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Jhon Arias llega al ‘Top 10’ de los más rendidores en el Mundial 2026, según prestigioso ranking: estos son sus números

El volante, pese a no sumar goles y asistencias, integró un reconocido listado en el que se tienen en cuenta varios aspectos de los futbolistas a lo largo del campeonato

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Jhon Arias ha sido titular en todos los partidos de la Selección Colombia en el Mundial 2026 - crédito Sam Navarro/IMAGN IMAGES vía Reuters
Jhon Arias ha sido titular en todos los partidos de la Selección Colombia en el Mundial 2026 - crédito Sam Navarro/IMAGN IMAGES vía Reuters

La Selección Colombia es uno de los equipos más admirados en la Copa Mundial de la FIFA 2026, luego de su actuación en la fase de grupos, permanecer invicta y llegar como favorita para vencer a Ghana en los dieciseisavos de final, en el estadio de Kansas desde las 8:30 p. m.

Entre los jugadores destacados de la Tricolor está Jhon Arias, que integra un reconocido listado de futbolistas en el campeonato de la FIFA, que fueron elogiados por sus números a lo largo del torneo, sin importar goles o asistencias sumadas en el certamen.

Cabe recordar que Arias debió salir del Wolverhampton en enero de 2026, por la falta de minutos y el último puesto del club en la Premier League, para volver a Brasil, ser contratado por Palmeiras y recuperar su nivel para llegar en las mejores condiciones al Mundial.

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El reconocimiento a Jhon Arias

El jugador ha tenido una labor de mucho sacrificio en el combinado nacional en la Copa del Mundo, pues además de ser apoyo en el frente de ataque, es primordial para recuperar la pelota y empezar a moverla desde la mitad de la cancha, enviarla a sus compañeros en el área y buscar un gol.

Todas esas cualidades de Jhon Arias fueron reconocidas en el ranking de rendimiento del Mundial 2026, presentado por el observatorio de fútbol Cies, especializado en datos y estadísticas del deporte a nivel internacional, y con una serie de ítems especiales para definir las posiciones.

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Jhon Arias
Jhon Arias se codea con los jugadores con mejor rendimiento en la Copa Mundial de la FIFA - crédito Cies

Según el observatorio, “mide objetivamente el rendimiento de los jugadores de campo, compara su actividad, los clasifica por posición y categorías basadas en habilidades, para así determinar sus perfiles técnicos”, por lo que es muy completo y no solo mide cuántos goles o asistencias.

Jhon Arias se encuentra en la novena posición de los jugadores con mejor rendimiento del Mundial 2026 con un índice de 86.9, en el que destaca sobre el resto de deportistas por su capacidad para crear ocasiones de gol y finalización de las acciones, y aparece por encima de figuras como Vinicius Júnior, Bruno Fernándes y Lamine Yamal.

Jhon Arias
Así ha sido el rendimiento de Jhon Arias en el Mundial 2026 con la Selección Colombia - crédito Cies

También aparecen otros hombres de la Selección Colombia en el ranking de los 100 primeros, uno de ellos es James Rodríguez en la posición 39, le sigue Gustavo Puerta en la casilla 81, Dávinson Sánchez en el 84 y el extremo Luis Díaz, que lleva un gol, en el puesto 95.

“La calidad del equipo la marcan los jugadores con su versatilidad”

En rueda de prensa, el técnico de la Selección Colombia, Néstor Lorenzo, habló sobre el nivel del equipo en el frente de ataque y los extremos: “La calidad del equipo la marcan los jugadores con su versatilidad y su capacidad de cumplir una función ofensiva y defensiva. Desde ese punto de vista hemos crecido. Esperamos seguir. No nos alcanza todavía para lo que buscamos. Esperemos poder avanzar”.

Néstor Lorenzo, técnico de la Selección Colombia, alista el partido contra Ghana - crédito Sam Navarro/IMAGN IMAGES vía Reuters
Néstor Lorenzo, técnico de la Selección Colombia, alista el partido contra Ghana - crédito Sam Navarro/IMAGN IMAGES vía Reuters

El argentino también se refirió a la calidad del rival, pues le tiene respeto a las escuadras de África: “Los jugadores de Ghana, Argelia, Marruecos... juegan en los mejores clubes de Europa. No podemos generalizarlos en una característica más que la física. En cuanto a la calidad de jugadores, se han diversificado mucho. Juegan muy bien. No es solo correr”.

Finalmente, Lorenzo respondió al pronunciamiento del técnico de España, que consideró a Colombia como candidata al título: “Se lo agradezco. Prefiero no estar en ese sitio. Muestra un crecimiento de Colombia. Antes nos decían que éramos favoritos y el equipo ha aprendido a jugar con ese peso porque lo es. Quedan excelentes selecciones. La línea es finita entre quién pasa y quién no; Dios quiera que esté a nuestro favor”.

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