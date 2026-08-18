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Exministro de Justicia de Petro rechazó afirmaciones del procurador Eljach sobre que “no iba a haber elecciones” en Colombia: “Muy grave”

Jorge Iván Cuervo, que hizo parte del gabinete del ex jefe de Estado en el tramo final de su administración, exigió explicaciones y fundamentos claros al titular del Ministerio Público, que a su juicio habría puesto en entredicho el acceso democrático y la confianza pública

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Jorge Iván Cuervo, que se desempeñó durante cinco meses como ministro de Justicia de la administración del expresidente Gustavo Petro, pidió el martes 18 de agosto de 2026 aclaraciones al procurador General de la Nación, Gregorio Eljach, por su afirmación sobre una supuesta información según la cual en Colombia “no se iban a realizar (sic) las elecciones para Congreso y Presidencia”, la cual causó un fuerte revuelo en redes sociales.

El exmiembro de la cartera calificó esa versión de “muy grave” y reclamó que se conozcan las pruebas que existen sobre estas afirmaciones del jefe del Ministerio Público: que durante la conmemoración del Día de Lucha contra la Corrupción, indicó que el programa Paz Electoral permitió que hubiera comicios en Colombia “porque no iba a haber”. En el concepto de Cuervo, lo dicho por Eljach deja abierta una serie de hipótesis.

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Jorge Iván Cuervo reaccionó a lo dicho por Gregorio Eljach sobre las elecciones
El exministro de Justicia Jorge Iván Cuervo reaccionó a lo dicho por Gregorio Eljach sobre las elecciones y pidió que se hagan aclaraciones - crédito @cuervoji/X

Entre ellas, lo expresado por el procurador daría pie a que se esboce la idea de que existía un plan del gobierno para impedir las votaciones. “Muy grave lo que dice el señor Procurador General de la Nación sobre que él tenía información de que no iban a realizarse (sic) las elecciones para Congreso de la República y presidente. El país debe conocer las pruebas de esa información”, remarcó Cuervo en sus mensajes.

A su vez, en otra declaración, el exministro fue incluso más allá.

“Una cosa son las denuncias de fraude -que nunca he compartido- y otra dejar en el aire que había un plan del gobierno para impedir que hubiese elecciones. Como miembro de ese Gobierno en el periodo de las dos vueltas de la elección presidencial, pido aclaración sobre esa afirmación”, agregó el exfuncionario, que con ello se desmarcó de cualquier teoría.

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Jorge Iván Cuervo - Gregorio Eljach
El exministro de Justicia Jorge Iván Cuervo se refirió a los señalamientos del procurador Gregorio Eljach sobre el riesgo que, según él, existió con las elecciones en Colombia - crédito Colprensa - @SenadoGovCO/X

¿Qué dijo Gregorio Eljach sobre las elecciones?

Eljach hizo esa referencia al exponer los resultados de las actuaciones preventivas de la Procuraduría. En ese acto reconoció el papel del saliente contralor Carlos Hernán Rodríguez y del registrador nacional del Estado Civil, Hernán Penagos, que en su concepto fueron claves para garantizar el normal ejercicio de los comicios en el territorio nacional, en los que se eligió un nuevo Congreso y a Abelardo de la Espriella como presidente.

“Prevenir fue, y aquí quiero hacer un reconocimiento al señor contralor y al señor registrador, adelantar exitosamente el programa de Paz Electoral que permitió, gracias a ellos dos, que hubiera elecciones en Colombia, porque no iba a haber”, expresó Eljach en su declaración, que se dio frente a la fiscal General Luz Adriana Camargo; el vicepresidente José Manuel Restrepo y el jefe de Estado Abelardo de la Espriella.

“Gracias a esa actitud de ellos dos, a la que me sumé, en actitud de prevenir, de evitar, de quitar el riesgo del camino, hoy gozan el señor presidente, en buena hora elegido legítima y legalmente por los colombianos, y el Congreso, que estuvieron en riesgo de no haber cumplimiento del calendario electoral”, cerró el titular del Ministerio Público, lo que desató una serie de comentarios frente al alcance de lo dicho.

- crédito Lina Gasca/Colprensa
El programa Paz Electoral fue impulsado con la intención de blindar la institucionalidad ante los intentos de desacreditar el proceso en las urnas - crédito Lina Gasca/Colprensa

¿Qué fue el programa Paz Electoral?

La Paz Electoral fue la iniciativa que lideraron Eljach, Rodríguez y Penagos para garantizar elecciones transparentes, seguras y libres de violencia. Ese programa surgió en medio de las denuncias de fraude que impulsaba el entonces presidente Gustavo Petro, que según expresaron buscaba deslegitimar el proceso en curso, en el que se escogería, entre otras cosas, a su sucesor, que a la postre terminó posesionándose.

En el mismo balance, Eljach sostuvo que la prevención evitó que el gobierno anterior contratara cerca de $5 billones en sus últimos días en el poder. “Es evitar que más de $5 billones se hubieran contratado en los últimos días de la anterior administración. A punta de control preventivo, Colombia es testigo de ellos”, reiteró el procurador, que agregó que esas acciones evitaron la participación indebida en política de exfuncionarios.

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