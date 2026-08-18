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Clubes del FPC deberían donar la taquilla de los partidos a las víctimas del terremoto: esta es la propuesta de Rodrigo Contreras, delantero de Millonarios

El delantero argentino desde el momento en el que sucedió el sismo se ha mostrado solidario con los damnificados y ha promovido actividades de donación

Los hinchas aprovecharon la ocasión para tomarse fotos y conseguir autógrafos de los jugadores - crédito Millonarios
Los hinchas aprovecharon la ocasión para tomarse fotos y conseguir autógrafos de los jugadores - crédito Millonarios
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Rodrigo Contreras afirmó que el fútbol debe quedar en segundo plano y que, ante la emergencia por el terremoto del 10 de agosto, el aporte más concreto de los clubes sería donar la taquilla y sostener campañas de ayuda, en momentos en que la Liga Colombiana retomará su calendario desde este miércoles 19 de agosto.

Mientras el torneo vuelve con partidos de las fechas dos y cuatro y la sexta jornada comenzará el viernes 21, Millonarios organizó este lunes 17 de agosto una jornada de donación en Bogotá que terminó con tres camiones despachados hacia el Banco de Alimentos de Bogotá, de acuerdo con información del club y declaraciones recogidas por Caracol Radio.

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El delantero se pronunció durante esa actividad solidaria, impulsada en medio de una emergencia que, según el texto fuente, dejó miles de damnificados. Allí planteó que el contexto del país no permite pensar el fútbol como prioridad: “Yo creo que hoy en día el deporte tiene que estar en un segundo plano. Hoy en día no hay cabeza para pensar en un partido de fútbol cuando todavía hay rescatistas sacando gente de los escombros, buscando gente que está desaparecida”.

Kits de mercado, aseo y hábitat fueron donados por los hinchas en la actividad organizada por Millonarios al norte de la ciudad - crédito Millonarios
Kits de mercado, aseo y hábitat fueron donados por los hinchas en la actividad organizada por Millonarios al norte de la ciudad - crédito Millonarios

Contreras añadió que, en estas circunstancias, el margen de acción del fútbol profesional pasa por canalizar recursos para las víctimas. “Creo que el fútbol lo único que puede aportar hoy es que los equipos puedan recaudar más cosas para donar o que los clubes donen la taquilla”.

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La jornada organizada por el club comenzó a las 14:00 y reunió largas filas de hinchas desde las primeras horas, según informó Millonarios en su página oficial. El balance incluyó miles de productos de aseo y cuidado personal, además de alimentos no perecederos, medicamentos, ropa, juguetes y colchonetas.

Entre los elementos entregados hubo crema y cepillos dentales, pañales, toallas húmedas, jabones, shampoo y toallas higiénicas. También se recibieron lentejas, aceite, pasta y atún.

La participación de barras organizadas de oriental y occidental, Comandos Azules, medios partidarios, voluntarios y V14 Dance Studio permitió que las ayudas fueran despachadas en tres camiones con destino al Banco de Alimentos de Bogotá, detalló la publicación del club.

En cabeza de Mateo García, el cuadro embajador recibió kits para entregarle al Banco de Alimentos de Bogotá - crédito Millonarios

Contreras agradeció la respuesta de quienes acudieron al centro de acopio. “Agradecerle a la gente que vino a aportar su grano de arena; la verdad es que están trayendo muchísimas cosas. Es importante ayudar a la gente que hoy lo está necesitando, así que fue una movida que salió de todos los jugadores, del club, y eso está bueno para poder ayudar; sabíamos que la gente iba a aportar, iba a venir, estamos muy contentos y muy agradecidos”.

El presidente de Millonarios, Enrique Camacho, sostuvo en diálogo con Caracol Radio que la dimensión de la tragedia supera cualquier esfuerzo aislado, aunque valoró la movilización alrededor del club. “Todo este esfuerzo es mínimo con relación a las necesidades que existen, pero estamos trabajando de la mejor forma posible desde diferentes frentes para tratar de ayudar a todos los damnificados de este terremoto”.

Millonarios habría recibido cerca de 70 toneladas de productos, que serán entregadas al Banco de Alimentos para su distribución - crédito Millonarios
Millonarios habría recibido cerca de 70 toneladas de productos, que serán entregadas al Banco de Alimentos para su distribución - crédito Millonarios

Camacho también destacó la reacción de los hinchas en el centro de acopio de Bogotá. “Realmente Millonarios convoca a una cantidad de gente, pero tanto el entusiasmo como la gente trayendo cosas, alimentos, mercancías me ha parecido un gesto muy bonito y demuestra que en las dificultades somos realmente solidarios”.

Sobre el regreso del campeonato, el dirigente mantuvo una posición distinta a la de Contreras en el plano deportivo, aunque insistió en que la asistencia debe seguir. “Yo creo que todas las cosas, de una manera u otra, tienen que continuar. Me parece que el receso fue importante haberlo hecho, porque había que tener la cabeza concentrada en este tipo de aspectos, y yo creo que lo más importante es no olvidar y que la ayuda tiene que continuar también con lo que se refiere a la reconstrucción”.

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