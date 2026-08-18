Recuerdan video de Shakira tras el terremoto de Armenia en 1999: “Lo primero que pensamos fue en hacer un concierto”

Un fragmento de Shakira hablando en 1999 sobre la tragedia del Eje Cafetero ha vuelto a circular en redes sociales, emocionando a miles de colombianos - crédito @vorticelatam/TikTok

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El reciente terremoto en Chocó no solo movilizó a organismos humanitarios y figuras públicas, sino que también reavivó la memoria colectiva sobre el papel de Shakira en la reconstrucción tras tragedias previas en Colombia.

Un video de 1999, donde la cantante habla de su compromiso en la emergencia del Eje Cafetero, se viralizó de nuevo y se convirtió en tema central entre sus seguidores y los damnificados actuales.

La reacción de la barranquillera ante la tragedia de Armenia, en 1999, quedó plasmada en una declaración que muchos han compartido estos días: “Cuando nos enteramos de la tragedia en el Eje Cafetero de mi país, muchas manitas se alzaron y se hicieron presentes, y yo creo que cada cual quiso colaborar... Nosotros, los cantantes, todos, pues lo primero que pensamos fue en hacer un concierto, ¿no? Y, y bueno, aquí está, aquí está este proyecto por fin realizado”.

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La artista sigue demostrando su gran corazón y compromiso con la gente de su tierra natal - crédito @faderg2_ / X

Estas palabras, que reflejan la voluntad de sumar desde el arte y el trabajo colectivo, han sido recuperadas en redes sociales como símbolo de solidaridad y continuidad.

El vínculo de Shakira con las emergencias en Colombia

La viralización del video de 1999 coincidió con la llegada de Shakira al Chocó, donde reiteró su compromiso de apoyar la reconstrucción de escuelas y la atención a los damnificados.

La cantante reconoció que no existen “soluciones mágicas” para el dolor de las familias, pero insistió en la importancia de acompañar a quienes han perdido sus hogares y escuelas. “El compromiso es no soltarle la mano a los chocoanos hasta que cada uno de ellos pueda regresar a tener una vida normal”, afirmó.

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La respuesta de Shakira ante desastres naturales en Colombia se ha caracterizado por la acción directa y la movilización de recursos con alcance internacional.

La cantante prometió abrir 10 nuevos colegios en alianza con Howard Buffett para reforzar la educación en Chocó - crédito Gobernación de Chocó

En Armenia, la estrategia fue un concierto solidario; en Quibdó, la recaudación de fondos supera ya el millón de dólares, destinados a reconstruir la Universidad Tecnológica de Quibdó y diez nuevas escuelas, en alianza con la Fundación Pies Descalzos y la Fundación Howard Buffett.

El papel de las declaraciones históricas en el presente

El resurgir del testimonio de 1999 ha servido para subrayar la coherencia en la trayectoria solidaria de la artista, quien en ambos contextos priorizó la reconstrucción educativa. En palabras recientes, Shakira enfatizó: “Una escuela no es solo un edificio: es el lugar donde un niño está seguro, donde se desarrolla, donde sueña y donde se prepara para tener una oportunidad en la vida”.

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La artista también reconoció la gravedad de la situación actual en Chocó, con cerca de 200 escuelas afectadas y 40 colapsadas, y la necesidad de mantener el esfuerzo hasta que todos los niños puedan volver a las aulas. En sus propias palabras: “Mi compromiso es concreto. Ya hemos reunido un millón doscientos cincuenta mil dólares para comenzar este proceso de reconstrucción”.

Compromiso y continuidad en la ayuda

El empresario estadounidense, hijo del multimillonario Warren Buffett, acompañó a la artista durante el recorrido por el departamento y participó en reuniones con autoridades locales - crédito @acervo_shakira/X

La Fundación Pies Descalzos ha sido un actor presente durante 22 años en la región y será clave en la articulación de la ayuda y la identificación de las necesidades más urgentes.

Shakira hizo un llamado a la comunidad internacional y al sector privado para mantener el apoyo durante todas las etapas de la recuperación, recordando que “la reconstrucción no terminará cuando desaparezca la emergencia de los titulares”.

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La artista concluyó su intervención con una promesa: “No vamos a parar hasta que cada niño del Chocó y de Colombia pueda volver a las aulas, a sus amigos, a sus vidas”. Para los damnificados, la evocación de su mensaje de 1999 y su presencia activa en 2026 refuerzan la percepción de un compromiso sostenido por parte de la cantante hacia las comunidades más vulnerables de Colombia.