Néstor Lorenzo recibió la “ciudadanía honorífica” colombiana antes del partido con Ghana

Néstor Lorenzo recibió una ciudadanía honorífica colombiana antes del partido de Colombia ante Ghana por el Mundial 2026 - crédito Sam Navarro/IMAGN IMAGES vía Reuters

El entrenador argentino Néstor Lorenzo recibió la “ciudadanía honorífica” colombiana, según anunció el viernes 3 de julio el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo en un comunicado previo al juego del combinado nacional ante Ghana por los dieciseisavos de final del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

“Colombia, el país de la belleza, en reconocimiento a su liderazgo, compromiso y aporte al fútbol nacional, confiere la presente distinción honorífica a Néstor Gabriel Lorenzo, Director Técnico de la Selección Colombia Masculina de Mayores”, se lee en el pronunciamiento de la cartera en su cuenta oficial de X.

La entidad agregó que “nunca un entrenador extranjero ha llevado una selección a ser campeona del mundo”, motivo por el cual desde el 11 de junio de 2026, “el profesor Néstor Lorenzo recibió la ciudadanía honorífica colombiana”, haciendo eco de las palabras del seleccionador al recibir dicho reconocimiento: “hoy me siento un poco más colombiano”.

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El Ministerio aclaró que el reconocimiento es de caracter honorífico - crédito @MincomercioCo/X

El reconocimiento al entrenador de la selección colombiana se conoce previo al partido en Kansas City por los dieciseisavos del Mundial 2026, juego en el que la superstición ha tomado relevancia por cuenta de los rituales del supuesto brujo ghanés Nana Kwaku Bonsam para contrarrestar el ataque de los dirigidos por Lorenzo, algo de lo que hizo eco la comunicación del ministerio.

“Hace un mes venimos trabajando por un propósito, y ahora que se habla de cábalas y ‘maldiciones’ futbolísticas, es el mejor momento para hacer este anuncio”, añadió la cartera de Comercio, Industria y Turismo.

Cabe recordar que en Colombia el trámite para adquirir la ciudadanía por adopción o naturalización se realiza ante el Ministerio de Asuntos Exteriores. Es por ese motivo que el Ministerio de Comercio. Industria y Turismo precisó que a Lorenzo se le entrega a modo de “reconocimiento simbólico”.

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“No constituye el otorgamiento ni el reconocimiento de una nacionalidad, ciudadanía oficial, título o estatus migratorio ni genera efectos legales, administrativos”, precisó la comunicación.

Néstor Lorenzo y sus comentarios sobre el partido ante Ghana

Néstor Lorenzo advirtió que Ghana exigirá máxima concentración de Colombia, sobre todo cuando pierda el control del balón - crédito Amanda Perobelli/REUTERS

En la rueda de prensa del pasado jueves 2 de julio, el seleccionador nacional compartió sus impresiones sobre el duelo de los dieciseisavos de final ante las Estrellas Negras.

Sobre lo que espera del compromiso, Lorenzo advirtió que Ghana exigirá máxima concentración, especialmente en los momentos en los que Colombia no tenga el control del balón.

“Hay que prestar mucha atención a las vigilancias porque vamos a estar, en algún momento del partido, con poca gente. Esos espacios ellos los van a querer aprovechar y esperamos manejarlo de la mejor manera”, explicó.

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El entrenador también recordó que, a estas alturas del campeonato, ya no existen rivales sencillos. “Con la práctica se aprende. Ningún equipo es fácil. Queremos pasar la fecha de mañana, pasar a octavos de final”, señaló.

En cuanto al planteamiento ofensivo, Lorenzo apuntó que Colombia tendrá que encontrar distintas alternativas para vulnerar la defensa que planteará Carlos Queiroz, independientemente del esquema que presenten para el encuentro.

“Necesitamos tener precisión, movilidad, llegada y remate a distancia. No sé si Ghana va a presentar un bloque así o quiere sorprender”, comentó.

Colombia y Ghana se enfrentarán este 3 de julio a partir de las 8:30 p.m. por los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo 2026 - crédito AFP

Por otra parte, Lorenzo destacó la calidad colectiva e individual de los ghaneses, descartando que se les pueda resumir en una sola característica. “Es un equipo ordenado y agresivo cuando ataca. Los jugadores de Ghana juegan en los mejores clubes de Europa. No podemos generalizar con alguna característica especial; tienen calidad técnica y juegan muy bien”, manifestó.

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Consultado sobre una eventual definición desde el punto penal, Lorenzo elogió las condiciones de Camilo Vargas, aunque restó importancia a ese escenario. “Vargas tiene buen récord de atajar penales. No lo veía como algo necesario”, dijo.