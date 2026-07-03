Colombia

Exmagistrado del CNE denunció amenaza de muerte contra él y su familia y envió duro mensaje a Abelardo de la Espriella: “Lo hago responsable”

Tras recibir un mensaje acompañado de una fotografía, un libro y una bala, Luis Guillermo Pérez pidió la intervención de la Fiscalía y alertó sobre posibles riesgos para defensores de derechos humanos

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Pérez recordó que fue abogado de la familia de Jaime Garzón y relacionó la amenaza con ese antecedente, al cuestionar el significado del envío recibido y advertir sobre posibles riesgos para integrantes de la oposición política - crédito @LuisGPerezCasas/X

El exmagistrado del Consejo Nacional Electoral (CNE) Luis Guillermo Pérez, denunció que fue víctima de una amenaza de muerte dirigida en su contra y contra su familia. A través de un video difundido en redes sociales, informó que el mensaje intimidatorio llegó hasta su lugar de residencia y señaló que estaba acompañado por un libro sobre Jaime Garzón, hecho que relacionó con su participación como abogado de la familia del periodista y humorista asesinado.

Posteriormente, el exmagistrado amplió la denuncia mediante una publicación en su cuenta de X, en la que afirmó que la amenaza incluía “una bala incrustada en una fotografía de mi familia, una carta y un libro de Jaime Garzón”. En el mismo mensaje etiquetó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) y a la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos en Colombia para poner en conocimiento la situación.

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En el video divulgado en redes sociales, Pérez informó que la amenaza fue recibida en su residencia y explicó el contenido del material enviado: “Recuerdo que yo fui abogado de la familia de Jaime Garzón Forero, donde se condenó a veintiocho años de prisión al que yo he llamado el estafeta del terrorismo de Estado, José Miguel Narváez”.

A partir de esa referencia, Pérez planteó varios interrogantes sobre el significado de la amenaza recibida. “¿Qué quieren decirnos con este mensaje? ¿Que el terrorismo de Estado va a regresar? ¿Que van a venir por nosotros, que van a venir por todos los miembros de la oposición política?”, expresó durante el pronunciamiento.

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Pérez arremetió contra Abelardo de la Espriella y pidió rechazar la violencia

Durante su pronunciamiento público, el exmagistrado responsabilizó a Abelardo de la Espriella de cualquier afectación que pueda sufrir él o su familia - crédito Diego Pineda/Colprensa y prensa Abelardo de la Espriella
Durante su pronunciamiento público, el exmagistrado responsabilizó a Abelardo de la Espriella de cualquier afectación que pueda sufrir él o su familia - crédito Diego Pineda/Colprensa y prensa Abelardo de la Espriella

Durante su intervención, Luis Guillermo Pérez responsabilizó directamente al abogado Abelardo de la Espriella por cualquier hecho que pudiera afectar su seguridad o la de sus familiares. “Señor Abelardo de la Espriella, yo lo hago responsable a usted de cualquier cosa que le pueda suceder a mi familia, a su integridad física y también en contra mía”, afirmó.

El exmagistrado sostuvo además que el abogado debe definir su posición frente a los principios constitucionales y al respeto por los derechos humanos. En ese sentido manifestó: “Usted tiene que definirse si va a seguir siendo el tigre con una manada o va a respetar la Constitución y las obligaciones convencionales del Estado colombiano en materia de derechos humanos”.

También aseguró que, a su juicio, “no se puede seguir invitando al país a la violencia” y agregó: “Usted no puede venir a destriparnos porque tiene muchos de esos secuaces que se quieren convertir en fieras salvajes y están esperando mensajes suyos. El mensaje suyo no puede ser de muerte, no puede ser de guerra, no puede ser de violencia”.

Según su denuncia, el mensaje intimidatorio contenía una bala incrustada en una fotografía de su familia - crédito @LuisGPerezCasas/X
Según su denuncia, el mensaje intimidatorio contenía una bala incrustada en una fotografía de su familia - crédito @LuisGPerezCasas/X

En la parte final de ese pronunciamiento, Pérez sostuvo que el presidente electo, “tiene una obligación con el país y tiene que asumirla completamente” y concluyó ese apartado con una referencia histórica al señalar: “Finalmente, todos los regímenes fascistas han culminado mal. O recuerde cómo terminó Mussolini, cómo terminó Hitler”.

En el mismo video intervino un acompañante del exmagistrado, quien expresó solidaridad con Pérez y extendió un llamado a abogados, defensores de derechos humanos y líderes sociales. Señaló que “hoy es nuestro compañero Luis Guillermo Pérez, mañana y pasado mañana podrían ser otras personas”, indicando que también existen amenazas contra campesinos, personas que respaldan la paz, la democracia y quienes defienden los derechos humanos.

El enfático llamado a la fiscal Camargo

Pérez solicitó a la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, abrir una investigación inmediata sobre su caso y sobre las amenazas que, según señaló, comienzan a registrarse contra otras personas en el país - crédito Luisa Gonzalez/REUTERS
Pérez solicitó a la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, abrir una investigación inmediata sobre su caso y sobre las amenazas que, según señaló, comienzan a registrarse contra otras personas en el país - crédito Luisa Gonzalez/REUTERS

En la parte final de su declaración, Luis Guillermo Pérez dirigió un mensaje a la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, a quien solicitó adelantar una investigación sobre lo ocurrido.

“Señora Luz Adriana Camargo, usted es la fiscal general de la Nación. Le pido una investigación inmediata, no solamente sobre mi caso, sino sobre todas las personas que ya empiezan a ser amenazadas en el país”, expresó.

El exmagistrado agregó que, en su concepto, la actuación de la Fiscalía podría contribuir a prevenir nuevos hechos de violencia. En ese sentido afirmó que “su labor constitucional puede ayudar a prevenir muchos crímenes, crímenes de lesa humanidad y la posibilidad incluso de que se intente perpetrar un genocidio”.

Finalmente, reiteró que “es su responsabilidad actuar” y concluyó su mensaje señalando que “proteger los derechos humanos también es su obligación y el pueblo colombiano espera de usted la debida diligencia”.

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