconsejó realizar estas verificaciones con una Agencia de Viajes formalmente constituida, con el objetivo de contar con información y acompañamiento ante eventuales modificaciones.

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“Viajar, cuando existen las condiciones para hacerlo de manera segura, también puede ser una forma de apoyar la reconstrucción. Detrás de cada hotel, restaurante, guía, operador y transportador hay familias que dependen de esta actividad. Mantener el turismo activo ayuda a que las economías locales sigan funcionando”, agregó la presidenta ejecutiva de Anato.

En particular, se sumó al llamado realizado por la gobernadora del Chocó, Carolina Córdoba, y pidió a los turistas que ya tenían viajes y reservas programadas hacia la Costa Pacífica que mantengan sus planes, especialmente durante la temporada de avistamiento de ballenas.

Anato sostuvo que mantener activo el turismo en los destinos que continúan operando puede contribuir a preservar empleos e ingresos de las familias vinculadas a esta cadena productiva y afectadas por el terremoto de 7.4 del 10 de agosto de 2026 - crédito Sergio Acero/REUTERS

La temporada de avistamiento se desarrolla entre julio y octubre y representa una actividad relevante para la economía de varios municipios del litoral Pacífico. Nuquí, Bahía Solano y Juradó tienen en el turismo una de sus principales fuentes de generación de ingresos, según la información suministrada por Anato.

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Anato insistió en que los viajeros deben informarse antes de desplazarse y verificar las condiciones particulares de cada destino, sus servicios y las rutas disponibles.