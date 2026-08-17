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Luis Carlos Villegas revela cómo operó el Forec tras el terremoto de 1999 y qué puede aprender Colombia para afrontar nuevas emergencias

El esquema aplicado se basó en la descentralización, la autonomía operativa y la articulación entre los sectores público y privado. Según el funcionario, esta experiencia requiere ajustes para responder a las condiciones actuales de atención y gestión de emergencias

Luis Carlos Villegas explicó cómo funcionó el Forec durante la reconstrucción del Eje Cafetero en 1999. - crédito Colprensa/Juan Páez
Luis Carlos Villegas explicó cómo funcionó el Forec durante la reconstrucción del Eje Cafetero en 1999. - crédito Colprensa/Juan Páez
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El 25 de enero de 1999, el terremoto que afectó el Eje Cafetero marcó un antes y un después en la gestión de emergencias en Colombia. A casi tres décadas de la tragedia, la experiencia del Fondo para la Reconstrucción y Desarrollo Social del Eje Cafetero (Forec), liderada por Luis Carlos Villegas, vuelve al centro del debate nacional, según reporta El Colombiano.

Villegas, quien asumió la gerencia del Forec por designación directa del Gobierno, comparte claves y lecciones para fortalecer la respuesta ante desastres como los que hoy enfrenta el país.

La historia del Forec inició cuatro días después del sismo, cuando el Gobierno de Andrés Pastrana decretó la emergencia económica. De acuerdo con el diario, el entonces secretario jurídico de la Presidencia, Jaime Arrubla, encabezó una serie de reuniones a puerta cerrada junto a ministros y representantes del sector privado. De estas jornadas surgió el decreto que permitió la creación del Forec, una entidad que recibió la tarea de canalizar y ejecutar los recursos para la reconstrucción de los municipios más afectados.

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Terremoto en el Eje Cafetero de 1999. (Crédito: Colprensa)
El terremoto del 25 de enero de 1999 dio paso a la creación del Forec para atender la emergencia y reconstruir las zonas afectadas. - crédito Colprensa

Luis Carlos Villegas, quien en ese momento dirigía la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi), fue el elegido para gerenciar el fondo, una decisión que, como él mismo relata, resultó estratégica. “Lo primero era nombrar a alguien de confianza. Debía ser una persona con todo el acceso y la confianza del Presidente de la República, como fue mi caso en el 99”, explicó Villegas. El objetivo era evitar trabas internas y garantizar la autonomía operativa respecto de la estructura tradicional del Estado.

La gestión del Forec se basó en la descentralización y la microgerencia. El fondo dividió 28 municipios en 32 zonas de intervención, cada una bajo la responsabilidad de una gerencia específica. Esta estructura permitió focalizar esfuerzos y acelerar la toma de decisiones en las zonas más críticas.

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Según el testimonio de Villegas recogido por el medio, la autonomía del Forec respecto al Gobierno central fue decisiva: “Solo empresarios y sector privado. Manteníamos una comunicación con el Gobierno, sí, pero había autonomía. Por eso el dinero llegó a donde debía llegar”.

El modelo innovador del Forec no solo aseguraba la llegada efectiva de los recursos, sino que también blindaba el proceso frente a posibles actos de corrupción. Villegas detalló que “los corruptos no alcanzaron a descifrar el modelo porque no estaban acostumbrados a él”.

Alerta en Colombia por proliferación de billetes falsos de $100.000 con seriales repetidos - crédito Mauricio Alvarado/Colprensa
El Forec implementó un mecanismo para agilizar el desembolso de los recursos destinados a la reconstrucción. - crédito Mauricio Alvarado/Colprensa

Además, el Forec se estructuró en cuatro fases:

  1. Asegurar una financiación total y suficiente para atender la urgencia.
  2. Atender a los heridos y damnificados, incluyendo la restitución de aulas escolares temporales.
  3. Implementar programas de albergues, alimentación, salud y seguridad.
  4. Ejecutar la reconstrucción integral de vivienda e infraestructura, junto con la recuperación social, económica y ambiental.

Un aspecto clave relatado por Villegas fue el mecanismo para asegurar la transferencia de recursos desde los ministerios. El decreto de emergencia incluyó una disposición que obligaba a los funcionarios públicos a acatar las solicitudes del presidente de la Junta del Forec, bajo sanción disciplinaria ante la Procuraduría. “La primera vez que usted llama a pedir $5.000 millones a la Tesorería, le dicen que no hay plata. Cuando ya se mandan copias a la Procuraduría, la segunda vez que usted llama le llega el cheque al mismo momento”, narró Villegas en la entrevista.

La Procuraduría General solicitó datos sobre la población del pez basa, especie invasora que amenaza los ecosistemas acuáticos y la biodiversidad colombiana - crédito Colprensa
Los decretos de emergencia establecieron copias a la Procuraduría ante posibles incumplimientos en las solicitudes de recursos. - crédito Colprensa

El papel del sector privado fue central en la operación del Forec. Villegas subraya que su gerencia se realizó en nombre de los empresarios, lo que aportó rigor gerencial y eficiencia. Sin embargo, advierte sobre la importancia de evitar que la política controle la ejecución de la reconstrucción, dado que esto pondría en riesgo los recursos públicos. La experiencia también dejó enseñanzas sobre la necesidad de fomentar la competencia entre constructores y ampliar la disponibilidad de tierras urbanas, para evitar la especulación y reducir los costos de reconstrucción.

Consultado sobre la posibilidad de replicar el modelo del Forec en la actualidad, Villegas considera que el contexto ha cambiado y que sería necesario actualizar la estrategia. “Lo primero que debe hacer el Gobierno en este momento es asignar un gerente para la atención de la emergencia, urgentemente”, enfatizó.

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