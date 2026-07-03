Jordan Ayew se refirió a Daniel Muñoz y Jefferson Lerman sus excompañeros en Crystal Palace: “Jugadores de primer nivel”

Jordan Ayew aseguró que hablará con Jefferson Lerma y Daniel Muñoz, excompañeros de equipo en el Crystal Palace, una vez concluya el partido entre Colombia y Ghana - crédito Thomas Mukoya/REUTERS

Jordan Ayew apuntó con confianza y sin rodeos al partido que enfrentará Ghana ante Colombia en la conferencia de prensa previa al partido correspondiente a los dieciseisavos de final del Mundial de Estados Unidos México y Canadá 2026, en Kansas City

“Mañana simplemente queremos dar un gran espectáculo y asegurarnos de ganar, que es lo más importante para nosotros”, expresó el jugador y capitán de las Estrellas Negras, hoy al servicio del Leicester City de Inglaterra.

El delantero descartó cualquier intento de comparar lo que se viene con su último partido en la fase de grupos ante Croacia. “El partido contra Croacia fue algo puntual. Tomémoslo así. Colombia es una eliminatoria, va a ser un partido de eliminación directa, totalmente diferente, y tendremos que estar listos para ese desafío”, destacó.

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El jugador reconoció la envergadura del rival, pero no ocultó su optimismo por alzarse con la victoria ante los cafeteros, dándole su apoyo al entrenador Carlos Queiroz: “Estoy confiado en que, con lo que el entrenador nos ha indicado tácticamente, estaremos preparados para el desafío”.

Ayew aseguró que confían en su entrenador Carlos Queiroz y sus instrucciones para superar a Colombia en Kansas City - crédito James Lang/IMAGN IMAGES via Reuters

Parte de ese desafío tiene un componente personal para Ayew. Dos de los titulares de Colombia, Daniel Muñoz y Jefferson Lerma, fueron sus compañeros en el Crystal Palace.

“La verdad es que disfruté muchísimo jugando con ellos. Son muy buenas personas, jugadores de primer nivel, buenos amigos también”, afirmó. La amistad, no obstante, quedará en pausa durante los 90 minutos: “Hace un tiempo que no los veo, pero mañana, no antes del partido sino después, seguro que tendremos una buena conversación”, señaló.

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Ayew compartió equipo con Daniel Muñoz y Jefferson Lerma en el Crystal Palace de la Premier League, hasta su salida del club londinense en 2024 - crédito Toby Melville/REUTERS

Sobre la manera en que los jugadores ghaneses lidian con la presión de un partido de eliminación, Ayew consideró su resiliencia en este tipo de situaciones es un rasgo positivo del plantel. “Estoy bastante seguro de que es un atributo nuestro, porque creo que bajo presión los chicos van a florecer”, comentó, haciendo hincapié en la manera en que han ido creciendo como grupo en lo corrido del torneo.

La brecha en el ranking FIFA de ambas selecciones —Colombia aparece en el puesto 11 mientras Ghana lo hace en el 65— no pareció inquietar a Ayew. “En el fútbol, creo que cada partido empieza de cero, en igualdad de condiciones. Lo que sí puedo garantizar es que haremos sentir orgullosos a África y a Ghana“, señaló.

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Uno de los temas que se abordó en la rueda de prensa involucró al chamán Nana Kweku, famoso curandero tradicional de Ghana que ha cobrado enorme notoriedad internacional por atribuirse supuestos “hechizos espirituales” sobre estrellas del fútbol mundial.

Durante el torneo, se volvió noticia asegurando que hizo un trabajo sobre el atacante inglés Harry Kane para el partido ante Ghana, que terminó sin goles y con el jugador del Bayern Múnich enviando una pelota por encima de la portería africana.

Cuando lo interrogaron por el tema, Ayew prefirió mantenerse al margen: “Honestamente no he visto nada al respecto, así que no puedo decirles nada”, comentó.

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Ayew se desmarcó de Nana Kweku, el curandero que se convirtió en el hincha más famoso de Ghana durante el Mundial 2026 - crédito @nanakwakubonsam/IG

El partido también cierra un ciclo histórico. Ghana no disputaba una eliminatoria mundialista desde su aparición en los cuartos de final de Sudáfrica 2010, algo que Ayew recordó con precisión: “Estaba en el aeropuerto camino a la pretemporada con el Marsella cuando Ghana venció a Estados Unidos“. 16 años después, el delantero visualizó el duelo ante Colombia como el primer paso para recuperar esa sensación: “Vamos avanzando poco a poco, y mañana será el primer paso para devolverle la alegría al país”.

El historial de Ghana contra equipos de la Conmebol

Ghana disputó tres partidos contra sudamericanos antes de su duelo ante Colombia. El más recordado fue en los cuartos de final de Sudáfrica 2010, ante Uruguay - crédito AFP

A la fecha, Ghana se midió en tres partidos ante selecciones sudamericanas. La primera vez fue en octavos de final de Alemania 2006 ante Brasil, partido que ganó la Canarinha por 3-0.

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En Sudáfrica 2010 se midieron ante Uruguay en el que es considerado como el mejor partido de esa edición: terminó 1-1, tuvo como protagonista a Luis Suárez con su mano para evitar un gol de Ghana (motivo por el que fue expulsado), el fallo de Asamoah Gyan y el avance a las semifinales del cuadro charrúa en la tanda de penaltis.

Ghana volvió a encontrarse con Uruguay en la fase de grupos de Qatar 2022, en un duelo que nuevamente se decantó a favor de los sudamericanos por 2-0.