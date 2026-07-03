Alcalde de Bogotá firmó decreto para hacer corredor metropolitano con más de 12.000 viviendas en importante tramo de la calle 72

El tramo que se va a intervenir comprende 140 hectáreas, desde la avenida Caracas y la avenida 68 - crédito RenoBo

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, firmó el viernes 3 de junio de 2026, el Decreto 242 de 2026 que oficializa la Actuación Estratégica Calle 72, un proyecto de gran magnitud que busca revitalizar 140 hectáreas del sector comprendido entre la avenida Caracas y la carrera 68, desde la calle 68 hasta la 74.

Con esta hoja de ruta, se dio luz verde a un plan de transformación urbana más ambicioso en la historia de la zona, que integrará vivienda, comercio, espacio público y movilidad sostenible, con una proyección de 25 años, según la estimación suministrada desde la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá (RenoBo).

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La intervención liderada por la mencionada operadora de renovación urbana y la Secretaría Distrital de Planeación (SDP) tiene el objetivo de convertir la calle 72 en “un nodo urbano y metropolitano”, articulado con los principales sistemas de transporte masivo, incluidos las Líneas 1 y 2 del Metro de Bogotá y las troncales de Transmilenio de la avenida Caracas, la NQS y la avenida 68.

En la zona estará integrada las líneas 1y 2 del metro de Bogotá - crédito RenoBo

Otra de las metas del proyecto también es hacer tratamiento a retos históricos del corredor, que ha sido fuertemente impactado por el deterioro ambiental, la fragmentación peatonal, el déficit de espacio público y la escasez de vivienda.

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Por tanto, entre las acciones previstas se incluyen la construcción de 12.485 nuevas viviendas —incluyendo proyectos VIS y VIP—, la generación potencial de 39.400 empleos, la creación de 64.070 metros cuadrados de nuevo espacio público y la siembra de 2.190 árboles.

El plan contempla, adicionalmente, la implementación de 7,15 kilómetros de “cicloinfraestructura”, la construcción de 48 cruces peatonales, la adecuación de 5,64 kilómetros de vías pacificadas, la construcción de 2.000 metros cuadrados de equipamiento cultural y la recualificación del equipamiento educativo de la Institución Educativa Distrital Francisco de Paula Santander.

Esta es parte de la zona que va a ser trabajada para la realización de ciclorutas - crédito RenoBo

También se pondrá en obra la recuperación ambiental del Canal Salitre como eje ecológico y de espacio público, mediante la creación de parques lineales, senderos y corredores verdes para mejorar la estructura ambiental de la zona.

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Para formular la propuesta, desde el distrito se llevó a cabo un proceso de participación ciudadana con comunidades, comerciantes, organizaciones sociales y actores locales, por medio de recorridos, mesas de trabajo y espacios de diálogo.

En términos económicos, el gerente general de RenoBo, Carlos Felipe Reyes, vaticinó buenos resultados para la economía, especialmente, de las zonas que se van a intervenir.

“Vamos a consolidar la calle 72 como un corredor económicamente vibrante, promoviendo nuevas inversiones, fortaleciendo el comercio local y generando condiciones para el desarrollo de actividades empresariales y creativas, sin desplazar el uso residencial”, sostuvo Reyes.

Se ejecutará la creación de más de 64.070 metros cuadrados de nuevo espacio público - crédito RenoBo

Según explicó la secretaria de Planeación de la capital del país, Úrsula Ablanque, la formulación de la Actuación Estratégica Calle 72 garantizó una visión integral de ciudad y el cumplimiento de criterios técnicos y normativos.

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“El objetivo es que este proyecto se traduzca en beneficios reales para la ciudadanía: más espacio público de calidad, mejores opciones de movilidad, nuevas alternativas de vivienda y un entorno más verde, seguro y accesible”, afirmó la funcionaria.

En una entrevista con el El Tiempo, Reyes confirmó que una de las razones principales es permitir que la arborización de los barrios residenciales que están entre la avenida Caracas y la carrera Séptima continúe hacia el occidente.

Las obras en la calle 72 continuarán en paralelo con las entregas de las líneas 1 y 2 del Metro de Bogotá- crédito Alcaldía de Bogotá

“Hay un elemento muy importante: la renaturalización del corredor. Durante el trabajo con la comunidad identificamos que la calle 72 tiene una buena arborización entre la carrera 7a y la Caracas, pero hacia el occidente disminuye considerablemente y el espacio público efectivo sigue siendo limitado”, dijo.

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“Por eso uno de los principales objetivos es ampliar el espacio público y aumentar significativamente las áreas verdes. Hoy existen alrededor de 27.000 metros cuadrados de espacio público, y la meta es llegar a 64.000 en los próximos 15 años“, agregó.