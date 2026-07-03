Gary Lineker y Joe Cole cargaron contra el VAR del partido entre Portugal y Croacia: “Una de las peores decisiones en la historia de los Mundiales”

En el pódcast 'The Rest Is FOOTBALL' de Netflix, Gary Lineker y sus compañeros panelistas mostraron sus dudas con la decisión que anuló el gol de los croatas - crédito Netflix

Portugal avanzó a los octavos de final del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026 en un partido de máxima intensidad en Toronto, marcado por los sucesos en el tiempo de reposición.

A los 94′, Rafael Leão lanzó un centro que Gonçalo Ramos cabeceó al fondo de la red para poner a Portugal en ventaja por 2-1, desatando la euforia en las tribunas. Acto seguido, los balcánicos salieron con todo buscando forzar el tiempo extra, y en el 103′ parecían alcanzar el milagro.

Ivan Perišić centró desde la banda izquierda, Igor Matanović rozó el balón con la cabeza y la pelota golpeó el muslo de Mario Pašalić antes de quedar frente al arco. Joško Gvardiol la empujó y Croacia igualó el marcador.

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El VAR anuló el gol de Croacia por fuera de juego al detectar un toque de Igor Matanović antes de que la pelota llegara a Renato Veiga - crédito Dylan Martinez/REUTERS

La euforia croata duró lo que tardaron las repeticiones en circular por las pantallas del estadio. Las imágenes revelaron que Pašalić, quien recibió el balón en posición adelantada, había sido precedido por el toque de Matanović —también en fuera de juego—, antes de que la pelota golpeara al defensor portugués Renato Veiga. Ese contacto fue la clave del análisis: si Matanović tocó el balón antes de que llegara a Veiga, el tanto debía anularse.

El VAR activó la revisión de inmediato. Los sensores incorporados en el balón oficial del Mundial, capaces de detectar contactos mínimos, registraron el toque de Matanović, motivo por el cual el árbitro Espen Eskås fue llamado al monitor junto a la banda y confirmó la decisión.

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“El jugador croata número 20 tocó el balón... decisión final: fuera de juego”, anunció la voz del estadio por los altavoces. Los jugadores de Portugal festejaron como si hubieran marcado. Luka Modrić levantó las manos; Perišić cayó de rodillas. En las tribunas, aficionados croatas lanzaron botellas al campo, lo que obligó a una pausa de varios minutos antes de que el partido se reanudara.

Gary Lineker cuestionó en 'The Rest Is Football 'la intervención del VAR y sostuvo que en la repetición no se advertía una desviación del balón - crédito Dylan Martinez/REUTERS

La decisión fue motivo de un encendido debate en las horas posteriores, y fue uno de los temas abordados en el pódcast The Rest Is Football, de Netflix, conducido por Gary Lineker. Durante el diálogo que sostuvo el exjugador —maxímo goleador del Mundial de México 86— con los también exjugadores Alan Shearer, Joe Cole y Micah Richards, hubo consenso en que fue una intervención dudosa por parte del VAR.

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“Dijimos al principio del torneo que no se estaban involucrando demasiado, y recuerdo haber dicho: ‘Ya se aburrirán y querrán intervenir’. Y vaya que si se han involucrado”, manifestó Lineker para introducir el tema.

Sobre la jugada en cuestión, expresó que en las repeticiones mostradas por la transmisión oficial, “no parecía que el balón hubiera sufrido desviación alguna” en el salto de Matanović. De igual modo, recalcó que el sensor usado para determinar el contacto —similar al que se usa en el cricket, según hizo notar— mostró que “el pico en su aparato ya estaba arriba” antes de que hiciera contacto con el jugador croata.

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Joe Cole sumó su concepto, afirmando que para él no hubo contacto. “Crédito a Croacia por mantener la compostura. Imagina que te anoten un gol sobre la hora, pero que te lo anulen en esas circunstancias. Pensé que iba a estallar todo después del partido. Creo que es una de las peores decisiones en la historia de los Mundiales”.

Joe Cole calificó la anulación del gol de Croacia como "una de las peores decisiones en la historia de los Mundiales" - crédito Ian Walton/REUTERS

Micah Richards fue el más vehemente en sus consideraciones: “Lo he visto ya un montón de veces y no se aprecia ningún contacto. Se supone que todo esto debe ser claro y evidente, ¿no? Y desde luego no estaba nada claro ni era evidente que hubiera habido contacto", comentó. El ex Manchester City se mostró igualmente en contra de una decisión así en el momento final de un partido de eliminación. “Me parece increíble que anulen eso en ese minuto... No lo acepto. ¿Qué minuto era? ¿El 110 o algo así? Es ridículo", remató.

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Alan Shearer tampoco estuvo de acuerdo con la decisión del VAR, así como con la pena máxima que se le dio a Portugal y que le permitió a Cristiano Ronaldo poner el 1-1 transitorio. ”Si vas a cobrar una de esas, vas a cobrar cinco por partido", apuntó.