Gran Premio de Gran Bretaña de la Fórmula 1: hora y dónde ver en Colombia la novena carrera de la temporada 2026

El circuito de Silverstone, sede del primer Gran Premio de la historia en 1950, acoge la novena fecha de la temporada 2026 con formato Sprint por primera vez desde 2021 - crédito Europa Press

Silverstone volverá a ser el escenario de la Fórmula 1 para la novena fecha del Campeonato Mundial 2026, con la particularidad de que el trazado de Northamptonshire acogerá por primera vez desde 2021 un fin de semana con formato Sprint.

La cita llega tras la victoria de George Russell en el Gran Premio de Austria, donde el piloto de Mercedes se impuso desde la pole position con 1,611 segundos de ventaja sobre Max Verstappen y recortó la diferencia con su compañero de equipo y líder del campeonato, Andrea Kimi Antonelli, hasta los 40 puntos.

Eso sí, no estuvo exento de polémica debido a lo sucedido durante la clasificación en la que Russell hizo la vuelta que le dio la pole position mientras había banderas amarillas desplegadas por el accidente que sufrió Max Verstappen, algo que no recibió penalización por parte de los comisarios de pista.

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Kimi Antonelli lidera el campeonato con 171 puntos, pero la ventaja que llegó a ser de 68 puntos antes de Barcelona se ha reducido en las dos últimas carreras frente al empuje de George Russell - crédito Lisa Leutner/REUTERS

Con todo, Russell llega a su Gran Premio de casa con la presión de un piloto que necesita continuar recortando terreno, además de buscar su primera victoria en el emblemático trazado. En cuanto a su compañero de equipo, completó una remontada importante en Austria que le permitió llegar tercero y mantenerse a flote, pero igualmente necesita volver a ganar para evitar que sus perseguidores sigan recortando puntos.

La semana previa al Gran Premio estuvo marcada por el rendimiento de Red Bull en Austria, donde Verstappen llegó con una actualización aerodinámica que le permitió acabar segundo y describir la jornada como “la primera vez que sentí que podía pelear por la victoria” en toda la temporada.

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El cuádruple campeón del mundo marcha séptimo en el campeonato con 73 puntos, pero admitió que las pruebas en el simulador previas a Silverstone le generan dudas sobre si ese rendimiento se puede trasladar al trazado inglés, especialmente por la manera en que se debe gestionar la batería en las rectas.

“Amo el circuito, pero después de hacer unas vueltas en el simulador me puse a reír”, declaró Verstappen, según recogió The Guardian. “Se siente como una pista completamente diferente. Prácticamente no tienes batería durante la vuelta; es todo plano. Va a ser muy distinto a lo que estamos acostumbrados en Silverstone”.

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El neerlandés explicó que las curvas rápidas del circuito impiden la recarga de las baterías, lo que limita la potencia disponible en las rectas. En cambio, el director de Red Bull, Laurent Mekies, fue más optimista: “Empezamos la temporada a más de un segundo del ritmo ganador. El paquete de Miami nos acercó a medio segundo y ahora estamos a décimas”, dijo al mismo medio.

Ferrari, por su parte, llega con interrogantes después de una carrera en Austria donde Hamilton terminó quinto y Charles Leclerc octavo. Ambos pilotos, y el monegasco en particular, evidenciaron problemas para gestionar el desgaste de neumáticos en temperaturas de pista que superaron los 60°C. Para agravar la situación, la menor potencia de su motor deja dudas sobre si podrán responder adecuadamente al desafío de no perderle la pista a Mercedes.

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En cuanto a los campeones reinantes, McLaren, el rendimiento sigue por debajo de lo esperado, hasta el punto que el campeón Lando Norris reconoció que en Woking llevan “tres meses de retraso” respecto a sus rivales en el desarrollo del monoplaza.

Trazado y pronóstico del clima en el GP de Gran Bretaña

Silverstone es reconocido como uno de los trazados más veloces en la Fórmula 1 - crédito F1

Silverstone, sede del primer Gran Premio de la historia en 1950, es uno de los circuitos más rápidos del calendario con 5,891 kilómetros de longitud y 18 curvas. La carrera se disputará a lo largo de 52 vueltas para una distancia total de 306,198 kilómetros.

Su característica principal es la combinación de largas rectas —la del Hangar permite alcanzar los 325 km/h bajo el sistema DRS— con el complejo de curvas rápidas de Maggotts, Becketts y Chapel, donde las aceleraciones laterales superan los 5G, comparables a las de Suzuka o Spa-Francorchamps. Lewis Hamilton, el piloto con más victorias en esta pista con nueve triunfos, comparó en 2018 una vuelta rápida en Silverstone con “pilotear un caza”.

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El recorrido presenta en la primera sección una combinación de curvas lentas y rápidas que ponen a prueba los frenos. En el segundo sector se aprecian dos curvas de alta velocidad, exigiendo una precisión máxima en el paso por curva, mientras que para el tercer y último sector la cantidad de curvas se reduce, pero no la velocidad. Eso sí, los puntos de frenado previos a la recta principal obligan a que los pilotos no pierdan la concentración.

Pirelli seleccionó para este fin de semana los compuestos más duros de su gama: C1 (duro), C2 (medio) y C3 (blando). Según el fabricante italiano, la elección responde a la carga lateral sostenida que generan las curvas rápidas del trazado, incompatible con compuestos más blandos a lo largo de una distancia de carrera completa.

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La estrategia de una parada, con C2 y C3 como base, aparece como la opción más probable en condiciones de carrera seca, aunque la alta probabilidad de aparición de un Safety Car —estimada en un 80%, la cuarta más alta de la temporada— podría alterar los planes de los equipos. El neumático frontal izquierdo será el de mayor desgaste, dado que las curvas rápidas de Silverstone son predominantemente derechas.

Lando Norris ganó en Silverstone en la edición 2025 - crédito Andrej Isakovic/AFP

El formato Sprint añade una variable estratégica que no estaba presente en las últimas visitas al circuito. Con una sola sesión de práctica libre antes de la clasificación al Sprint del viernes, los equipos dispondrán de un tiempo mínimo para ajustar la puesta a punto del monoplaza. Eso significa que el más mínimo error en esa única sesión podría ser determinante para todo el fin de semana.

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El pronóstico del clima para el fin de semana anticipa condiciones más templadas que en Austria, aunque con la posibilidad de lluvia que caracteriza a Silverstone. El viernes se esperan máximas de 23 °C con un 25% de probabilidad de lluvia al mediodía. El sábado es el día de mayor incertidumbre: cerca de un 48% de probabilidad de lluvia por la mañana, con temperaturas máximas de 23 °C y vientos del oeste de hasta 25 km/h.

El domingo de carrera, las condiciones mejorarán con máximas de 24 °C y una probabilidad de lluvia del 30% en las horas de la mañana. La ubicación del circuito —un antiguo aeródromo sin barreras naturales— lo expone a cambios de condiciones más rápidos de lo que los pronósticos anticipan, algo que ya se evidenció en 2025 cuando se produjeron lluvias intermitentes y dejaron algunos sectores secos y otros mojados.

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Hora y dónde ver el Gran Premio de Gran Bretaña de Fórmula 1 en Colombia

Lugar: Silverstone, Northamptonshire, Reino Unido.

Fecha y hora de las prácticas libres: viernes 3 de julio, 6:30 a. m., hora colombiana.

Fecha y hora de la clasificación sprint: viernes 3 de julio, 10:30 a.m., hora colombiana.

Fecha y hora de la carrera sprint: sábado 4 de julio, 6:00 a.m., hora colombiana.

Fecha y hora de la clasificación: sábado 4 de julio, 10:00 a. m., hora colombiana.

Fecha y hora del Gran Premio: domingo 5 de julio, 9:00 a. m., hora colombiana.

Transmisión: ESPN y Disney+.

Así va la clasificación de pilotos antes del GP de Gran Bretaña

Luego de ocho carreras, Andrea Kimi Antonelli lidera el mundial de pilotos de la Fórmula 1 2026 - crédito Europa Press

Andrea Kimi Antonelli - 173 puntos

George Russell - 131 puntos

Lewis Hamilton - 125 puntos

Oscar Piastri - 80 puntos

Lando Norris - 79 puntos

Así va la clasificación de constructores antes del GP de Gran Bretaña

Mercedes - 302 puntos

Ferrari - 204 puntos

McLaren - 159 puntos

Red Bull Ford - 115 puntos

Alpine-Mercedes - 57 puntos